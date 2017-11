Replika. Renovacijos Švenčionėliuose grimasos

Pagaliau ilgai laukta renovacija atėjo ir į Švenčionėlių m. Žilvičių g. 16-tą namą. Viskas būtų gerai, bet darbai prasidėjo jau bjurstant orams. Kai pagalvoji, kad tokiom sąlygom tvarkomas stogas, apie ilgalaikę kokybę kažkaip nesinori galvoti.

Tiesa, pirmiausia name buvo pertvarkoma šildymo sistema, tai dabar priversti šilčiau rengtis net tų butų, kuriuose iki renovacijos buvo šilta, gyventojai, o juk name yra ir mažus vaikus auginančių šeimų. Skambino dėl per žemos temperatūros ir vienur, ir kitur, atsakymas vienas ir tas pats – ne mūsų reikalas. O tie vyriokai, kurie pertvarkinėjo šilumos sistemą, jau seniai Ukmergėje. Žmonės su viltimi laukia, kad gal spustelėjus šalčiams tas rūsyje „sėdintis“ kompiuteris susimylės ir paleis daugiau šilumos. Bet visi namo gyventojų nuotykiai su renovacija dar, matyt, tik prasideda. Štai apkasė aplink namą tranšėjas pamatų šiltinimui, o „Stop“ juosta aptverti pamiršo... Beveik savaitę taip prastovėjo. Tiesa, kai sekmadienį pavaikščiojau aplink namą su fotoaparatu, pirmadienį šioks toks judėjimas, įrengiant apsaugas, prasidėjo. Matyt, kažkas pamatė, kad fotografuoju ir tuoj pat pranešė „kur reikia“. Gerai, kad susiprotės bent „Stop“ juostom apjuosti, nes į tokį griovį įkritęs ne tik vaikas, bet ir suaugęs gali rimtai susižeisti.

Algis JAKŠTAS