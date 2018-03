Sankcijos bus proporcingos padarytiems pažeidimams

Ūkininkus, norinčius pasinaudoti ES parama, dažnai sustabdo baimė, kad nesugebės įvykdyti projekto, nepasieks reikiamų rodiklių ar dėl kažkokių priežasčių gali tekti keisti veiklą. Atsižvelgdama į paramos gavėjų lūkesčius, Žemės ūkio ministerija pakeitė sankcijų už teisės aktų nuostatų pažeidimus, įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, metodiką. Nuo šiol sankcijų apskaičiavimas ir taikymas bus daug aiškesnis ir teisingesnis, lengviau suprantamas paramos gavėjams.

Ministro įsakymu patvirtintoje naujojoje metodikoje yra nustatyti sankcijų dydžiai už teisės aktų nuostatų pažeidimus dėl reikalavimų ir įsipareigojimų nesilaikymo pagal Lietuvos kaimo plėtros 2012–2020 metų programos priemones. Pareiškėjui, paramos gavėjui ir partneriui už padarytus pažeidimus gali būti taikomos tokios sankcijos: paramos dydžio sumažinimas, paramos neskyrimas, reikalavimas grąžinti visą ar dalį sumokėtos paramos, kitos poveikio priemonės. Tuo atveju, kai taikoma 100 proc. paramos sumažinimo ar paramos sumos susigrąžinimo sankcija, paramos sutartis nutraukiama.

Naujoji metodika, be redakcinio pobūdžio patikslinimų, buvo papildyta nuostatomis dėl pakartotinio pažeidimo nustatymo ir sankcijos skyrimo; išskirtinių aplinkybių ir jų sąrašo; mažareikšmio pažeidimo ir jo taikymo; sankcijų dydžių ir kitų nuostatų.

Sąžiningai dirbantiems dabar nebereikės nuogąstauti, kad vos suklydę gaus pačias griežčiausias sankcijas, nes bus labiau atsižvelgiama į pažeidimo reikšmingumą, mastą, trukmę ir pasikartojimą. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad nesušvelninamos sankcijos už tyčinius ar piktybinius pažeidimus.

Jeigu bus nustatytas daugiau nei vienas pažeidimas, sankcijos bus sumuojamos, sudedant už kiekvieną pažeidimą apskaičiuotą sankciją. Jei bendra sankcijos suma bus mažesnė nei 100,01 Eur, bus skiriama 100,01 Eur sankcija. Jei bus nustatyta, kad vienas pareiškėjo, paramos gavėjo ar partnerio padarytas pažeidimas turėjo tiesioginės įtakos kitam pažeidimui padaryti, tų pažeidimų sankcijos nebus sumuojamos, o sankcija taikoma tik už tą pažeidimą, už kurį sankcija yra didžiausia.

Sankcijos nebus taikomos, jeigu pažeidimas bus padarytas dėl išskirtinių aplinkybių. Pareiškėjui reikės įrodyti, dėl kokių aplinkybių (pvz., ligos, privalomosios karo tarnybos, gaisro, meteorologinių reiškinių, turėjusių didelį poveikį valdai, embargas ir kt.) jis negalėjo laikytis prisiimtų įsipareigojimų. Tačiau išnykus šioms išskirtinėms aplinkybėms, pareiškėjai, paramos gavėjai ir partneriai privalės laikytis prisiimtų įsipareigojimų.

Metodikoje yra apibrėžti ir mažareikšmiai teisės aktų reikalavimų pažeidimai, kurie neatneš žalos ES ar šalies biudžetui, bus padaryti netyčia ar neturės įtakos projekto tikslams pasiekti, todėl galės būti ištaisyti. Ištaisius šiuos mažareikšmius pažeidimus, sankcijos nebus taikomos.

Tačiau įstatymas bus negailestingas tiems, kurie savo veikloje darys pakartotinius pažeidimus. Pažeidimo pasikartojimas bus nustatomas pagal tai, ar per visą 2014–2020 m. programavimo laikotarpį buvo nustatyta panašių to paties pareiškėjo, paramos gavėjo ar partnerio pažeidimų, įgyvendinant tą patį projektą ar tokią pačią priemonę, arba per pastaruosius ketverius metus buvo nustatyta panašių pažeidimų, įgyvendinant panašią 2007–2013 m. programavimo laikotarpio priemonę. Už pirmą kartą nustatytą pakartotinį pažeidimą nustatyta sankcija bus didinama 10 proc., už antrą kartą – 20 proc., o už trečią – 30 proc. ir t. t.

ŽŪM inf.