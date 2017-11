Natas Burokas – Europos čempionas!

Savaitgalį Kauno r. Garliavoje vyko Europos grappling‘o čempionatas, kuriame Švenčionių sporto klubo „Liūto narvas“ sportininkas Natas Burokas (treneris Dainius Burokas) svorio kategorijoje iki 68 kg U-17 grupėje iškovojo Europos čempiono titulą. Šis iškovotas titulas – ilgamečio jaunojo sportininko ir trenerio darbo rezultatas. Beje, Natui, šiuo metu besimokančiam Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijoje, - tik 15 metų ir jis buvo gerokai jaunesnis už savo varžovus. O štai ką apie savo sportinį kelią ir ateities planus kalba pats Europos čempionas Natas Burokas.

- Pradėjau treniruotis gal nuo 4 metų. Žinoma, tai buvo vaikiškos treniruotės, kaip ir pirmi išėjimai ant kilimo, o rimčiau pradėjau nuo 11 metų. Tada jau ir turnyrai buvo rimtesni, taip ir iki Europos čempionato priėjau.

- Natai, ar prisimeni savo pirmąją pergalę ir pirmą pralaimėjimą? Ko išmoko pergalės ir pralaimėjimai?

- Prisimenu ir pirmą pralaimėjimą, ir pirmą pergalę. Aišku, vienu ir kitu atveju analizuoji pralaimėjimo priežastis ir tai, kas lėmė pergalę. Visada būna apmaudu pralaimėjus. Juk ruošeisi, o čia pralaimėjai, neparodei visų savo sugebėjimų. Tada norisi revanšo, o po pergalės jautiesi skirtingai, kartais esi patenkintas pasiektu rezultatu, kartais norisi dar daugiau. Viskas priklauso nuo situacijos.

- Gal keliais žodžiais apie Europos čempionatą?

- Mano grupėje dalyvavo sportininkai iš Lietuvos, Latvijos ir Rusijos. Abi dvikovos buvo su lietuviais. Taip lėmė burtai. O šiaip Europos čempionate dalyvavo sportininkai iš Lietuvos, Latvijos, Suomijos, JAV, Rusijos, Lenkijos. Finale kovojau su Vilium Sasnausku. Su juo jau teko kovoti, prieš porą metų jam pralaimėjau porą kartų, tai man ši pergalė buvo saldus revanšas. Abi kovas teko kovoti pilną laiką, nes varžovai buvo stiprūs kovotojai. Šiaip man patinka kovoti parteryje turiu ir savo mėgstamus veiksmus.

- Kokios emocijos tapus Europos čempionu?

- Žinoma, malonu buvo stovėti ant aukščiausio pakylos laiptelio. Jausmas labai geras, bet lyg ir pažįstamas, nes aš svajojau apie tą dieną, kai tapsiu Europos čempionu. Stipriai tuo tikėjau, ir tas tikėjimas išsipildė.

- Natai, o kokia tavo dienotvarkė? Kiek laiko skiri sportui, kiek mokslui?

- Mokslui sportas netrukdo, gal net padeda, nes sportuodamas išmoksti koncentruotis. Mokausi gerai, tai ir yra atsakymas, kad vieną ir kitą galima puikiausiai suderinti. O šiaip per savaitę būna penkios treniruotės, kas rytą – rimta mankšta. Praktikuoju sveiką gyvenseną. Man patinka gerai jaustis, būti žvaliam, o kalbant apie ateitį, tai tikrai nesiruošiu rinktis profesionalaus sportininko kelio, bet esu įsitikinęs, kad sportas mane lydės visą gyvenimą. O kokią profesiją pasirinksiu, manau, dar anksti kalbėti, dar yra laiko, nes aš dar tik devintokas, - šyptelėjęs sako Europos čempionas Natas Burokas, kuriam ir po iškovoto titulo ilsėtis nėra kada, laukia dar ne vienerios rimtos varžybos. O štai ką apie iškovotą Nato titulą kalba tėvas ir treneris Dainius Burokas:

- Kadangi esu Lietuvos grappling‘o teisėjų kolegijos pirmininkas, tai dažniausia per varžybas tenka vyr. teisėjo pareigos, ir rūpesčių būna per akis. Taip buvo ir šį kartą. Juolab, kai Natas kovoja, aš negaliu komentuoti vieno ar kito teisėjų sprendimo. Žinoma, džiaugiuosi Nato pergale, tai man malonu pirmiausia kaip tėvui, visa šeima džiaugiamės šiuo pasiekimo. O kalbant apie Nato varžovą finale, tai iš tiesų tituluotas sportininkas, iškovojęs ne vieną titulą, kaip, beje, ir Natas, tų titulų turi iškovojęs nemažai. Kas lemia sėkmę? Galbūt užsispyrimas ir noras dirbti, tobulėti. Natą reikia per treniruotes net stabdyti. Kalbant apie praėjusį Europos čempionatą, tai jis buvo aukšto lygio, daug stiprių sportininkų ir teisėjams kartais būdavo sunku nuspręsti, kuris gi nugalėjo. Kai varžovai lygiaverčiai ir tituluoti, dvikovos žiūrovams būna efektingos, bet teisėjauti sunku... O Nato pergalė prieš vyresnį tituluotą varžovą – maloni, bet laukta, - baigdamas mūsų pokalbį sako Dainius Burokas.

Palinkėjęs jam ir Natui sėkmės atsisveikinu. Beje, apie sėkmę. JAV gyvenęs filosofas, poetas Ralfas Emersonas rašė: „Pirmoji sėkmės priežastis yra pasitikėjimas savimi.“ To ir linkiu Europos čempionui Natui Burokui.

Algis JAKŠTAS