Švenčionių rajono paramos gavėjus pasiekė visa jiems skirta parama

Švenčionių rajono paramos gavėjams ir politinėms partijoms pervesta visa jiems skirta parama: per 3 tūkst. šalies gyventojų skyrė daugiau kaip 80 tūkst. eurų paramos.

Vilniaus AVMI duomenimis, daugiausia paramos Švenčionių rajone buvo skirta Švenčionių rajono Pabradės meno mokyklai. Jiems pervesta daugiau kaip 5,4 tūkst. eurų. Antrąją poziciją užėmė VšĮ žvejų klubas "Abejučiai" (per 5 tūkst. eurų), trečiąją – Labdaros ir paramos fondas "Betas". Šiam paramos gavėjui buvo pervesta per 3 tūkst. eurų paramos. Ketvirtąją ir penktąją pozicijas užėmė Pabradės sportinio ėjimo klubas (per 3 tūkst. eurų) ir Sikorskių šeimyna (per 3 tūkst. eurų paramos.)

Dalis (per 10 tūkst.) šalies gyventojų pateiktų teisingai užpildytų prašymų liks neįvykdyta, nes juos teikę žmonės praėjusiais metais nemokėjo gyventojų pajamų mokesčio, nuo kurio skaičiuojama parama. Dar dalis (beveik 33 tūkst.) prašymų nebus įvykdyti, o lėšos nepervestos, nes gyventojai laiku nepateikė, nors privalėjo, gyventojų pajamų mokesčio deklaracijų, nepatikslino arba neužpildė ir nepateikė papildomų dokumentų.

VMI inf.