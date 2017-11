Viešumas išgąsdino rajono vadovus: autobusų bilietų nebrangins, bet tuoj… ir autobusų neliks

Jau kitą dieną po tarybos posėdžio, kuriame valdžia atsisakė savo užmojo drastiškai branginti bilietus, keleivių vežimo įmonė „Svirka“ gavo pranešimą, kad po savaitės nutraukiami du reisai Vilniaus kryptimi. Nesigilinsime, kaip vertintini tokie degantys sprendimai ir vos kelių dienų įspėjimo terminai, bet to galima buvo tikėtis dar stebint tarybos posėdį. Šiam veiksmui jau „pureno dirvą“ Mokesčių ir turto skyriaus vedėja Rasa Bliūdžiuvienė dūsaudama, kad „labai daug autobusų važiuoja į Vilnių, tikrai per daug...“ Žinoma, žmonių valdžia nepaklausė, o štai Vytautas Bulka sako, kad visi reisai (jų laikas) buvo subtiliai suderinti atsižvelgiant į nuolat važinėjančių žmonių poreikius.

Kas bent kiek seka įvykius rajone ir taip vadinamos valdžios veiksmus, turbūt negalėjo savo ausimis patikėti išgirdę, kaip meras Rimantas Klipčius tarybos posėdyje šaltu veidu nebyliai išsižadėjo savo paties pateikto pasiūlymo Biudžeto, ekonomikos, aplinkos apsaugos ir kaimo reikalų komitetui dėl autobusų bilietų branginimo Vilniaus kryptimi. Komitetas apsvarstė ir valdančiųjų balsų dauguma pritarė. Tarybos posėdžiui buvo parengtas sprendimo projektas. Apie tai spalio 21 d. laikraštyje iš karto po komiteto posėdžio rašė tarybos narys, buvęs vicemeras Kęstutis Trapikas. Nors opozicinių partijų atstovai ir labai prieštaravo, valdančiųjų balsais komitetas buvo pritaręs kainos kėlimui beveik 40 proc.

Tik viešumas tąkart galėjo priversti valdžią atsikvošėti. K.Trapikui paviešinus valdžios ketinimus, valdantieji atsitraukė ir tarybos posėdyje viską apsivertė aukštyn kojomis, suprask, „čia ne mes, čia kažkas kitas orą pagadino“. Vienas per kitą jie vapėjo, kad amoralu būtų branginti keliones į Pabradę ir Vilnių, kad autobusai per seni, todėl bilietų branginti negalima, jie to neleis, žadėjo, kad duobėtais kaimų keliukais jau greitai dardės naujutėlaičiai autobusai ir kt. nesąmones. Žinoma, niekas iš daugumos neužsiminė, iš kur ta problema kilo. O ši audrą sukėlusi iniciatyva, kaip rašė tarybos narys K.Trapikas, buvo iškelta paties jaunojo mero. Tiesa, ir jis pats posėdyje nudėjo, tarsi būtų „ne prie ko“ – pats pirmas ėmė agituoti, kad taryba nepritartų parengtam sprendimui kelti kainą! T. y., agitavo prieš savo paties iniciatyvą! Keli tarybos nariai iš opozicijos net sukluso ir pasitikslino, ar tikrai meras agituoja nebalsuoti, bet jiems leista kalbėti tik vieną minutę – nespėjo išsiaiškinti ir liko suglumę.

Akivaizdu, kad „mero komanda“ ryžosi eiti trumpuoju keliu: bandys žlugdyti vietinę įmonę ne brangindami bilietus, o nutraukdami maršrutus. Pabranginus bilietus tektų laukti, kol žmonės nustos važinėti, per tą laiką kompensuoti dar didesnius nuostolius ir tik po kelių mėnesių nutraukti reisus. Rajono „galva“ nutraukia pigiausiai vežančius ir subtiliai pritaikytus prie gyventojų poreikių reisus Vilniaus kryptimi. Lieka jau dabar brangiau vežantys visaginiečiai, kurie, pašalinus konkurentą, nevaržomai galės nustatinėti ir dar didesnes kainas, nes savivaldybė jų kainų negali reguliuoti. Nors valdžia taikosi pirmiausia į taip nekenčiamą „Svirką“, kurios per beveik trejus metus taip ir nepajėgė atsikratyti, bet labiausiai nukenčia gyventojai, kuriems reikia važiuoti į darbą, pas gydytojus, mokytis ir kitais reikalais. Meras džiūgauja – jam pasirodė, kad oponentas atrodo „suvargęs'“. Kad tik nebūtų džiūgavimas pirmalaikis? Kaip sakoma, nekask duobės kitam...

Tuo tarpu valdžios kuluaruose gimęs kitas planas skynėsi kelią. Prieš autobusų bilietų kainų didinimą balsavo ne tik opozicija, bet ir valdantieji. Du tarybos nariai susilaikė – prie valdančiųjų besišliejantis skandalų purtomo Liberalų sąjūdžio atstovas K.Savickas ir neaišku su kuo ir prieš ką einantis D.Velička.

Irena PAULIUKEVIČIENĖ