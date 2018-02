Šią savaitę pradedamos pasirašinėti sutartys su vaikų dienos centrais dėl finansavimo

Vaikų dienos centrų finansavimas šiemet, lyginant su pernai metais padidintas 10 procentų, tam Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skyrė 3,96 mln. Eur, tuo tarpu pernai skirta 3,6 mln. eurų. Per 2017 metus juos lankė 8784 vaikai, parengti 6004 individualūs paslaugų teikimo planai, specialią psichologinę pagalbą gavo 2557 vaikai.

Vaikų dienos centrai Lietuvoje yra įvairaus pavaldumo: dalis priklauso savivaldybėms, yra nevyriausybinių, priklausančių religinėms bendruomenėms. Iki 2002 metų jie būdavo finansuojami tik steigėjų ir rėmėjų pastangomis. Tačiau atsižvelgusi į tai, kad trūksta dienos socialinės priežiūros ir ugdymo paslaugų tėvams, auginantiems vaikus, 2002 metais Socialinės apsaugos ir darbo ministerija inicijavo programą, pagal kurią vaikų dienos centrams pradėtas skirti valstybės biudžeto lėšos projektinėms veikloms vykdyti. Kadangi skiriamos biudžetinės lėšos, tai gali vykti tik projektų konkurso būdu. Atsižvelgus į Vaikų dienos centrų atstovų pastabas, kad vertinant kasmet, susidaro laikotarpis, per kurį jie negauna finansavimo iš ministerijos, buvo įdiegtas trejų metų finansavimo modelis, kai finansavimas tiesiog pratęsiamas gavus ataskaitą apie trijų ketvirčių praėjusių metų veiklą. Tačiau Valstybės kontrolės reikalavimu, atsižvelgiant į tai, kad lėšos turi būti skiriamos skaidriai, vadinasi, už visų metų rezultatus, todėl kasmet visi projektai turi būti komisijos įvertinami.

Šiemetinių Projektų vertinimo komisija šiandien ir rytoj galutinai įvertins vaikų dienos centrų projektus. Šią savaitę pradedamos pasirašinėti pirmosios sutartys su vaikų dienos centrais, ir netrukus juos pasieks finansavimas, galbūt net šią savaitę. Kadangi šiemet ministerija numatė papildomai lėšų pratęsiamiems projektams 2018 metams, vaikų dienos centrų projektų vykdytojai turi patikslinti dokumentus, be to, nagrinėjimas užtruko, kadangi tik 20 proc. paraiškų buvo pateikta be klaidų. VDC finansavimą gaus skaičiuojant nuo sausio 1 dienos ir tai yra naujovė.

Taip pat stengiamasi labiau atsižvelgti į šeimų poreikius, todėl paslaugų teikimo modelis nuolat tobulinamas. Praėjusiais metais, siekiant, kad kuo daugiau vaikų galėtų lankyti vaikų dienos centrus, išplėstas paslaugų gavėjų ratas, ir dabar į centrą vaiką gali atvesti bet kuri šeima. 2017 metais organizuotas ne tik veikiančių, bet ir naujai įsteigtų Vaikų dienos centrų konkursas, šiuo metu ministerija konkurso būdu finansuoja 291 vaikų dienos centrą, kurių įsikūrė 43 daugiau nei pernai.

Primename, kad savivaldybės, kurios yra dalies Vaikų dienos centrų steigėjos, gali skirti ne tik jiems, bet ir kitiems jų teritorijoje esantiems vaikų dienos centrams finansavimą iš sutaupytų socialinei paramai lėšų, o jų sutaupoma kiekvienoje savivaldybėje (pvz., 2017 m. sutaupyta 143 mln. eurų, t.y., vidutiniškai 63,1 proc.), ir nuo šių metų šias sutaupytas lėšas galima skirti išimtinai tik socialinėms reikmėms, tarp jų ir dienos centrams.

Kadangi kitąmet prasideda naujas Vaikų dienos centrų projektų finansavimo laikotarpis, ministerija siekia patobulinti finansavimo modelį, šį klausimą jau aptarė su vaikų dienos centrų atstovais.