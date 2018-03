Dokumentinis filmas „Mes esam“: kaip gyvena Svirkų krašto žmogus šiandien?

2018-ieji – ypatingi metai Lietuvai: Vasario 16-ąją buvo švenčiamas atkurtos Lietuvos šimtmetis. Ta proga Svirkų kaimo bendruomenės namuose buvo pristatytas dokumentinis filmas apie Svirkų kraštą „Mes esam“.

Filmą kūrė jauna kaimo bendruomenės „Svirkų centras“ komanda: Akvilė Gruodytė (Vilniaus Žirmūnų gimnazijos 3 klasės gimnazistė), Mantas Povilėnas (Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos 3 klasės gimnazistas), Agnė Rimašiūtė (Šv. Ignaco Lojolos kolegijos 2 kurso studentė), Edvinas Sinkevičius (Vilniaus dailės akademijos 1 kurso studentas), Milda Urbanavičiūtė (Vilniaus Žirmūnų gimnazijos 3 klasės gimnazistė), jiems talkino Aurimas Gruodis (Vilniaus kolegijos 1 kurso studentas), Vida Navickienė (Vilniaus Gedimino technikos universiteto docentė) ir kino operatorius Patricijus Petrukonis. Šis filmas – tai baigiamasis projekto „Svirkų kraštas: pasienio gyventojų tapatybės suvokimas per bendruomenines veiklas“, kurį vykdė kaimo bendruomenė „Svirkų centras“, etapas. Projektas buvo skirtas apmąstyti Svirkų krašto bei jo gyventojų tapatybės išskirtinumą dabartinės Lietuvos kontekste. Projekto metu atkreiptas dėmesys į tris svarbiausius Svirkų seniūniją apibūdinančius dalykus: tai pasienio arealas – pietiniu seniūnijos pakraščiu vingiuoja Lietuvos ir Europos Sąjungos siena su Baltarusija; be to, tai daugiatautis kraštas ir beveik trečdalis jo gyventojų nedeklaruoja savo tautybės, jų tapatybė yra lokali („Aš – vietinis“). Kaip gyvena Svirkų krašto žmogus šiandien, ar gyvenimas Lietuvos paribyje nėra gyvenimas užribyje, ar savo tapatybės nedeklaruojantys žmonės jaučiasi esantys Lietuvos piliečiai, ar emigracija ir globalizacija nesunaikins šio krašto ateities – tokius klausimus kėlė filmo kūrėjai, per porą mėnesių apvažiavę kone visus Svirkų seniūnijos kaimus ir pakalbinę apie pusšimtį įvairaus amžiaus vietinių žmonių. Dokumentinis filmas „Mes esam“ sudėliotas iš autentiškų pasakojimų, kuriuose – ir prabėgusių metų, ankstesnio laikmečio ilgesys, ir nusivylimas dabartiniu gyvenimu, ir nesavanaudė meilė gimtajam kraštui, ir svarstymai apie šio krašto ateitį, kurie žiūrovui kelia minčių apie visos Lietuvos tolesnį kelią. Jauniesiems kūrėjams pavyko išlaikyti objektyvaus stebėtojo poziciją – jie nei smerkia, nei teisia, o tik klausia ir įsiklauso į žmogų, kuris bando prisitaikyti prie pasikeitusių aplinkybių ir oriai gyventi savame krašte. Filmo pavadinimas „Mes esam“, kūrėjų teigimu, parodo, kad Lietuva nesibaigia ties tankiai apgyvendintais Vilniaus priemiesčiais: tolimiausiuose šalies kampeliuose gyvenančių žmonių istorijos yra nepaprastos, o jų tylios, bet atkaklios pastangos išgyventi taip pat yra Lietuvos likimo dalis. Tiek filme, tiek vėliau vykusiose diskusijose kartojosi medžio metafora bei kalbėta apie žmogaus poreikį „įsišaknyti“ kaip apie būtiną pilnaverčio, kūrybingo ir laimingo žmogaus gyvenimo sąlygą. Atvirkščiai – žmogus „bešaknystė“ lemia atsainų požiūrį į savo aplinką, nemeilę žmonėms, o platesniu mastu – ir emigraciją.

Po filmo peržiūros vyko diskusija, kurioje dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo narys Vytautas Rastenis, Švenčionių rajono savivaldybės tarybos narė Vida Rastenienė, Adutiškio parapijos klebonas Vytautas Pūkas, Svirkų seniūnas Povilas Čapskas, kaimo bendruomenės „Svirkų centras“ pirmininkas Sergėjus Jermolajevas, ūkininkė Aldona Urbelienė, ilgametė Svirkų kaimo slaugytoja Danguolė Strižakienė, Bačkininkų kaimo slaugytoja Nadežda Spornaja, Svirkų kaimo bibliotekos vyr. bibliotekininkė Valentina Veličko, garbaus amžiaus svirkietis Juozas Vinikas bei kiti Svirkų seniūnijos gyventojai. Kalbėtojai pasidžiaugė kūrybingu svirkiečių jaunimu – „atžalynu“, kuris nepamiršta savo gimtojo krašto, kuria Lietuvoje ir Lietuvai.

Aktyvus jaunimo ir kitų amžiaus grupių vietinių žmonių įsitraukimas leidžia kaimo bendruomenei „Svirkų centras“ sėkmingai plėtoti savo veiklą. Bendruomenė labai dėkinga VšĮ „Politikos tyrimų ir analizės institutas“ bei jos direktoriui Mariui Ulozui, patikėjusiems projekto idėja bei jį rėmusiems iš Britų tarybos Active citizens programos lėšų. Visi projekto renginiai – tradicinė rudens vakaronė, nuotraukų paroda, filmo premjera – sulaukė didžiulio Svirkų seniūnijos gyventojų ir svečių susidomėjimo, o filmo „Mes esam“ peržiūra bus pakartota.

Sausakimša Svirkų kaimo bendruomenės namų salė šiltai priėmė gitaristą Rimvydą Bazinį – jo atliekamos V.Kernagio, N.Malūnavičiūtės, J.Arlauskaitės-Jazzu ir kitų autorių dainos apie Lietuvą tarsi įrėmino renginį, sukūrė jaukią atmosferą. Tą popietę kalbėta be pompastikos, kalbėta nuoširdžiai, jautriai ir iš širdies, kalbėta apie Lietuvą…

Jolita URBANAVIČIENĖ