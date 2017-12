80 tūkstančių eurų – valdininkų gerovei

Nors skurdo mastai Lietuvoje šiurpinantys – skurde gyvena apie trečdalis žmonių, mūsų rajone – dar daugiau, valdininkai vis tiek randa iš ko sutaupyti, jeigu tik tie pinigai atitenka jiems. Šis atvejis kaip tik toks. Valdininkai tiesiog atėmė iš ubago lazdą – nemokėjo pašalpų, nors lėšų joms netrūko ir net per daug buvo. Be to, šios lėšos yra ne rajono biudžeto, o skirtos iš šalies biudžeto savivaldybei priskirtoms funkcijoms vykdyti – pašalpoms mokėti. Jau trejetą metų taip – centrinė valdžia rūpintis vargšais patikėjo savivaldybėms, nes jos, kaip skambiai sakoma, arčiausiai žmogaus, geriausiai žino, kam reikia pašalpų, o kam ne... Pavojingas buvo tas žaidimas – leisti valdininkams dalinti pinigus, remiantis savo „visa ko žinojimu“, o ne įstatymu. Skurdas auga, o savivaldybės milijonus sutaupo, lyg nebūtų kam pašalpas mokėti.

Kad savivaldybės turėtų stimulą taupyti, buvo leista sutaupytas (o gal nusuktas nuo skurstančiųjų) lėšas pasilikti rajono biudžete ir paskirstyti kitoms rajono reikmėms, prioritetą teikiant socialinei sričiai. Pernai daugelis savivaldybių, mūsų rajono taip pat, siūlomo prioriteto nepaisė ir įsigudrino pašalpų pinigais skolas apmokėti. Gavę barti nuo centrinės valdžios, šiais metais valdininkai tapo kūrybingesni, o sutaupytų lėšų kelias labiau vingiuotas.

Paskutiniame rajono tarybos posėdyje rajono valdžia 80 tūkstančių eurų neišmokėtų pašalpų paskyrė gudriau – socialinių paslaugų administravimui. Lyg ir socialinei sričiai. Tarybos narys Kęstutis Trapikas demaskavo ir tiesiai išrėžė: „80 tūkstančių eurų perduota valdininkų gerovei“. Tai yra, ši įspūdinga suma atiteks ne tiems, kas turėtų gauti valstybės paramą, o tiems, kas ją skirsto, nors skirstytojų darbo apmokėjimu pasirūpinti – jau rajono valdžios pareiga. Ir yra iš ko tą padaryti – rajono biudžetas ir šiemet perteklinis. Žinoma, valdžia linkusi šį nuopelną prisiskirti sau. Bet pasvarstykime – prie ko čia valdžia ar meras, jeigu viršplaninių biudžeto lėšų primokėjo verslo įmonės ir gyventojai? Net tie, kurie rajone tik nakvoja arba grįžta į namus savaitgaliais, o dirba daugiausia Vilniuje. Jų pajamų mokestis pervedamas į rajono, kur deklaruota gyvenamoji vieta, biudžetą.

Irena PAULIUKEVIČIENĖ