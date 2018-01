Investicijos bėga iš Švenčionių rajono, kartu – ir darbo vietos. Šimtais!

Rajone susidarius nepalankiai verslui atmosferai, prarandame ir darbo vietas, ir mokesčius į rajono biudžetą

Vendeta

Anądien sutiktas pažįstamas verslininkas pasakė, kad ruošiasi perregistruoti įmonę į kitą rajoną – už kelių šimtų kilometrų. Jis jau kurį laiką daugiausia vykdo veiklą ten, o ne mūsų rajone, kur gyveno ir dirbo visą gyvenimą. Ar bereikia klausti – kodėl? Juk ne jis pirmas... Ar galima tuo stebėtis žinant, kokios aplinkybės verčia verslininkus trauktis? Prisiminkime prieš porą metų verslininko Vytauto Bulkos organizuotą mitingą, kurį palaikė ir kiti verslininkai, prieš verslo naikinimą rajone? Visą šio mero kadenciją rajono valdžia atrodo tik tuo ir užsiima, kad persekioja ir žlugdo vietinę keleivių vežimo įmonę, kad perduotų keleivių vežimą kam nors iš kito rajono. Sprendžiant iš rajono valdžiai visiškai nepavykusių ir daugybėje teismų pralaimėjimus patyrusių bandymų, geidžiamiausi čia buvo visaginiečiai.

Vietiniams nėra vietos

Statybų sektoriuje – tas pats, tik rajono valdžiai čia „sekasi“ geriau – be teismų. Vietiniams statybininkams neliko vietos rajone. Čia karaliauja ne per geriausiame kontekste šalyje teisėsaugos ir žiniasklaidos minimi visokie „nimetai“, „irdaivos“ ir pan., pinigus užkala ir ne tik iš rajono, bet ir iš Lietuvos išveža ukrainiečiai, o mero patarėja S.Kazlienė juos labai giria – kokie malonūs, kaip gerai dirba. Tik renovuojamų namų gyventojams, žinoma, tiems, kurie šį tą išmano, taip neatrodo. Švenčionėliuose renovuojamo daugiabučio gyventojai neapsikentę patys privertė taisyti broką ir dalį darbų perdaryti. Tuo tarpu vietiniai statybininkai, laimėję viešai skelbiamus konkursus, kaip liaudis sako, dirba ten kažkur, Lietuvoje... Nes Švenčionių rajone prie šios kadencijos vadovų įsigalėjo keista praktika – rangovus parinkti ne atviru konkursu, o pasirenkant valdžiai patogesnius. Tai kas, kad jų pasiūlyta kaina aukščiausia šalyje. Vėl gi – prieš metus Švenčionyse buvo kilęs tikras skandalas. Renovuojamų namų gyventojai nesutiko su valdžios parinktais brangininkais statybininkais ir reikalavo skelbti viešą konkursą. Kaip tai turėjo būti baisu rajono valdžiai, kad net atėjęs žmonių tramdyti meras Rimantas Klipčius taip susimovė, jog išvarė žurnalistą. Po beveik metus trukusių teismų meras pripažintas kaltu pažeidęs įstatymą. Vieno daugiabučio gyventojai drąsiai atsilaikė, atsisakė valdžios be konkurso brukamų brangininkų statybininkų ir dabar tvarkosi patys, be valdžios kišimosi. Kitų namų gyventojai buvo palaužti ir už renovaciją svetimiems statybininkams mokės brangiau.

Kas liko...

Žinau, kaip valdžia bandys į visa tai atsikirsti. Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnaziją renovuoja vietiniai! Taip, bet tik todėl, kad niekas daugiau nesiėmė. Šaltinių teigimu, didesnės firmos, gaudamos pakankamai stambių ir pelningų užsakymų miestuose, į provinciją nebenori eiti.

Akmenimis - į langus

Kas gi gali ryžtis kurti verslą ten, kur Naujametę naktį į langus skrieja akmenys, o iš rajono biudžeto išlaikomos ir savivaldybės stebimos vaizdo kameros nieko nemato? Naujųjų metų naktį Švenčionėlių miesto centre, vos už keleto metrų nuo eglutės, prie kurios žmonės smagiai sutiko Naujuosius, buvo išdaužyti buvusio vicemero Kęstučio Trapiko šeimai priklausančios parduotuvės langai. Nors viskas vyko prieš modernią vaizdo kamerą, įrengtą gyventojų saugumui, nusikaltėliai ir galimi užsakovai iki šiol nenustatyti. Peršasi mintis, kad šis vandalizmas turėjo užsakovą, nes langai daužyti ne vagystės tikslais. Pastaruoju laiku milžiniškais tempais tuštėjančiuose Švenčionėliuose (neliko net 5 tūkst. gyventojų) atkakliai bandantys išsilaikyti rajone verslininkai iki šiol nežinioje, o nusikaltėlių pėdsakai aušta, kaip lapės uodega užšluojami...

100 darbo vietų – į Vievį

Nuosekliai žiūrint, ir dar viena neigiama naujiena neturėtų per daug nustebinti. Antrinė „Švenčionių vaistažolių” bendrovė „Vision DEM4 laboratory“ plėsti verslą planuoja ne Švenčionyse, o tolėliau nuo čia. Įmonės šalia Vievio vasarą planuoja pradėti skydinių-karkasinių namų gamyklos statybas. Į gamyklą numatyta investuoti apie 5 mln. Eur, sukurti apie 100 darbo vietų.

Arbatos ir prieskonių UAB „Švenčionių vaistažolės“ akcijas per Šveicarijoje registruotą „Healt Corporation AG“ valdo verslininkas Dmitrijus Buriakas.

Skalbė kailį

Praėjusią savaitę Prezidentė skalbė kailius merams (ne visiems, žinoma, o tik tiems, kurie to nusipelnė), kad nesugeba į regionus pritraukti investicijų, nieko nedaro, jog sumažintų emigraciją. Nesunku nuspėti, prie kokių savivaldybių Švenčionys, įvertinus jau vien tai, kas čia išvardinta...

Tik nereikia savintis svetimo – skaičiuoti senųjų įmonių (tarp jų ir „Intersurgical“, „Alviva“, „SK Design“ ir kt.) sukurtų darbo vietų. Rajono valdžia čia nė per nago juodymą neprisidėjo. Užtat labai sėkmingai suka atvirkštinį procesą - žiūrėkit, kad tarp jos girnų nebūtų sutraiškyta rajono ligoninė. Kaip ir daugelis įstaigų prie R. Klipčiaus – ligoninė jau greitai metai be vadovo. Pacientai filmuoja siužetus, kaip po ligoninę šlitinėja galimai girti daktarai. Kaip pranešė šaltiniai, meras darbuotojams po to, sako, pareiškęs, kam čia tos ligoninės išvis reikia, ką, negali į Vilnių nuvažiuoti. Gerai liaudis sako – sotus alkano, turtingas vargšo neatjaus.

Taip ir nyksta rajonas – specialistai išguiti, į jų vietas - pilkos vidutinybės, įstaigos uždaromos, verslas bėga ten, kur langų nedaužo, žmonės bėga ten, kur yra darbo... Tai viskas, kas liko iš R.Klipčius pažadų gerinti demografiją, grąžinti į rajoną jaunimą, skatinti verslus...

Irena PAULIUKEVIČIENĖ