Nelaimės. Kriminalai. Gaisrai.

Apvogė „Labanoro amatus“

Spalio 16 d. Švenčionių r. PK gavo pranešimą apie vagystę. UAB „Labanoro amatai“ atstovas pranešė policijai, jog iš bendrovei priklausančio ūkinio pastato, nulaužę įėjimo durų spyną, vagys pateko į vidų ir išsinešė akumuliatorinį gręžtuvą MAKITA 14.4 V, du gręžtuvo akumuliatorius bei įkroviklį, taip pat 6 vnt. žieminių padangų su skardiniais diskais, 4 dalių aliuminio kopėčias, suvirinimo aparatą ESAB BUDDY ARC 180. Turtas nebuvo draustas. Iš viso padaryta žala siekia 918 eurų.

Išnešė ne tik techniką, bet ir cukrų

Pagalbos į policiją kreipėsi Vidutinės kaimo gyventojas. Spalio 16 d. apie 9 valandą ryto 61 metų vyras apsižiūrėjo, jog yra išlaužtos jam priklausančios sodybos lauko durys, o viduje pasigedo kai kurių daiktų. Dingo elektrinis ventiliatorius, fotoaparatas „Zenit“, elektrinis virdulys, 10 kg cukraus bei kiti daiktai. Padarytas materialinis nuostolis yra apie 340 eurų.

Apvogė sodybą

Nuo vagių nukentėjo ir vilnietis, turintis poilsiavietę Karklinės kaime. Savaitgalį sodyboje apsilankęs 67 metų sostinės gyventojas rado suniokotas namo duris. Namo savininkas pasigedo aliuminio kopėčių, televizoriaus priedėlio, benzininio trimerio „Husqvarna“ bei kitų daiktų. Patirta žala tikslinama.

Atėjo į namus ir sumušė

Spalio 17 d. vakarą Švenčionių r. PK gavo pranešimą apie sumuštą asmenį. Incidentas įvyko viename iš Adutiškio gatvėje esančių privačių namų. Nukentėjęs vyras pasakojo, kaip į jo namus apie devintą valandą vakaro atėjo du jam iš pažiūros pažįstami vyriškiai ir jį sumušė. Vienam iš jų apie 30 metų, kitam apie 42 metus. Neprašyti svečiai į vidų pateko nesunkiai, mat durys buvo nerakintos. Smurtą patyręs 27 metų namo savininkas buvo neblaivus (nustatytas 2,45 prom.). Nuo smurtautojų nukentėjusį vyrą atvykę medikai apžiūrėjo vietoje ir suteikė pirmą medicininę pagalbą. Įtariamieji iš įvykio vietos pasišalino.

Mušė ne tik sugyventinę, bet ir jos mamą

36 metų Pabradės miestelio gyventojas spalio 27 d. apie devintą valandą vakaro smurtavo savo namuose. Konflikto metu neblaivus (nustatytas 1,89 prom. girtumas) vyriškis puolė mušti 28 metų savo sugyventinę, kuri taip pat buvo neblaivi - nustatytas 1,34 prom. girtumas. Konflikto metu vyriškis kumščiu du kartus trenkė moteriai per veidą ir vieną kartą keptuve per galvą. Negana to, po kambarį siautėjančiam vyriškiui „patrukdė“ ir kartu gyvenanti 61 metų sugyventinės motina. Jai smurtautojas kelis kartus kumščiu trenkė per veidą. Pirmąją pagalbą moterims vietoje suteikė medikai. Agresyvus vyras sulaikytas ir uždarytas į Švenčionių r. PK areštinę.

Nieko šventa

Švenčionių r. PK gavo pranešimą apie vagystę nuo kapų. Rakauskų kaimo gyventojas tikino policiją, jog per savaitę pastebėjo, kad nuo jo artimųjų kapo yra išrautos gėlės. Nuo vagišių nukentėjęs vyras pareigūnams nurodė ir nusikaltimu įtariamą asmenį.

Smurtautojas uždarytas

Artimo žmogaus smurtą patyrė Stūglių kaimo gyventoja. Spalio 19 d. moterį kieme prie savo namų durų gerokai apstumdė jos 68 metų vyras. Konflikto metu nuo neblaivaus vyriškio (1,33 prom. alkoholio) smūgio, moteris parkrito ant žemės ir patyrė nemenką fizinį skausmą. Smurtautojas uždarytas į areštinę.

Smurtavo prie vaikų

Ranką prieš sugyventinę pakėlė ir Švenčionėlių gyventojas. Spalio 20 d. apie aštuntą valandą vakaro savo namuose konflikto metu 29 metų Švenčionėlių miestelio gyventojas tris kartus dešine ranka trenkė moteriai per veidą ir vieną kartą kumščiu į kairę ranką. Poros konfliktą stebėjo du mažamečiai vaikai. Smurtavęs vyras sulaikytas ir uždarytas į areštinę.

Prieš tėvą smurtavo sūnus

Naujo Strūnaičio kaime gyvenantis 29 metų vyras spalio 22 d. apie 6 valandą vakaro taip pat smurtavo savo namuose. Santykius su savo 61 metų tėvu sūnus aiškinosi kumščiais. Vyras smarkiai trenkdamas tėvui į veidą, sukėlė jam fizinį skausmą. Agresyvus vyras uždarytas į areštinę

Sulaikė neblaivų mopedo vairuotoją

Švenčionių r. PK pareigūnai spalio 22 d. apie 3 valandą dienos Švenčionėliuose, ties geležinkelio stotimi, pastebėjo įtartinai vairuojamą mopedą. Transporto priemonė buvo be valstybinio numerio. Policininkų stabdomas vairuotojas iš karto nesustojo ir tik pavažiavus truputį už geležinkelio pavyko jį sustabdyti. Jaunas 27 metų vaikinas buvo neblaivus (nustatyta 1,33 prom. alkoholio) ir vairavo transporto priemonę neturėdamas tam teisės. Pažeidėjas sulaikytas ir uždarytas į Vilniaus AVPK Švenčionių r. PK areštinę.

Savaitės statistika

Nuo 2017-10-16 iki 2017-10-23 Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Švenčionių rajono policijos komisariate užregistruoti 105 informaciniai pranešimai, pradėta 11 ikiteisminių tyrimų.

Per savaitę į policijos komisariatą pristatyta 12 asmenų, iš jų 6 buvo neblaivūs. Laikino sulaikymo patalpoje patalpinti 6 asmenys. Areštinėje per savaitę pabuvojo 15 asmenų: 11 sulaikyti įtariami padarę nusikalstamą veiką, nuteistų/nubaustų – 1, suimtų asmenų – 3.

Iš viso surašyta 76 ANK protokolai: 35 KET protokolai (neblaivių vairuotojų buvo 1, neblaivių dviratininkų – 3, be saugos diržų – 2, be vairuotojo pažymėjimo – 4, pėsčiųjų pažeidimai – 3, dviratininkų pažeidimai – 3, nesustojo - 1, kita – 19), 11 kitų pažeidimų: girti viešoje vietoje – 10, melagingi pranešimai – 1.

Švenčionių r. PK inf.