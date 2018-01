Nelaimės. Kriminalai. Gaisrai.

Pavogė automobilį

Sausio 9 d. Švenčionių r. PK gavo pranešimą apie automobilio vagystę. Incidentas įvyko Švenčionyse. Nukentėjęs 43 metų vyras tikino, kad dingo jam priklausantis lengvasis automobilis „Pontiac Trans Sport“, stovėjęs kieme prie namų, Šeimininkas neįtaria, kas galėjo jį pavogti. Padaryta žala yra apie 1000 eurų.

Sumušė

Sausio 9 d. vakare Švenčionių r. PK gavo pranešimą apie sumuštą asmenį. Incidentas įvyko Pabradėje, viename iš privačių namų. Apie įvykį pranešęs vyras pasakojo, kad incidentas tarp vyrų kilo išgertuvių metu. Keli iš pažiūros pažįstami vyriškiai sumušė jo 37 metų brolį. Nuo smurtautojų nukentėjęs vyras buvo spardomas kojomis ir mušamas per galvą. Nelaimės ištiktam vyrui giminaičiai iškvietė GMP ir policiją. Medikai konstatavo kairės plaštakos sumušimą, nosikaulio lūžį ir galvos sumušimą. Po apžiūros pacientas išleistas namo.

Sumušė vyras

Artimo žmogaus smurtą patyrė Švenčionėlių miestelio gyventoja. Sausio 10 d. 48 metų moterį savo namuose gerokai apstumdė jos vyras. Konflikto metu metais už moterį jaunesnis vyriškis ant grindų parkritusią žmoną pradėjo trypti kojomis. Medikų į Švenčionių r. ligoninę pristatytai nukentėjusiajai buvo nustatytas dešinės kojos pėdos kaulo lūžimas. Smurtautojas sulaikytas ir uždarytas į Švenčionių r. PK areštinę.

Nukentėjo nuo buvusio vyro

Labai panašius skausmus kentė ir kita Švenčionėlių gyventoja. Sausio 9 d. pavakare žodinio konflikto metu vyras smarkai pastūmė buvusią savo sutuoktinę, kuri nuo smūgio parkrito ant grindų. Santariškių ligoninėje atsidūrusiai moteriai buvo diagnozuotas dešinės pusės šlaunikaulio kaklo lūžis.

Sudegė miškavežis

Sausio 11 d. Švenčionių r. PK gautas pranešimas apie sudegusį miškavežį. Gaisras kilo apie 10 valandą vakaro Ežerinčiškės kaime. Sudegęs miškavežis VOLVO FH12 priklauso UAB „Miško šaknys“. Kitą dieną po gaisro įmonės darbuotojai pastebėjo, jog nuo miškavežio krano yra dingęs griebtuvas ir skirstytuvas. Miškavežio vertė galėjo būti apie 30000 eurų. Dėl galimai įvykdytos vagystės UAB „Miško šaknys“ padaryta turtinė žala siekia 1400 eurų.

Vyras neišgyveno

Sausio 20 d. apie 14 val. Vilniaus ligoninėje mirė vyras (g. 1987 m.), kuris sausio 19 d. buvo pristatytas iš Švenčionių r., Pabradės, savo namų, komos būsenos, ir dėl galvos traumos paguldytas į ligoninę.

Savaitės statistika

Nuo 2018-01-08 iki 2018-01-14 Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Švenčionių rajono policijos komisariate užregistruoti 94 informaciniai pranešimai, pradėti 5 ikiteisminiai tyrimai.

Per savaitę į policijos komisariatą buvo pristatyti 7 asmenys, iš jų 5 buvo neblaivūs. Laikino sulaikymo patalpoje patalpinti 6 asmenys. Areštinėje per savaitę pabuvojo 6 asmenys. Įtariami padarę nusikalstamą veiką 5 asmenys, suimtas 1 asmuo. Iš viso surašyti 57 ANK protokolai, iš jų 21 KET protokolas. Neblaivių vairuotojų buvo 1, neblaivių dviratininkų - 1, be vairuotojo pažymėjimo - 3, pėsčiųjų pažeidimai – 1, dviratininkų pažeidimai – 1, kita – 11. Kitų pažeidimų taip pat fiksuota 11, iš jų 5 girti viešoje vietoje, chuliganizmo atvejai - 2, viešosios rimties trikdymas - 1.

Švenčionių r. PK ir Policijos departamento inf.

Surastas iš namų išėjęs senolis

Naktį iš ketvirtadienio į penktadienį į Švenčionių rajono policijos komisariato pareigūnus kreipėsi moteris, aiškindama, kad jos tėvas apie antrą valandą nakties išėjo iš namų ir negrįžo. 83 metų senolis gyvena viename iš daugiabučių namų Rymo gatvėje, Švenčionių mieste. Kaip teigė dukra, tėvukas aiškino, jog eina pasivaikščioti. Po kelių valandų, nesulaukusi grįžtančio tėvo, moteris pagalbos kreipėsi bendruoju pagalbos telefonu 112.

Į pagalbos šauksmą operatyviai atsiliepė Švenčionių r. PK Reagavimo skyriaus vyriausieji patruliai Viačeslav Minajev ir Tomas Petranis, kurie po intensyvios paieškos rado iš namų išėjusį garbaus amžiaus vyrą. Manoma, senyvas žmogus buvo praradęs orientaciją ir nuo savo gyvenamojo būsto pasukęs į kitą pusę, nuo namų nutolo apie puskilometrį. Mobilaus telefono paklydėlis neturėjo.

Surastas senolis buvo be striukės, smarkiai sušalęs, visai nereagavo į pareigūnų klausimus. Tik pasodintas į tarnybinį automobilį ir truputį atšilęs, senukas pradėjo pasakoti savo istoriją. Į įvykio vietą iškviesti medikai paklydėlį nugabeno į Švenčionių r. ligoninės priėmimo skyrių.

Pareigūnai siūlo nepamiršti, kad dažnai senyvo amžiaus žmonės prastai orientuojasi aplinkoje bei turi regėjimo problemų. Didelis pagalbininkas – įjungtas mobiliojo ryšio telefonas, kuris palengvina teisėsaugininkams asmens paiešką.

Mieli rajono gyventojai ir svečiai, pastebėję, kad jūsų šeimos narys, kaimynas, pažįstamas ilgai negrįžta namo, skambinkite pagalbos telefonu 112.

Irena Pošiūnė

Vilniaus apskrities VPK Valdymo organizavimo skyriaus Veiklos organizavimo poskyrio (VOS VOP) vyresnioji specialistė

Rūkalų krovinį slėpė po ledo lytimi

Pavoverės užkardos pasieniečiai sulaikė dar vieną Nerimi iš Baltarusijos plukdytą nelegalių rūkalų krovinį, kurį kontrabandininkai buvo pritvirtinę po ledo lytimi. Praėjusią savaitę tai buvo antras pasieniečių išaiškintas toks atvejis.

Naudodamiesi vaizdo stebėjimo sistema šeštadienį VSAT Ignalinos pasienio rinktinės Pavoverės pasienio užkardos pareigūnai Neryje tarp daugybės lyčių pastebėjo vieną įtartiną. Ši vieta yra ties Švenčionių rajono Molių kaimu.

Pavoverės pasieniečiai į upę nuleido tarnybinę motorinę valtį ir atsargiai skindamiesi kelią tarp kitų lyčių pasiekė įtartinąją. Ją VSAT pareigūnai parsitempė į krantą. Betraukiant lytį iš vandens tapo aišku, kad po ja yra pritvirtintas nelegalus krovinys. Tai būta dviejų tarpusavyje surištų paketų. Kai lytis plaukė upe, matėsi tik jos viršus, o krovinys buvo po vandeniu ir plika akimi nepastebimas.

Paaiškėjo, kad kontrabandininkai iš Baltarusijos į Lietuvą taip paleido 1500 pakelių cigarečių „NZ Gold Super Slims“ ir „Minsk Super Slims“ be akcizo ženklų. Dėl akcizais apmokestinamų prekių gabenimo pažeidžiant nustatytą tvarką Pavoverės pasienio užkardos pareigūnai pradėjo administracinę teiseną.

Praėjusią savaitę tai buvo jau antras panašus atvejis, kai kontrabandininkai Nerimi plukdytus krovinius maskavo ledo lytimis. Penktadienį Pavoverės užkardos pasieniečiai ties tuo pačiu Molių kaimu vaizdo stebėjimo sistema irgi užfiksavo Nerimi plaukusią įtartiną lytį. Ją ištraukus į krantą paaiškėjo, kad po ledo gabalu pritvirtintuose ryšuliuose buvo 1500 pakelių cigarečių „NZ Gold Super Slims“ be akcizo ženklų. Prie jų buvo pritvirtintas ir po vandeniu taip pat plaukė GPS imtuvas, kokį paprastai kontrabandininkai naudoja krovinio judėjimui sekti.

Nerimi, prieš upei įsukant į Lietuvos teritoriją, apie 7 kilometrus eina siena su Baltarusija. Tokių bandymų, kai Baltarusijos krante nuleidžiami nelegalūs kroviniai tikintis, kad srovė juos atneš į Lietuvos pusę, čia pasitaiko nuolat. Lietuvos krante laukiančių kontrabandininkų tikslas yra šiuos siuntinius kuo skubiau ištraukti iš vandens ir kuo greičiau išgabenti į šalies gilumą.

VSAT Ignalinos rinktinės inf.