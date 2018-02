Trūduose žiemą vijo jos šiek gailėdami

Trūdų kaimo (Švenčionėlių seniūnija) bendruomenė turi daug gražių tradicijų ir švenčių, tačiau viena iš linksmiausių ir net gi svarbiausių – Užgavėnės. Ir nieko keista, juk panašiai nuo Užgavėnių bendruomenė skaičiuoja ir savo įsikūrimą. Šiemet šventė jau ketvirtąsias bendruomenės gyvavimo metines.

Per ketverius metus Trūdų kaimo bendruomenės branduolys dar labiau susitelkė, surengė nemažai gražių švenčių, be to, neseniai išsirinko ir naują pirmininkę – Dovilę Pavliukevičienę ir kuria ateities planus. Labai nori gražiai ir originaliai paminėti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį, viską užfiksuoti, nusiųsti Prezidentei ir gauti dovanų Lietuvos trispalvę.

Kol kas tebus paslaptis, kaip Vasario 16-ąją bendruomenė ketina išsiskirti iš kitų, ir palinkėkime sėkmės.

Užgavėnėms kaip ir daugeliui Trūdų kaimo bendruomenės renginių bei suėjimų pasirinkta Paškevičių sodyba. Šeimininkai – svetingi, aktyvūs bendruomenės nariai, sodyba jauki ir erdvi, tad vietos visiems pakanka. Žinoma, pasvajojama ir apie bendruomenės namus, tačiau kol kas tai dar tik mintys.

Kadangi dauguma Trūdų bendruomenės narių – dirbantys žmonės, žiemos varymo ir linksmybių bei sotaus pavalgymo prieš ilgąją Gavėnią šventei pasirinktas šeštadienis. Jau iš pat ryto Paškevičių sodyboje kilo ugniakurų dūmai, katiluose virė tirštas šiupinys, žolelių arbata, keptuvėse čirškėjo blynai ir spirgai. Čia spėriai sukosi šeimininkės: Rasa Paškevičienė, Dalia Žemaitienė, Sigutė Rudinskienė, Aušra Vilkuotienė, Audronė Čaikinienė ir kitos. Vyrai taip pat nestovėjo rankų į kišenes susikišę: kas malkomis rūpinosi, kas sunkius katilus kilojo, kas svečius pasitikinėjo, kas tiesiog linksmai pokštavo ir gerą nuotaiką palaikė. Tegul neįsižeidžia, kurių nepaminėjau, nes nė vieno dyko čia nebuvo – visi dalyviai, visi šeimininkai.

Kiemo vidury iš tolo buvo matyti ant aukšto malkų kūgio pūpsanti Boba – žiemos ir visų negerovių simbolis. Aplinkui zujo raganos, ožiai, zuikiai, čigonės ir kiti persirengėliai. Žinoma, visų dėmesio centre buvo aukštas ir lieknas Kanapinis bei drūtas Lašininis, kurių laukė dvikova. Skambėjo linksma muzika, vaikai it pašėlę lakstė ir kočiojosi po sniegą, važinėjosi rogutėmis, leidosi į pakalnę čiuožyne.

O apie muziką būtinai reikia atskirai pakalbėti. Užgavėnių šventėje linksmas ir lyriškas melodijas grojo ir pučiamųjų instrumentų ansamblis, ir liaudies muzikos kapela, kartu dainavo ir vokalistės bei vokalistai. Kolektyvai dar visai neseniai susibūrė, tačiau jau turi nemažą repertuarą, nuolat renkasi repetuoti. Pučiamųjų instrumentų kolektyve groja Gintas Pavliukevičius, Romas Ankėnas su sūnumi Tomu, Robertas Paškevičius, Darijus Žemaitis ir Kęstas Gudelevičius. Beje, šie vyrai – buvusio ilgamečio tuometinės Švenčionėlių vidurinės mokyklos muzikos mokytojo, choro ir pučiamųjų instrumentų entuziasto Štreimikio mokiniai. Tie patys vyrai sudaro ir liaudiškų instrumentų kapelos pagrindą, tik čia prie jų dar prisijungia Ramutis Žemaitis, Jonas Paškevičius ir Rimas Vilkuotis bei būrelis balsingų moterų: Aušra Vilkuotienė, Dalia Žemaitienė, Sigutė Rudinskienė. Bendruomenės muzikinio kolektyvo pasirodymas buvo sutiktas itin šiltai, o ir patys vyrai džiaugiasi galimybe susirinkti į repeticijas, turiningai praleisti laisvalaikį ir puoselėti mėgstamą hobį.

Nors snaigės sukosi vis smagiau ir iš debesų leidosi vis gausiau, tačiau kai Darijus Žemaitis paklausė, ar žiema jau atsibodo, balsai greičiausiai pasiskirstė apylygiai – juk tikros žiemos ir balto sniego patalo ne taip senai ir esama. Taigi Kanapiniui su Lašininiu teko išspręsti kasmetinį klausimą – žiemas dar pabus ar jau ateis pavasaris. Kanapinis su Lašininiu ir šieno prikimštais maišais ant „bačkos“ daužėsi, ir kartu su komandomis svarmenis kilojo, ir virvę traukė, ir į maišus sulipę šokinėjo. Varžybos buvo azartiškos ir triukšmingos, tačiau aiškios vieno ar kito persvaros taip ir nebuvo. Taigi verdiktas aiškus: žiema dar kurį laiką pabus, o tik tada ateis pavasaris. Dar spėsime žiemos malonumais pasidžiaugti...

Trūdų bendruomenės rengiamų Užgavėnių garsas taip plačiai pasklidęs, kad sulaukta ir mielų svečių. Buvo bendruomenės draugų iš Labanoro ir būrelis Krikonių bendruomenės (Ignalinos r.) atstovų. Krikonių bendruomenės pirmininkė p. Alma bendruomenės vardu įteikė dovanų Trūdų bendruomenei, muzikantams ir sodybos šeimininkams Rasai ir Robertui Paškevičiams. Vaišių stalo puošmena tapo krikoniškių atvežtas tortas, ant kurio puikavosi Trūdų bendruomenės nuotrauka.

Trūdų ir Krikonių bendruomenes sieja sena ir tvirta draugystė – jie dažnai svečiuojasi vieni pas kitus įvairiose šventėse. Gražus krikoniškių būrelis džiaugėsi smagiomis Užgavėnėmis Trūduose, o Vasario 16-ąją trūdiškiai vyks į Krikonis, kur taip pat visi drauge sieks gauti vėliavą iš Prezidentės už originalią bendruomenės šventę.

Irena POŽĖLIENĖ