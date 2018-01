Nelaimės. Kriminalai. Gaisrai.

Sulaikytas neblaivus vairuotojas

Sausio 15 d. apie vienuoliktą valandą vakaro, Pabradėje, prie vieno iš gyvenamųjų namų Vilniaus gatvėje, policininkai pastebėjo įtartinai vairuojamą automobilį. Sulaikytam 43 metų transporto priemonės savininkui įvykio vietoje buvo nustatytas 1,82 promilės girtumas. Neblaivus vairuotojas pristatytas į Vilniaus aps. VPK Švenčionių r. PK ir uždarytas į areštinę.

Vaiką galimai skriaudė mama ir močiutė

Švenčionių r. PK sausio 16 d. gavo Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus pranešimą apie vaiką, galimai patyrusį smurtą artimoje aplinkoje. Pranešime teigiama, jog 8 metų mergaitė, gyvenanti Jakelių kaime (Adutiškio sen., Švenčionių r.), galėjo būti skriaudžiama savo trisdešimtmetės mamos ir kartu gyvenančios 62 metų močiutės.

Smurtas artimoje aplinkoje

Sausio 9 d. pavakare Švenčionyse žodinio konflikto metu vyras smarkai pastūmė buvusią savo sutuoktinę, kuri nuo smūgio parkrito ant grindų. Santariškių ligoninėje atsidūrusiai moteriai buvo diagnozuotas dešinės pusės šlaunikaulio kaklo lūžis.

Prieš artimiausius šeimos narius smurtavo ir 55 metų vyriškis. Sausio 21 d. apie penktą valandą po pietų jis, akivaizdžiai būdamas neblaivus, gerokai apstumdė kartu gyvenančią 21 metų podukrą. Kada mergina nuo smūgio parkrito ant lovos ir pradėjo šaukti, agresyvus vyras vėl puolė ją mušti. Vyras sulaikytas ir uždarytas į areštinę.

Neteko brangaus dviračio

Sausio 18 d. Švenčionių r. PK gavo pranešimą apie dviračio vagystę. Incidentas įvyko Švenčionyse. Nukentėjusi 33 metų moteris tikino, kad dingo jai priklausantis kalnų dviratis „Bulls“. Dingusio turto savininkė teigė, jog dviratis išvakarėse apie devintą valandą vakaro stovėjo daugiabučio namo laiptų aikštelėje. Kitos dienos pusiaudienį pastebėjusi, kad dviračio nėra. Dėl įvykio padaryta žala yra apie 500 eurų.

Apvogtas butas

Pagalbos į policiją kreipėsi Švenčionėlių miestelio gyventoja. Sausio 21 d. apie 1 valandą nakties moteris apsižiūrėjo, jog yra apvogtas jos butas, esantis Bažnyčios gatvėje. Akivaizdu, kad vagys į gyvenamąjį būstą įsibrovė išmušę plastikinį virtuvės langą. Moteris pasigedo bute buvusių aukso dirbinių ir grynųjų pinigų. Padarytas materialinis nuostolis siekia 1210 eurų.

Dėl kiekvieno šio įvykio Švenčionių r. PK pareigūnaipradėjo ikiteisminį tyrimą.

Savaitės statistika

Nuo 2018-01-15 iki 2018-01-21 Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Švenčionių rajono policijos komisariate užregistruota 84 informaciniai pranešimai. Pradėta 7 ikiteisminiai tyrimai.

į policijos komisariatą per savaitę pristatyti 9 asmenys, iš jų 6 buvo neblaivūs. Laikino sulaikymo patalpoje patalpinta 6 asmenys. Areštinėje per savaitę pabuvo 8 asmenys. Įtariami padarę nusikalstamą veiką 5 asmenys, suimti 2 asmenys. Iš viso surašyta 52 ANK protokolai, iš jų: 29 KET protokolas. Neblaivių vairuotojų buvo – 4, neblaivių dviratininkų – 2, be vairuotojo pažymėjimo – 3, pėsčiųjų pažeidimai – 1, dviratininkų pažeidimai – 2, kita – 16. Kitų pažeidimų taip pat fiksuota 15: iš jų 7 girti viešoje vietoje, chuliganizmo atvejai - 3, viešosios rimties trikdymas – 1, vagystė – 1, melagingi pranešimai – 2, tėvų valdžios nepanaudojimo atvejis – 1.

Gaisre žuvo žmogus

Sausio 23 d. nakties metu, apie 2 val., Švenčionių rajone, Švenčionėliuose, Ateities gatvėje, atvira liepsna degė trijų butų namas. Gaisravietėje ugniagesiai rado smarkiai apdegusį 52-ejų vyro kūną. Gaisro metu nudegė namo stogas, išdegė vieno kambario butas. Iš degusio buto spėta išnešti dujų balioną. Gaisro priežastys bus nustatytos tyrimo metu, bet tai jau nesugražins žmogaus gyvybės.

