Žurnalisto išvarymas merui Rimantui Klipčiui karčiai atsirūgo: teismas pripažino jį kaltu ir skyrė baudą

Istorija, kaip 30 eurų baudą galima išauginti iki 750 eurų, o gal ir daugiau...

Nepriklausomos Lietuvos istorijoje to nėra buvę: meras užsimojo prieš spaudos laisvę

Sausio 18 d. meras Rimantas Klipčius pademonstravo savo valdžią ir išvarė mūsų laikraščio redaktorių Algį Jakštą iš gyventojų susitikimo dėl renovacijos, kuris vyko Švenčionių seniūnijoje. Redaktorių buvo pasikvietę gyventojai. Jie ir renginio pradžioje kilus konfliktui reikalavo, kad redaktorius dalyvautų. Po vos ne pusvalandį vykusio psichologinio spaudimo, redaktorius išėjo iš salės. Dėl šio įvykio merui teko eiti į teismą net kelis kartus. Mes spaudos laisvę gynėme patys, meras savo veiksmus prieš spaudą gynė su garsiu advokatu.

Teismo sprendimas - pirmas smūgis puikybei

Švenčionių rajono apylinkės teismas, net keliuose posėdžiuose išnagrinėjęs administracinę bylą, rugsėjo 11 d. paskelbė sprendimą, kuriuo pripažino Rimantą Klipčių kaltu padarius administracinį nusižengimą, numatytą LR ANK 547 str. 1 dalyje. Paprastai sakant, už tai, kad išvarė žurnalistą iš renginio, R.Klipčius pripažintas kaltu ir nubaustas 30 eurų dydžio bauda. Anokia čia bauda, tiesa? Atrodytų, protingiausia sumokėti ir stengtis kuo greičiau pamiršti šią gėdą. Meras taip nemanė.

Antras smūgis – aukštesnės instancijos teismas skundo netenkino

Švenčionių rajono apylinkės teismo sprendimą meras R. Klipčius apskundė Vilniaus apygardos teismui. Išvaręs žurnalistą iš gyventojų susitikimo, apeliaciniame skunde meras rašė, kad iki priimant skundžiamą nutarimą nežinojo, kuo yra kaltinamas, dėl to negalėjo kokybiškai gintis nuo pareikštų kaltinimų. Čia jau kyla rimtų abejonių, kaip gali rajonui vadovauti žmogus, kuris nepajėgia suprasti tokio paprasto dalyko? Teismo posėdžio metu į mano klausimą, ar pažįsta „Švenčionių krašto“ laikraščio redaktorių Algį Jakštą, meras R.Klipčius atsakė, kad nepažįsta. Trumpa atmintis, ar? O sausio 18 d. kažkaip pažino, jeigu klausė: „Ką čia veikia Jakštas?“

Lapkričio 9 d. Vilniaus apygardos teismas priėmė nutarimą palikti Švenčionių rajono apylinkės teismo 2017 m. rugsėjo 11 d. nutarimą administracinio nusižengimo byloje nepakeistą ir Rimanto Klipčiaus apeliacinio skundo netenkinti.

Nepaklausė protingo patarimo

„Paslydo lygioj vietoj!“- šaipėsi tarybos nariai ir tuo pačiu stebėjosi, kaip merui galėjo toptelėti mintis varyti iš renginio žurnalistą. Ir niekas jo neapsaugojo nuo tokio negarbingo žingsnio. Patarėjais apsistatęs, o supratingo – nė vieno? Tiesa, buvo žmogus, kuris perspėjo merą, bet anas nuleido negirdom. Tuo metu dar buvęs vicemeru Kęstutis Trapikas bandė paprotinti jį: „Mere, ką jūs darot! Taip negalima, bus problemų“. Užuot įsiklausęs į išmintingą perspėjimą, meras netrukus K.Trapiko atsikratė.

Ką taip labai slėpė meras nuo visuomenės?

Akivaizdu, kad meras Rimantas Klipčius ne šiaip sau nervingai reikalavo, kad gyventojų susitikime dėl renovacijos nedalyvautų žurnalistas. Turbūt buvo bijoma, kad jis kažko neišgirstų ir nepaskelbtų spaudoje. Susitikimas merui laurų atnešti nežadėjo, greičiau jau dilgėlių...

Švenčionyse kelių renovuojamų namų gyventojai buvo sukilę prieš daugiabučių administratorių – UAB „Švenčionių švara“, - kuris be konkurso parinko statybų rangovą už gerokai aukštesnę kainą, negu buvo galima. Netikėtai paaiškėjo, kad viename tų namų gyvena specialistai, išmanantys ir statybos, ir pirkimų reikalus. Tokių aplink pirštą neapvyniosi. Tiesa, buvo visokių bandymų, gundymų, bet nepavyko. Po atkaklaus „darbo su masėmis“ prieš spaudimą sutikti su parinktu rangovu atsilaikė tik vienas namas, jis vykdo renovaciją savarankiškai. Kiti namai, kuriuose gyvena daugiausia senutės, po daugkartinių svečių apsilankymų pakluso valdžios valiai.

Po šios istorijos liko daug neatsakytų klausimų, kurie iki šiol neoficialiai aptarinėjami. Pavyzdžiui, kodėl „Švenčionių švarai“ prie širdies būtent ta brangininkė įmonė? Kodėl parinkta be konkurso? Kodėl malšinti gyventojų nepasitenkinimą ėmėsi pats meras, kai yra už renovaciją atsakingi administracijos darbuotojai? Juolab, kad jo, ūkininko patirtis statybose kelia abejonių. Šie ir daugiau klausimų galėtų dominti atitinkamas tarnybas. O mes tenorėjome įsitikinti, ar rajono valdžia skaitosi su gyventojais, kuriems užmetama didesnė paskolų našta parenkant rangovą be konkurso. Ar atsižvelgia į jų pageidavimus – juk renovuojamas būstas jų, o ne mero. Gyventojai tąsyk reikalavo, kad dalyvautų jų pakviestas žurnalistas ir kad būtų nutraukta preliminari sutartis, tuo metu neturėjusi jokių pasekmių – tą patvirtino BETA specialistai, su jiems per prievarta brukamu rangovu.

Matome, kuo tai baigėsi gyventojams ir kuo – merui.

Nepadėjo ir garsus advokatas

Apeliaciniame skunde meras rašo, kad nagrinėjant administracinio nusižengimo bylą jis nesuprato, kuo kaltinamas, todėl buvo pažeista jo teisė į gynybą. Teismo posėdžiuose nustebau tą patį išgirdusi iš jo advokato. Visiems, net mero prašymu apklaustiems liudytojams, viskas buvo aišku, o merui ir jo garsiam advokatui – neaišku.

O štai Vilniaus apygardos teismui tokia gynybinė pozicija pasirodė tuščia. Teismo nutarime dėstoma:„...byloje pateiktas apelianto (mero, - red.p.) atstovo advokato Vyganto Barkausko pareiškimas dėl advokato pagalbos išlaidų apmokėjimo, kas patvirtina, jog apeliantas (meras, - red.p.) ginantis naudojosi kvalifikuoto advokato paslaugomis. Įvertinus šias aplinkybes, darytina išvada, kad apeliantas (meras, - red. p.) suprato jam inkriminuojamo kaltinimo esmę bei tinkamai pasinaudojo savo teise į gynybą, o teiginiai dėl neva netinkamai pareikšto kaltinimo, laikytini apelianto gynybine pozicija“.

Kaip meras „išaugino“ baudą 26 kartus. Mažiausiai tiek

Į Švenčionių rajono apylinkės teismo posėdžius rajono meras Rimantas Klipčius vaikščiojo su garsiu advokatu, o už jo paslaugas sumokėtus 750 eurų prašė priteisti iš „Švenčionių krašto“. Teismas priteisė baudą – tik 30 eurų. Vilniaus apygardos teismas sprendimą paliko galioti. O tai reiškia, kad Rimantui Klipčiui skirta bauda lieka galioti, o išlaidos advokatui – iš mero kišenės. Taip kukli 30 eurų bauda išaugo 26 kartus (30+750). ir tai – mažiausiai, nes sunkiai tikėtina, kad apeliacinį skundą advokatas galėjo rašyti už dyką.

Ką gi, mėgsti bylinėti, reikia pinigus kloti... Aukštos mero pareigos taip pat nesuteikia teisės pažeidinėti įstatymus.

Irena PAULIUKEVIČIENĖ