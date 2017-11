Šąla rankos ir kojos? Vaistininkė pataria, kokių veiksmų imtis

„Rankos ir kojos šaltos it varlės“, – taip kalbama apie žmones, kurie kenčia dėl šąlančių rankų ar kojų. Ši problema itin paaštrėja rudenį. Dėl to kai kurie žmonės jaučia tvinkčiojimą rankų ir kojų pirštuose, galūnių tirpimą, dilgčiojimą, kuris primena skruzdėlių bėgiojimą, kai kurie jaučia net skausmą. Šiais nemaloniais pojūčiais dažniau skundžiasi moterys.

Priežastys – įvairios

Kaip teigia Švenčionėliuose esančio mažų kainų vaistinių tinklo „Camelia“ vaistininkė Aurelija Stukaitė, priežasčių, kodėl galūnės atvėsta greičiau nei kitos kūno dalys yra ne viena. Viena jų ta, kad ant rankų ir kojų yra daugiau jungiamojo sausgyslinio ir mažiau raumeninio audinio, kurio kraujotaka intensyvesnė. Be to, beveik nėra šilumą gerai sulaikančio riebalinio audinio.

Dar viena priežastis – rankos ir kojos yra blogiau aprūpinamos krauju, kai žmogus sušąla – tada organizmas pirmiausia rūpinasi vidaus organais ir smegenimis, be kurių negalėtų išgyventi. Įtakos turi ir tai, kad galūnių kraujagyslės ir kapiliarai ploni, kurie dar labiau susitraukia, kai šalta. Tačiau dažniausia šąlančių rankų ir kojų priežastis – sutrikusi kraujotaka.

Padada ginkmedis

Pasak Švenčionėliuose esančio mažų kainų vaistinių tinklo „Camelia“ vaistininkės A. Stukaitės, šąlančios galūnės gana paplitęs reiškinys, kuriuo skundžiasi ne vienas į vaistinę atėjęs žmogus. Šiuos nemalonius pojūčius gali sukelti įvairios priežastys: periferinių kraujagyslių aterosklerozė, natūraliai žemas kraujospūdis, skydliaukės ligos, mažakraujystė. Bet kuriuo atveju reikėtų tinkamai rengtis, mūvėti šiltas kojines ir pirštines, mankštinti ir masažuoti šąlančias galūnes, gerti karštų vaistažolių arbatų.

„Aš visada siūlau ginkmedžio preparatus. Jie veikia efektyviai ir padeda atsikratyti šąlančių galūnių problemos“, – sako „Camelia“ vaistininkė ir paaiškina, kad ginkmedžio lapuose gausu flavonoidų, kurie pasižymi antioksidaciniu poveikiu. Be to, iš šio augalo pagamintuose preparatuose yra terpeno laktonų-ginkolidų, kurie atpalaiduoja smulkiąsias kraujagysles ir pagerina jų kraujotaką bei aprūpinimą deguonimi. Terpeno laktonai taip pat sumažina kraujo klampumą, dėl to suaktyvėja kraujotaka pačiose smulkiausiose kraujagyslėse – kapiliaruose.

Pasak vaistininko, jei šąlančios rankos ir kojos yra nuolatinis žmogaus palydovas, reikėtų išsiaiškinti tikrąją šio sutrikimo priežastį. Šis reiškinys gali signalizuoti apie rimtą ligą, kuriai reikalingas specialus gydymas, o ją išgydžius šąlančių galūnių problema išnyktų savaime.