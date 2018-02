Kam rajono valdžia patikėjo mūsų miestų daugiabučių atnaujinimo programą?

Trečiadienį vykusiame rajono savivaldybės tarybos posėdyje klausimą „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. T-180 „Dėl Švenčionių rajono Švenčionių, Švenčionėlių ir Pabradės miestų daugiabučių kvartalų energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo“ pakeitimo“ pristatė Gintaras Bleizgys, UAB „Bizantia Group“ Projektų įgyvendinimo grupės vadovas.

Pranešėjas labiau žinomas kaip poetas, dirbęs Lietuvos rašytojų sąjungos mėnraščio „Metai“ redakcijoje, buvęs vyriausiuoju savaitraščio „Literatūra ir menas“ redaktoriumi, savaitraštyje „Veidas“ rašęs skiltį „Aukščiau bambos“.

Dar pernai metų pabaigoje tas pats Gintaras Bleizgys alytiškiams bibliotekoje atskleidė šviesos ir tamsos filosofiją, o trečiadienį Švenčionyse pristatė milijonus kainuojančią kvartalų energinio efektyvumo didinimo programą.

Be ne tik įvairiapuse veikla garsi ši asmenybė. Devynias knygas išleidęs, poetas G.Bleizgys nėrė į verslo pasaulį. 2017-11-24 „Lietuvos rytas“ rašė, kad už sukčiavimą buvo nuteisti poetas Gintaras Bleizgys ir buvęs Vilniaus universiteto dėstytojas ekonomistas Rolandas Šalkauskas. Tiriant sukčiavimo bylą buvo areštuoti G.Bleizgio ir R.Šalkausko butai. Prokurorams kilo įtarimų, kad jie galėjo būti įsigyti už nusikalstamu būdu gautas lėšas. „Teismas juos pripažino kaltais dėl visų pareikštų kaltinimų ir skyrė tikrai griežtą bausmę. Tai vienas pirmų atvejų, kai nuteistųjų turtas iš karto paimamas, kad būtų atlyginta valstybei padaryta žala“, – nuosprendį įvertino prokuroras.

Abiem vyrams teismas skyrė ir laisvės apribojimą: G.Bleizgiui – metams ir dviem mėnesiams, R.Šalkauskui – metams. Tą laiką jie abu privalo dirbti, o jei neturėtų darbo – užsiregistruoti Darbo biržoje. Poetas ir ekonomistas privalo padengti Valstybinei mokesčių inspekcijai ieškinį – 101 tūkstantį eurų, o jų įsteigtos bendrovės sumokėti tūkstantines baudas. 2009 metais, kai buvo pradėta tirti ši byla, poetas ir verslininkas Gintaras Bleizgys mėnesį praleido už grotų

Vilniečiai nuteisti už savo veiklą 2006-2009 metais. Žinomas poetas G.Bleizgys buvo įkūręs verslo konsultavimo įmonę „Sikc“, kuri greitai tapo viena šios srities lyderių. Kai sulaukdavo tiek užsakymų, kad vienas nebespėdavo jų vykdyti, „Sikc“ samdydavosi specialistus iš bendrovės „Fondlita“, kuriai vadovavo R.Šalkauskas. Kaip rašo „Lietuvos rytas“, G.Bleizgio įkalbėtas bendrovės „Fondlita“ vadovas su keturiomis bendrovėmis pasirašė šimtą tikrovės neatitinkančių sąskaitų, kuriose nurodyta, kad už konsultavimo paslaugas jos pervedė daugiau kaip 1,4 milijono litų.

Teigiama, kad nuslėpę mokesčius G.Bleizgys su R.Šalkausku per trejus metus Lietuvoje išsigrynino ir pasidalijo per 438 tūkst. litų. Dalis pinigų buvo išgryninta Latvijoje ir be jokių apskaitos dokumentų parvežta į Lietuvą.

(Parengta pagal rajono savivaldybės tarybos medžiagą ir „Lietuvos ryto“ publikacijas)