Svirkiečiai per Užgavėnes pokštavo kūrybingai

Neseniai dažname kaime, miestelyje ar didmiestyje nuvilnijo Užgavėnių šventės šurmulys – kvepėjo kepamais blynais, deginamais laužais, kurių liepsnos, prarydamos žiemos simbolį Morę, savo šiluma žadėjo priartinti pavasarį. Bet ar įmanoma švęsti Užgavėnes kitaip? Svirkų kaimo žmonės išdrįso, pabandė ir dabar drąsiai pasakytų – žinoma, įmanoma!

Artėjant vidurdieniui į kaimo bendruomenės „Svirkų centras“ namus rinkosi senjorai, o iš kitos kaimo pusės jų link artėjo persirengėlių, prašančių blynų ir kviečiančių prisijungti draugėn, dainos. Užgavėnių pradžios renginys iš tiesų pritraukė ne tik vietinius, tačiau ir daug svečių bei gyventojų iš aplinkinių kaimų – visi su nekantrumu laukė spektaklio „Senjorų šou“. Jo scenarijaus kūrėja ir režisierė Danguolė Strižakienė jau veiksmo pradžioje suintrigavo žiūrovus būsimais įvykiais scenoje. Ir iš tiesų – juokas ir aplodismentai vis parodydavo didžiulį auditorijos palaikymą. Ir kaip be to – juk jie tiesiogiai dalyvavo „Mis senjoros“ rinkimuose. Žinoma, kaip ir dera tokiuose renginiuose, lemiamą balsą turėjo gerbiamosios komisijos balsai – tuotos (tėvo) Saliamono, sunkiai paeinančio, bet suprantančio tikrąjį moterų grožį (vaidino Loreta Spornova) ir kuklesnio, bet mokančio skaičiuoti garbingo kaimo vyro Petro (Julius Rinkevičius). Taigi konkurse, po didelės prieš tai vykusios atrankos, dalyvavo penkios kaimo moterys ir viena primygtinai įsiprašiusi užsienietė. Štai dėl jos ir kilo daug sąmyšio scenoje – atvykėlė kalbėjo itališkai, turėjo barzdą, vyrai nuo jos apvalumų akių neatitraukė (vaidino Aldutė Urbelienė). Bet iš tiesų – visos šou dalyvavusios moterys buvo žavios ir nepakartojamos (vaidino Irena Urbanavičienė, Alicija Zaluckaja, Meilutė Urbelienė, Valerija Meškelienė, Regina Šidlovskaja). Ž}iūrovus sužavėjo pirmasis konkursas, kurio metu kiekviena pasakojo savo gyvenimo istoriją – tikrą, nuoširdžią, pačių išgyventą – dabar kitiems pateiktą kaip pamoką ar juoką. Moterys dalyvavo ir proto mūšyje, ir šoko autentišką šokį „Oželis“, ir savo kurtas dainuškas dainavo – ir net panaudodamos inovatyvias technologijas sugebėjo žiūrovus nukelti prie jūros ir leido kartu pasimėgauti jos teikiamais malonumais. Pabaigoje visus žiūrovus nustebino įdomus režisūrinis sprendimas, kuris sukėlė juoko bangą tarp tų žiūrovų, kurie matė šio spektaklio pirmąją dalį per tradicinę kaimo bendruomenės rudens šventę (na, kadangi gripu serga ir aktoriai, vyko aktorių kaita...). Kitiems užsienietės italės virsmas į tuotos žentą, kaimo girtuoklėlį, taip pat buvo netikėtas ir be galo linksmas. Taigi šis spektaklis dar kartą parodė Svirkų krašto žmonių talentus ir neišmatuojamas kūrybines galias, kurios skleidžiasi tarp bendraminčių.

O kaip Užgavėnės be šimtmečius puoselėtų tradicijų!? Po spektaklio visi: ir persirengėliai, ir aktoriai, ir žiūrovai – tęsė linksmybes lauke. Čia jau prie keptuvės sukosi skaniausių blynų kepėjos (Teresė Rimašienė ir Giedrė Jurcevičienė), kvapnią žolelių arbatą virė gydytoja (Jolita Urbanavičienė), o gražiosios vedėjos čigonės (Renata Povilėnienė ir Jurgita Urbanavičienė) kvietė žaisti žaidimų ir šokti aplink laužą, kurio viršūnėje visiems mojavo Morė. Daug emocijų sukėlė Lašininio (Vaida Gruodienė) ir Kanapinio (Vytautas Urbanavičius) kova – skalsiomis dešromis papirkęs šventės dalyvius Lašininis sulaukė daug palaikymo traukiant virvę ir bandant dar ilgiau užsibūti su žiemos šaltuku, bet visgi Kanapinis, būdamas darbštus, jėgą darbu užsitarnavęs, padedamas ir kitų, nugalėjo priešininkus. Po to vieni šventės dalyviai dar daug šoko rateliu, įtraukdami ir pirmą kartą į bendruomenės renginį atėjusiuosius, ir nuolatinius pagalbininkus bei svečius, vyresnieji šnekučiavosi dalindamiesi įspūdžiais, o vaikai suposi ant senoviškų sūpynių.

Kuo ypatingos šios Užgavėnės Svirkų krašto žmonėms ir jų svečiams? Turbūt galimi įvairūs atsakymai, bet tarp jų tikrai rastume paminėtus bendruomeniškumo dvasią, nuoširdumą, svetingumą ir kūrybišką požiūrį, įtraukiantį įvairaus amžiaus žmones.

Vida NAVICKIENĖ