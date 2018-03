Pirmokai miega 9,5 valandos, rekomenduojama bent valanda daugiau

Miego trukmė ir jo kokybė augančiam organizmui yra ypatingai svarbūs faktoriai, kad vaiko vystymasis būtų sklandus. Apklausos internete rezultatai rodo, kad paaugliai nuo 12 iki 16 vidutiniškai miega iki 9 valandų, 7-8 metų amžiaus vaikai – 9,5 valandos. Sveikatos specialistai sako, kad tai bent valanda per mažai nei rekomenduojama.

Vaistinių tinklo „Eurovaistinė“ socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje atlikta apklausa parodė, kad dažniausiai vaikai į lovą gulasi 10 valandą vakaro, o keliasi 7 valandą ryte. Nepasitaikė nė vieno mokyklinio amžiaus vaiko, kuris miegotų pietų miego.

Vaistininkė Elvyra Ramaškienė ramina tėvus, kad nors pagal rekomendacijas miego trukmė yra per maža, kiekvienas vaikas yra individualus, todėl labai svarbu stebėti, po kelių miego valandų vaikas atsibunda žvalus, laimingas ir jaučiasi išsimiegojęs.

„Tiek mažesnio amžiaus vaikų, tiek paauglių miegas turėtų būti ilgesnis. Pirmokams patariama miegoti 10-11 valandų per parą. Tada vaikas jausis išsimiegojęs, sveikas ir pailsėjęs. Paaugliams šis laikas nė kiek nesiskiria, rekomenduojama tokia pat miego trukmė. Miegas turi savo ciklus – yra aktyvus miegas ir gilus, ramus miegas. Aktyviojoje miego fazėje vaikas sapnuoja, dėlioja savo visos dienos įspūdžius, gali kalbėti per miegus ar net pabusti. Kai kurie tėveliai išsigąsta to, tačiau bijoti neverta, reikia tik tinkamai paruošti vaiką miegui“, - sako „Eurovaistinės“ farmacininkė.

E. Ramaškienė pabrėžia, kad daugelis sveikatos specialistų pastebi, kad vaikų ir paauglių miego trukmė sutrumpėjusi, o pagrindė to priežastis – technologijos, kuriomis leidžiama vaikams naudotis – kompiuteris, televizorius ar išmanieji telefonai.

„Aš asmeniškai tėvams patarčiau šiuos dalykus riboti, nes miego trūkumas trukdo vaiko augimui, silpnina imunitetą, prastiną atmintį. Neišsimiegojęs jis negali susikaupti ir sukoncentruoti dėmesio, todėl rekomenduojama valandą prieš miegą išjungti visus prietaisus: televizorių, kompiuterį ir telefoną. Tokiu būdu vaikas pasiruoštų miegui, lengvai užmigtų, o miego metu nesiblaškytų“, - pataria specialistė.

Anot jos, reikėtų stengtis vaiką miegui ruošti kuo anksčiau. Pasak pašnekovės, yra šalių, kuriose net nuo 19 val. pradėti miego ritualus yra normalu. Ankstyvas miegas padės ryte. Svarbu užtikrinti, kad rytais vaikams nereiktų skubėti ir rytas būtų ramus. Svarbu, kad vaikas neskubėdamas nusipraustų, pavalgytų ir apsirengtų. Tada jis bus puikios nuotaikos ir ramiai išeis iš namų.

„Eurovaistinės“ apklausoje socialiniame tinkle „Facebook“ dalyvavo 377 vartotojai.

Miego rekomendacijos pagal skirtingas amžiaus grupes:

· Naujagimiai (0–3 mėn.) – 14-17 val.

· Kūdikiai (4–11 mėn.) – 12-15 val.

· Vaikai (1–2 metai) – 11-14 val.

· Ikimokyklinio amžiaus vaikai (3–5 metai) – 10-13 val.

· Mokyklinio amžiaus vaikai (6–13 metų) – 9-11 val.

· Paaugliai (14–17 metų) – 8-10 val.

· Jauni suaugusieji (18–24 metai) – 7-9 val.

· Suaugusieji (26–64 metai) – 7-9 val.

· Senyvo amžiaus suaugusieji (> 65 metai) – 7-8 val.