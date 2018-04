Rajonas skendi skolose, o meras Rimantas Klipčius nori važinėti prabangiu BMW automobiliu

„Švogerystė“ veši

„Verslo žinių“ konferencijoje „Viešieji pirkimai 2018“ Viešųjų pirkimų tarnybos vadovė Diana Vilytė komentavo dažniausiai pasitaikančius pažeidimus. „Švogerystės“ neišnaikina jokios kovos su korupcija. Dažniausias pažeidimas – perkančios organizacijos pritaiko konkursų sąlygas draugams, bičiuliams ar neoficialų atlygį siūlantiems verslininkams. Šalies Prezidentė anksčiau yra sakiusi, kad labiausiai korupcija veši savivaldybėse, bet Seime pritrūko valios ją pažaboti. Tai viena priežasčių, kad Viešųjų pirkimų tarnyba užversta skundais, pagal kuriuos 92 proc. atvejų nustatomi pažeidimai.

Pavadino blogu pavyzdžiui

Konferencijoje neišvengė dėmesio ir Švenčionių rajonas, deja, blogąja prasme. Kovo 16 d. numeryje „Verslo žinios“ skelbia, kad kaip blogą pirkimų pavyzdį VPT vadovė Diana Vilytė pateikė milijoninių skolų slegiamos Švenčionių savivaldybės užgaidą lizingu įsigyti automobilį BMW už 36000 eurų.

„Tai, aišku, yra ne viešųjų pirkimų, o sąžinės dalykai. Bet ar tikrai Švenčionių meras negali atlikti savo pareigų važinėdamas ekonominės klasės automobiliu, kokiais važinėja daugelis merų? - retoriškai klausė Viešųjų pirkimų tarnybos vadovė. - Juolab, kad beveik 600 žmonių Švenčionių savivaldybėje prašo socialinių pašalpų, o pati savivaldybė yra prasiskolinusi ir jos išlaidos yra didesnės negu kitų.“

Šią rajonui gėdingą situaciją pakomentavo buvęs mero pavaduotojas Kęstutis Trapikas: „Negalima tokių žmonių prileisti prie pinigų“

Kolegos tarybos nariai spėja, kad meras Rimantas Klipčius nori išpirkti tą prabangųjį BMW, kuriuo važinėjo trejus metus. Tenka spėlioti, nes informacijos tarybos nariai negauna. Jeigu pirktų automobilį iki 25 000 eurų vertės, savivaldybė turėtų gauti rajono tarybos pritarimą, o perkant brangesnį kaip 25 tūkst. eurų, jau reikia gauti Viešųjų pirkimų tarnybos leidimą. Ačiū Dievui, kad yra tokia principinga ir sąžininga valstybės tarnautoja, kaip Viešųjų pirkimų tarnybos vadovė, kuri užkirto kelią rajono biudžeto lėšų švaistymui ir dar priminė, kad nėra ko pūstis, rajone daug bėdų. Prabangiam automobiliui leidimo nedavė. Tai savotiška pamoka ir jaunam politikui – negalima taip be saiko puikuotis, reikia nepamiršti kuklumo. Įsivaizduokite, jeigu būtų duotas leidimas, būtų jį pateikęs tarybai – žiūrėkit, viskas leista, įsigijęs prabangiausią automobilį ir vaidinęs „kiečiausią“ merą. Taip, buvęs meras Vytautas Vigelis važinėjo BMW, bet jis buvo rajonui vadovavęs beveik du dešimtmečius, galbūt per tiek metų užsitarnavęs tą prabangą. Galima surasti, ką kritikuoti, bet jis tikrai daug padarė rajonui. Tuo tarpu Rimantas Klipčius dirba vos trejus metus, ir per juos kol kas nieko nepadarė, nes tie projektai, kurie vykdomi, buvo suplanuoti prieš 5 metus ir dar seniau. Dar blogiau - yra objektų, kurie neaišku kodėl niekaip neužbaigiami.

Kaip gali meras važinėtis prabangiu automobiliu, kai tiek žmonių rajone skursta, o mero pasigyrimai apie grąžintas rajono skolas, pasirodo, fikcija? Be to, kaip pažymėjo VPT vadovė, Švenčionių rajono savivaldybės išlaidos yra didesnės negu kitų, kas reiškia labai prastą vadovavimą. Apsistatęs keturiais patarėjais, meras susikūrė komforto zoną ir visai „užsikaifavo“, nėrė į prabangą. Ne kartą sakiau, kad negalima tokių žmonių prileisti pinigų.

Daugelis merų Lietuvoje važinėja perpus pigesniais automobiliais ir dirba žymiai geriau. Ne nuo automobilio, kuriame meras sėdi, priklauso darbų rezultatai.

Tarp kito, man dirbant vicemeru automobilis visai nepriklausė, nors iki tol visus du dešimtmečius vicemerui taip pat buvo priskirtas automobilis. Iš manęs meras tokią teisę atėmė. Net kai jis atostogavo, o aš tuo metu ėjau mero pareigas, jis neleido man sėsti į jo prabangųjį BMW. Prireikus važiuoti į rajono įstaigas, man teko prašyti automobilio bendrajame skyriuje, laukti, kol atsiras laisvas. Taupydamas laiką ir nervus, darbo reikalais dažniausiai važinėjau nuosavu automobiliu.

Rinkimų „arkliukas“ pačiam prigijo

Atėjęs vadovauti rajonui su ausimis prasiskolinęs jaunasis ūkininkas Rimantas Klipčius iš karto neslėpė savo pomėgio gyventi prabangiai. Tuoj pat įsėdo į prabangų 5 klasės automobilį BMW ir taip įprato, kad, regis, kitokiu važinėti nebegali. Akis paprastiems gyventojams kone 40 tūkst. eurų kainuojantis mero BMW badė visus trejus metus. Mero automobilio nuoma rajonui kainavo dukart daugiau, negu dviejų savivaldybės tarnautojų algos – 1034 eurus už mėnesį. Ironiška, bet būtent šis automobilis tapo kone pagrindiniu R.Klipčiaus rinkiminiu arkliuku, prieš kandidatuojant į mero postą. Buvęs ilgametis meras Vytautas Vigelis buvo aršiai kritikuojamas sūnaus ir tėvo Klipčių dėl neūkiškumo, pirštu bedant į prabangų BMW iš mokesčių mokėtojų pinigų. Rinkėjus pavyko paveikti, bet vos perėmęs rajono vairą, Rimantas Klipčius iš karto pamiršo, kuo kaltino buvusį merą...

Irena PAULIUKEVIČIENĖ