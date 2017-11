„Vilniaus vandenys“ kviečia iš šešėlio trauktis savavališkai prisijungusius ir už paslaugas nemokančius klientus

„Vilniaus vandenys“ skelbia akciją. Tris mėnesius – nuo šių metų lapkričio iki kitų metų vasario – gyventojai gali kreiptis ir pranešti apie savavališką prisijungimą prie centralizuoto vandentiekio ir nuotekų tvarkymo tinklų. Gyventojai, dėl įvairių priežasčių tapusiems neteisėtais klientais, nebus baudžiami. Be to, jie gaus visą reikalingą įmonės specialistų pagalbą, galės iškart teisėtai naudotis paslaugomis, o būtinus dokumentus galės susitvarkyti per metus.

Laikinai nuotekų tvarkymo paslauga bus teikiama ir tiems klientams, kurie prie centralizuoto nuotakyno dabar yra savavališkai prijungę savo paviršinių (lietaus) nuotekų tinklus.

Šiuo metu patiekiama daugiau vandens, nei deklaruoja klientai. Dalis nuostolių atsiranda dėl nesandarių tinklų, dalis - dėl vagysčių. Įmonė patiria didesnes veiklos sąnaudas, o tvarkingai už paslaugas mokantys klientai taip pat yra priversti dengti nuostolius..

Šiuo metu bendrovė „Vilniaus vandenys“ turi galimybę pati nustatyti neteisėtus prisijungimo atvejus arba buitinių ir paviršinių nuotekų tinklų pažeidimus. Pavyzdžiui, kai prasideda stipri liūtis, kai kurios nuotekų siurblinės itin greitai prisipildo. Apie tai praneša elektroninė stebėjimo sistema, tad lengvai galima identifikuoti miesto gatves, kuriose, galimai, gausu nelegalių prisijungimų prie nuotekų tvarkymo sistemos. Tokiose vietose specialistai vamzdynus tikrina dūmus generuojančiu įrenginiu.

Pasirinktos gatvės atkarpoje dūmai ventiliatoriumi pučiami į nuotekų tinklą, šie sklaidosi vamzdyne ir kyla pro atviras angas (šulinių liukus, paviršinių nuotekų groteles, namų lietvamzdžius, netinkamai prijungtus vidaus tinklus voniose ar tualetuose). Tokiu būdu iš kylančių dūmų galima lengvai pastebėti, kur nusidriekę tinklai ir yra savavališki prisijungimai.

Pranešti apie savavališką prisijungimą prie „Vilniaus vandenų“ tinklų galima iki kitų metų sausio 31 dienos. Tam gyventojai kviečiami atvykti į klientų aptarnavimo skyrius. Pasibaigus šiam laikotarpiui, specialistai žada tęsti tinklų patikrinimus dūmais ir, kaip numatyta teisės aktuose, bausti pažeidėjus.

Mūsų inf., parengta pagal UAB „Vilniaus vandenys“ pran.