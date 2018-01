Nelaimės. Kriminalai. Gaisrai.

Pavogė automobilį

Sausio 9 d. Švenčionių r. PK gavo pranešimą apie automobilio vagystę. Incidentas įvyko Švenčionyse. Nukentėjęs 43 metų vyras tikino, kad dingo jam priklausantis lengvasis automobilis „Pontiac Trans Sport“, stovėjęs kieme prie namų, Šeimininkas neįtaria, kas galėjo jį pavogti. Padaryta žala yra apie 1000 eurų.

Sumušė

Sausio 9 d. vakare Švenčionių r. PK gavo pranešimą apie sumuštą asmenį. Incidentas įvyko Pabradėje, viename iš privačių namų. Apie įvykį pranešęs vyras pasakojo, kad incidentas tarp vyrų kilo išgertuvių metu. Keli iš pažiūros pažįstami vyriškiai sumušė jo 37 metų brolį. Nuo smurtautojų nukentėjęs vyras buvo spardomas kojomis ir mušamas per galvą. Nelaimės ištiktam vyrui giminaičiai iškvietė GMP ir policiją. Medikai konstatavo kairės plaštakos sumušimą, nosikaulio lūžį ir galvos sumušimą. Po apžiūros pacientas išleistas namo.

Sumušė vyras

Artimo žmogaus smurtą patyrė Švenčionėlių miestelio gyventoja. Sausio 10 d. 48 metų moterį savo namuose gerokai apstumdė jos vyras. Konflikto metu metais už moterį jaunesnis vyriškis ant grindų parkritusią žmoną pradėjo trypti kojomis. Medikų į Švenčionių r. ligoninę pristatytai nukentėjusiajai buvo nustatytas dešinės kojos pėdos kaulo lūžimas. Smurtautojas sulaikytas ir uždarytas į Švenčionių r. PK areštinę.

Nukentėjo nuo buvusio vyro

Labai panašius skausmus kentė ir kita Švenčionėlių gyventoja. Sausio 9 d. pavakare žodinio konflikto metu vyras smarkai pastūmė buvusią savo sutuoktinę, kuri nuo smūgio parkrito ant grindų. Santariškių ligoninėje atsidūrusiai moteriai buvo diagnozuotas dešinės pusės šlaunikaulio kaklo lūžis.

Sudegė miškavežis

Sausio 11 d. Švenčionių r. PK gautas pranešimas apie sudegusį miškavežį. Gaisras kilo apie 10 valandą vakaro Ežerinčiškės kaime. Sudegęs miškavežis VOLVO FH12 priklauso UAB „Miško šaknys“. Kitą dieną po gaisro įmonės darbuotojai pastebėjo, jog nuo miškavežio krano yra dingęs griebtuvas ir skirstytuvas. Miškavežio vertė galėjo būti apie 30000 eurų. Dėl galimai įvykdytos vagystės UAB „Miško šaknys“ padaryta turtinė žala siekia 1400 eurų

Savaitės statistika

Nuo 2018-01-08 iki 2018-01-14 Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Švenčionių rajono policijos komisariate užregistruoti 94 informaciniai pranešimai, pradėti 5 ikiteisminiai tyrimai.

Per savaitę į policijos komisariatą buvo pristatyti 7 asmenys, iš jų 5 buvo neblaivūs. Laikino sulaikymo patalpoje patalpinti 6 asmenys. Areštinėje per savaitę pabuvojo 6 asmenys. Įtariami padarę nusikalstamą veiką 5 asmenys, suimtas 1 asmuo. Iš viso surašyti 57 ANK protokolai, iš jų 21 KET protokolas. Neblaivių vairuotojų buvo 1, neblaivių dviratininkų - 1, be vairuotojo pažymėjimo - 3, pėsčiųjų pažeidimai – 1, dviratininkų pažeidimai – 1, kita – 11. Kitų pažeidimų taip pat fiksuota 11, iš jų 5 girti viešoje vietoje, chuliganizmo atvejai - 2, viešosios rimties trikdymas - 1.

Švenčionių r. PK inf.