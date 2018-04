Pirmąjį sekmadienį po Velykų švenčiamas Atvelykis, kuris ir užbaigia velykinę savaitę. Tradiciškai iki Atvelykio būtinai reikėdavo aplankyti savo krikšto vaikus, apdovanoti juos margučiais ir kitomis dovanomis. Per Atvelykį pasimatoma su giminėmis, jeigu dėl kažkokių priežasčių nepavyko pasimatyti per Velykas. Šią dieną vėl dažomi kiaušiniai (anksčiau kaime dažydavo visus kiaušinius, kuriuos per savaitę sudėjo vištos), ridenami margučiai, supamasi sūpynėse. Kiaušinius per Atvelykį daužo tik vaikai. Per Atvelykį daugiausiai dėmesio skiriama vaikams, todėl jis kartais vadinamas vaikų Velykomis arba Velykėlėmis.

Pašaminiškiai prieš Atvelykį susitiko su artimiausiais kaimynais ir draugais – Pašaminės klubo vedėja Dalė Basiūnienė pakvietė visus į popietę „Pabūkime šalia vieni kitų“. Į svečius atvyko Ignalinos r. neįgaliųjų draugijos, Švenčionėlių dienos centro žmonėms su negalia ir Reškutėnų amatų centro atstovai.

Dar prieš renginį ir kurį laiką po jo Pašaminės kaimo klube veikė Ignalinos neįgaliųjų draugijos vadovės Reginos Slabadienės atvežta paroda, kurios eksponatus kartu su amatų būrelio vadove Zofija Laurėniene sukūrė ir iš įvairiausių medžiagų pagamino būrelio nariai. Pašaminiškiai ir svečiai susidomėję apžiūrinėjo kruopščiai atliktus darbus, kuriuose panaudota kruopos, augalai, beržų ir ąžuolų šakelės, modilinas ir kitokie dalykai. O prie visko prisilietus kūrybingam ir darbščiam žmogui, visa tai virsta įspūdingais kūrinėliais.

Į Pašaminę atvyko ir neįgaliųjų draugijos kapela „Putinėlis“, vadovaujama Vinco Kliuko. Kapela atliko keletą smagių dainų ir sukūrė puikią nuotaiką. Švenčionėlių dienos centro žmonėms su negalia vokalinis ansamblis „Melodija“, vadovaujamas Giedros Kaminskienės taip pat atliko nemažai gražių dainų. Labai visiems patiko ir bendras ignaliniečių bei švenčionėliškių pasirodymas – juk kai susitinka kūrybingi žmonės jiems nereikia nei daug derintis, nei ypatingai tartis: vienas dainą užtraukė, kitas čiupo instrumentą į rankas, trečias smagų pasakojimą suskėlė – štai jums ir koncertas bei smagus pasibuvimas drauge.

Kadangi draugėn susirinko meniški ir kūrybingi žmonės, tai ir dovanų visi prisivežė meniškų. Giedra Kaminskienė Reginai Slabadienei ir Dalei Basiūnienei įteikė įspūdingas pačios pagamintas puokštes, Zofija Laurėnienė Dalei – kruopščiai atliktą rankdarbį – kiaušinį. Kadangi Pašaminės kaimo klube taip pat veikia moterų darbščiųjų rankų būrelis, kurio narės Tatjana, Oksana, Žana ir kitos gamina dabar labai madingas puokštes – krepšelius, šios dovanėlės iškeliavo svečiams: ignaliniečiams ir reškutėniškiams. Atminimo dovanėlės buvo įteiktos ir šventėje dalyvavusiems laikinai vykdančiai Švenčionėlių kultūros centro direktorės pareigas Anželikai Terleckienei ir Richardui Leleivai.

Reškutėnų amatų centro, su kuriuo Pašaminės kaimo klubą ir biblioteką bei bendruomenę sieja graži draugystė, atstovė Milda Sivickienė atsivežė dovanų keramikos darbelių – žuvyčių.

Šilta ir jauki popietė neprailgo, šeimininkai ir svečiai dar ilgai bendravo, dainavo, apžiūrinėjo parodą ir lydimi šviesios nuotaikos išsiskirstė į namus.

Irena POŽĖLIENĖ