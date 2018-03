Tarybos narė Dovilė Žižienė laimėjo – mero kaltinimai teisme subliūško

Trečiadienį Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas paskelbė išvadą Lietuvos Respublikos vardu: nėra pagrindo konstatuoti, kad tarybos narė Dovilė Žižienė sulaužė priesaiką ar nevykdė jai įstatymuose nustatytų įgaliojimų. Ši Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išvada, kurią pateikė išplėstinė penkių teisėjų kolegija, yra galutinė ir neskundžiama.

Dovilė Žižienė iš teismo išėjo aukštai iškelta galva – PERGALĖ!

Kalėdinė „kolegų dovanėlė“ už tai, kad neatėjo atsiprašyti mero...

Prieš pat Šv. Kalėdas, berods, Kūčių vakarą, net keli TV kanalai žiniose paskelbė, kad Švenčionių rajono savivaldybės taryba kreipėsi į LVAT, kad ištirtų, ar D.Žižienė nepažeidė tarybos nario priesaikos. Tam pritarė ne visa taryba, bet taip jau yra, kad dauguma kalba visų vardu. Sprendimą tampyti po teismus jauną politikę, trijų vaikų motiną be jokių įrodymų palaikė tik meras Rimantas Klipčius ir jam paklusni tarybos dauguma. Ir net kai kuriems tos daugumos atstovams tas sprendimas buvo aiškiai atgrasus – ne vienas po to, nuleidęs akis, išlemeno atsiprašymus, atseit, asmeniškai to nenorėjo, bet va meras taip liepė.

Dar Antonij Jundo vadovaujamos komisijos, kuri pirmoji „teisė“, t. y., ieškojo kaltės įrodymų, tarybos narys Kęstutis Trapikas prašė atsikvošėti, pasielgti žmogiškai ir nesikreipti į teismą. Panašu, kad dabartinėje valdžioje žmogiškumo liko nedaug. Kūčių vakarą jie sudavė rimtą smūgį gražiai tikinčiai daugiavaikei šeimai. Kas išmatuos, kiek laiko ir sveikatos jaunai moteriai kainavo šis pasikėsinimas į jos garbę, nuoskauda būti apkaltintai be įrodymų, jau nekalbant apie išlaidas advokatui, kurios tokio pobūdžio bylose nepriteisiamos.

Bet net ne tai paliko D.Žižienei karčiausią nuoskaudą, o tarybos narės Janinos Deveikienės žodžiai, kad jeigu Dovilė būtų atėjusi ir atsiprašiusi mero (!!!), teismo būtų nebuvę. Ar tai reiškia, kad tikrasis siekis buvo palaužti jauną politikę?

Kam perėjo kelią?

Baigėsi gėdingiausia per visą Švenčionių rajono tarybos egzistavimą istorija, kuri nuo praėjusių metų rugpjūčio sveikos nuovokos žmonėms kėlė šleikštulį. Trumpai priminsiu, dėl ko ji kilo. Pasinaudoję nesusipratimu balsuojant tarybos posėdyje ir jį neproporcingai sureikšminę, meras ir klusnūs jo šalininkai buvo užsimoję surengti apkaltą pirmus metus rajono taryboje dirbančiai Valstiečių ir žaliųjų sąjungos narei Dovilei Žižienei ir atimti iš jos tarybos nario mandatą. Žodžiu, išgrūsti iš tarybos, gal net visai ir iš politikos. Pati Dovilė sako nesuprantanti, už ką taip valdančiųjų puolama. Beje, ji tą puolimą jaučianti nuo pat atėjimo į tarybą po to, kai Vytautas Rastenis buvo išrinktas į Seimą.

Mandato taip paprastai neatimsi – tam reikėjo įrodyti, kad tarybos narė sulaužė priesaiką. Valdžia ėmėsi veiksmų. Siužetas rutuliojosi kaip filme: meras Rimantas Klipčius pareiškė, kad jis matė, kaip D.Žižienė balsavo už trumpam iš salės išėjusią tarybos narę V.Rastenienę. Jam antrino visi jo „pažai“, kurie, pasirodo, tuo metu buvo užėmę reikiamas pozicijas salėje: kas iš šono sėdėjęs, kas – prie durų, lyg būtų sekę. Sudarę komisiją, valdantieji patyrinėjo, nieko neištyrė, bet priėmė sprendimą kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą galbūt vildamiesi, kad pavyks apkaltinti jauną kolegę sunkiu kaltinimu – priesaikos sulaužymu. Opozicija kvietė valdžią atsikvošėti ir to nedaryti. Balsuoti už kitą tarybos narę net nebuvo motyvo, tas balsas negalėjo nulemti sprendimo.

Kaip žinia, teismui reikalingi įrodymai, o jų nėra. Net 4 posėdžio metu salę filmuojančios kameros, pasak mero, kažkodėl kaip tyčia buvo nusisukusios... Meras sako, kad Dovilė prisipažino balsavusi, bet posėdžio įraše to kažkodėl taip pat nėra. Visi įrašai valdžios rankose, niekas juk neištrynė. O štai dėl balsavimo gali kilti įvairių minčių. Jeigu jau įmanoma įsilaužti į Krašto apsaugos ministerijos ir TV3 svetaines, kištis į JAV prezidento rinkimus, kas galėtų paneigti, kad panašūs dalykai galimi ir Švenčionių r. savivaldybės taryboje?

Ir po palankaus teismo sprendimo D.Žižienė tvirtino tą patį – ji nebalsavo. Ar galėjo būti taip, kad nuslydę popieriai ir šalia stovėjęs vandens buteliukas griūdamas užkrito ant balsavimo įrenginio, dabar jau ne taip ir svarbu. Teismas šį įvykį palaikė nereikšmingu. Net jeigu ir balsuota, tai betiksliai.

Valdžia bylinėjasi valdiškais pinigais, o daugiavaikė motina priversta leisti savus

Kovodama prieš jauną perspektyvią politikę, rajono valdžia įžūliai naudojosi savivaldybės resursais: iš rajono biudžeto samdė brangius advokatus, nors savivaldybė turi tris turbūt tinkamos kvalifikacijos teisininkus, išlaikomus iš mūsų mokesčių, valdančiųjų „žiūrovams“ – savivaldybės įstaigų darbuotojams –darbo metu buvo leista važiuoti į teismą ir dar skirtas automobilis su vairuotoju. Poniškai.

Tuo tarpu galingųjų užsipulta, kaip paaiškėjo iš teismo sprendimo, be rimto pagrindo, jauna tarybos narė, trijų vaikų motina, buvo priversta gintis, aukodama savo laiką ir savo pinigus.

Labai taikliai prieš porą savaičių po teismo posėdžio, kuris įvyko vasario 15 d., Lietuvos 100-mečio minėjimo išvakarėse, rašė tarybos narys Kęstutis Trapikas: „Kažkas ne taip mūsų valstybėje, kurioje, pasirodo, galima už valdiškus pinigus persekioti ir bausti jaunus, perspektyvius žmones, sujaukti demokratiniais pagrindais sutvarkytą šimtametę Lietuvos valstybę“.

„Rajono valdžia neatsakingai taško rajono biudžeto lėšas – visų mūsų sumokėtus mokesčius, užuot skyrusi šiuos pinigus vargingai gyvenantiems žmonėms paremti“, - piktinosi tarybos narys Vytautas Bulka.

Irena PAULIUKEVIČIENĖ