Pagaliau pavasaris!

Pavasario sugrįžimą žymi ne tik tirpstantis sniegas, kurio jau beveik nebeliko, bet ir sugrįžtantys paukščiai, vis dažniau laukuose matomi laukiniai žvėrys, žinoma, daugiausia matosi stirnų. Jos būreliais ganosi visai netoli kelio, pamiškėje. Važiuodamas, ypač pavakare, gali ir porą dešimčių suskaičiuoti. Kartais jos net ir mielai pozuoja, tiesa, fotografuoti geriausia pro atdarą automobilio langą, nes vos išlipi, tuoj skuta tolyn.

Gražu į besiganančias stirnas žiūrėti, bet pavojus, kad jos bet kada gali ant kelio prieš važiuojantį automobilį iššokti, išlieka didelis. Štai praeitą savaitę važiavau nuo Cirkliškio link Vaiškūnų. Vos pravažiavęs Cirkliškio kaimo ribą žymintį ženklą, pamačiau per kelią skuodžiančią stirną, o per lauką bėgo dar trejetas. „Ir ką gi jūs darysite?“ – pagalvojau sustabdęs automobilį. Stirnos akimirkai apmirė, bet po kelių sekundžių, pabėgėjusios gal kokius dešimt metrų į priekį, perbėgo per kelią ir nuliuoksėjo pas kitoje kelio pusėje laukiančią. Po kelių dienų vieną stirną pavyko visai padoriai nufotografuoti. Žinoma, ne toks šedevras, kokius kolegos gamtos fotografai padaro, bet visgi malonu turėti savo kolekcijoje dar vieną stirnos fotografiją.

Pirmąsias parskridusias gerves šiemet pamačiau lauke prie Paškonių kaimo, o trečiadienį gervės ir papozavo, kaip ir gandras Rėkučių kaime, įsitaisęs lizde, o štai sugrįžęs į kiemą kikilis labai jau nenoriai pozavo. Ką gi, pavasaris vis labiau budina žemę. Jau galima pamatyti ne tik sugrįžusius varnėnus, bet ir baltuosius garnius, didelį jų būrį mačiau slampinėjantį po Žemaitiškės pievą. Išsivadavusiuose nuo ledo vandens telkiniuose jau išdidžiai plaukioja gulbės, turškiasi antys.

Pasidžiaukim bundančios gamtos grožiu ir garsais.

Algis JAKŠTAS