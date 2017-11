Rimanto Gribausko fotostudijoje – platus paslaugų spektras

Pirmieji bandymai, vėliau lėmę fotografijos atsiradimą, parsidėjo devynioliktojo amžiaus pradžioje. Nuo pirmo žinomo fotografinio atvaizdo, padaryto 1826 metais, iki šių dienų, kai fotografuojama ne tik fotoaparatais, bet ir telefonais, planšetėmis, praėjo irgi nemažas laiko tarpas. Skaitmeninės fotografijos, masinės fotografijos atsiradimas, kompiuterinis vaizdų apdorojimas, jų sklaida virtualioje erdvėje gerokai pakoregavo fotografijos panaudojimo kryptis. Ir nors dabar gerokai mažiau spausdinama fotografijų, dažniausia pasitenkinama jų laikymu kompiuterių diskuose arba kitose laikmenose, visgi kartais tenka ir fotonuotrauką dokumentams pasidaryti ar atsispausdinti svarbias fotografijas. Ir kur tada skubame? Žinoma, į fotostudijas...

Švenčionių mieste fotografo Rimanto Gribausko fotostudija įsikūrusi Vilniaus g. 4, šalia Sodros pastato, tiesiai prieš miesto parką. Sužinojęs, apie naujai pradėtą teikti paslaugą – tradicinių juostelių skenavimą, o tiksliau, tradicine fotografija padaryto kadro perkėlimas į skaitmeną, į fotostudiją užsukau ir aš. Su Rimantu pažįstami labai seniai, dar nuo tų laikų, kai jis su kolegomis dirbo fotoateljė. Žodis po žodžio išsirutuliojo pokalbis ne tik apie teikiamas fotostudijoje paslaugas, bet ir apie Rimanto kelią į fotografiją.

- Kaip ir dauguma mano kartos paauglių fotografuoti pradėjau su „Smena“ maždaug 1974-1975 metais. Atsimenu, kaip pusbrolis atsivežė „Smeną“, ir mes pradėjome fotografuoti. Taip ir „užsikabinau“ už fotografijos, kuri vėliau tapo ir profesija. Pradžioje, žinoma, visko buvo, juk kartais trūko elementariausių žinių ir būdavo sunku paaiškinti, kodėl kartais viskas gerai, o kartais juostą ištrauki švarut švarutėlę... Emulsija nuo per aukštos temperatūros tiesiog nuplaukdavo. Manau, tokie potyriai tuomet buvo dažni kiekvieno bandančio fotografuoti gyvenime, - pradėdamas mūsų pokalbį apie kelio į fotografijos pasaulį pradžią pasakoja Rimantas Gribauskas. - Dabar, kai bandau fotojuostų skenavimo įrangą, labai įdomu matyti, kaip atrodo suskaitmeninti vaizdai. Nors fotojuostos per tiek metų gerokai „pavargusios“, suraižytos, bet keistas jausmas apima, kai taip turi galimybę sugrįžti į pradžių pradžią. Praėjo 40 metų, daug kas neatpažįstamai pasikeitė, o fotojuostose išliko...

- O kodėl pasirinkai fotografo profesiją?

- Kažkaip profesija iš pomėgio fotografuoti išsirutuliojo. Net ir didelių dvejonių nebuvo. Įstojau Vilniuje į profesinę technikos mokyklą ir ją baigęs sugrįžau į Švenčionis. Tuomet Švenčionių fotoateljė buvo stipri, dirbo rimti fotografai. Iš pradžių priėmė į praktiką. Sakė, čia dirbti nebus galimybių, nes visi etatai užimti, bet paskui likau, o dabar iš to gausaus kolegų būrio likau vienas. Buitiniam pradėjau dirbti 1983 metais. Per tą laiką fotochemikalų, oi, daug permaišyta. Būtų ne viena tona. Visa laimė, kad mano organizmas fotochemijai nejautrus, ir dėl to jokių problemų neturiu.

- O kaip pereinamasis laikotarpis nuo tradicinės fotografijos prie skaitmenos?

- Kažkaip tas perėjimas nebuvo skausmingas. Pradžioje buvo ir klasikinė fotografija, ir skaitmeninė, kuri palengva išstūmė fotojuostas. Atėjo laikas, kai likau tik prie skaitmeninės fotografijos paslaugų, nes mažėjant apkrovimui buvo nuostolinga laikyti ryškinimo mašinas.

- Kokas paslaugas teikia Rimanto Gribausko fotostudija?

- Tų paslaugų spektras gana įvairus. Pradėkim gal nuo fotografavimo studijoje. Fotografuoju dokumentams. Atvažiuoja žmonės net iš kaimyninio Ignalinos rajono, kuriame tokių paslaugų nebeliko kam teikti. Žmonės dėl to keiksnoja valdžią, o aš jiems sakau, kad valdžia čia ne prie ko, nes tai privatus verslas, ir jei nori išsilaikyti, turi nebijoti rizikuoti, plėsti paslaugų ratą. Vien fotografuodamas ir darydamas fotografijas neišsilaikysi. Be fotografijų dokumentams studijoje fotografuoju ir progines fotografijas: vestuves, krikštynas ir kita. Jei žmonės pageidauja, fotografuoju ne tik studijoje. Man artimesnis reportažinis stilius, kai stengiuosi pagauti ir už fiksuoti įdomius momentus, portretus. O dabar apie kitas paslaugas, jos gana įvairios. Fotonuotraukas spausdinu nuo pakabukų dydžio iki A3 formato ir panoraminių nuotraukų iki 1 m ilgio. Daroma nuo saldainių popieriukų įvairioms progoms iki portretų. Kartais iš šalies pažiūrėjus gali pasirodyti, kad nuotraukų žmonės beveik nedaro, bet iš tikrųjų daro, ypač vyresnio amžiaus žmonės, kurie nori turėti atspaustą fotografiją, o ne kompiuterio monitoriuje žiūrėti. Su kompiuteriais irgi visko būna, kartais užtenka vieno neatsargaus paspaudimo, ir viskas gali dingti. Tad žmogus ir nori turėti natūralią fotografiją, nes tai tarsi gyvas daiktas. Kalbant apie panoramų fotografavimą, kartais žmonių norai prasilenkia su galimybėmis ar sugebėjimais. Juk reikia pirmiausiai tinkamai nufotografuoti. Dabar labai daug, ypač jaunimo, fotografuoja telefonais. Darau nuotraukas ir iš jų. Telefonais fotografuotos dažniau ekrane atrodo kur kas gražiau, nei padarytos, bet jei klientui gerai, visada darau.

- Rimantai, matau, kad ne tik fotografijos, bet ir kopijavimo paslaugas tavo studija teikia.

- Net pats stebiuosi, kokia reikalinga pasirodė kopijavimo paslauga. Tikrai prieš porą metų pradėdamas teikti kopijavimo paslaugas negalvojau, kad kopijavimo paslaugų reikia. Kopijuoti dažniausiai tenka įvairiausius dokumentus, brėžinius. Darau ne tik juodai baltas, bet ir spalvotas kopijas. Pasirodo, dažnai ir tai svarbu. Svarbu, kad jei reikia, suformuoju PDF failą ir persiunčiu į žmogaus nurodytą įstaigą. Elektroniniu paštu, kaip jau minėjau, ir dokumentus, nuotraukas persiunčiu.

- Savo archyvuose žmonės turi nemažai fotojuostų, skaidrių, o pasidaryti nuotraukų jau beveik nėra kur, tik didžiuosiuose miestuose, artimiausia tokia studija Utenoje.

- Taip, tokia yra realybė. Bet žmonės ne tik iš juostelių fotonuotraukas nori pasidaryti, bet ir suskaitmeninti negatyvus, skaidres. Nuo šiol šią paslaugą teikiu ir aš. Žinokit, labai įdomu pažvelgti į prieš dešimtmečius fotografuotus kadrus. Daugiausia suskaitmeninti galima 35 mm juosteles. Juodai baltas, spalvotas, skaidrines, iš principo mažais kiekiais ir iš plačių fotojuostų galima padaryti skaitmeninį atvaizdą. Galiu pasakyti, kad pervedimo į skaitmeną procesas ilgas, bet rezultatas įdomus. Be jau išvardytų paslaugų mano studijoje žmonės gali įsigyti fotoalbumų, įvairaus formato fotorėmų.

- Ar visada būtina atvykti į studiją norint užsakyti fotografijas?

- Tikrai nebūtina. Viską galima užsakyti el. paštu: gribauskas.r@gmail.com. Žmogus atsiunčia norimas padaryti fotografijas ir atvažiuoja pasiimti fotonuotraukų. Paprasta ir patogu. O norintys susitarti dėl fotografavimo visada gali paskambinti telefonu 8 686 77784 arba (8 387) 66236 ir, žinoma, visada galima ateiti į fotostudiją ir čia susitarti, - baigdamas mūsų pokalbį sako fotografas Rimantas Gribauskas.

Algis JAKŠTAS