Formuojama nauja praktika – gyventojus pasieks VMI pranešimai su apskaičiuota mokėtina GPM suma

Pirmieji pranešimų sulauks 15 tūkst. gyventojų, privalėjusių, bet nepateikusių metinių pajamų deklaracijų už 2016 m. dėl pritaikyto per didelio metinio ar papildomo neapmokestinamojo pajamų dydžio (NPD). Dėl šios priežasties vis dar laukiama apie 1 mln. eurų GPM. Šiemet pajamas deklaravo daugiau kaip 1,23 mln. gyventojų, į valstybės biudžetą sumokėta daugiau kaip 141 mln. eurų GPM.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos (toliau – VMI) informuoja, jog valdydama itin daug informacijos apie gyventojų pajamas ir sandorius, pirmą kartą gyventojams išsiųs pranešimus su pagal VMI duomenis apskaičiuota mokėtina GPM suma, kurią gyventojai turės sumokėti per 10 darbo dienų. Pranešimai bus siunčiami pajamas privalėjusiems deklaruoti, bet to nepadariusiems gyventojams, kuriems VMI dar kovo mėn. buvo parengusi visiškai užpildytas metines pajamų deklaracijas už 2016 m.

Šiuo metu pranešimai parengti gyventojams, kuriems 2016 m. mokėtina GPM suma susidarė dėl jiems pritaikyto per didelio metinio ar papildomo neapmokestinamojo pajamų dydžio (NPD)*. Vėliau pranešimai bus formuojami gyventojams, kurie, remiantis VĮ „Regitros“ duomenimis, neišlaikę 3 metų pelningai pardavė automobilį.

Pranešimuose bus nurodyta konkreti suma, kurios gyventojui nesumokėjus, VMI įgys teisę ją išieškoti iš gyventojo lėšų.

Pažymėtina, jog mokesčių administratorius, siekdamas gyventojams priminti ne tik apie jų pareigas, bet ir teises, pirmą kartą veiklos istorijoje gyventojams pradėjo siųsti asmeninius pranešimus, skatinančius pasinaudoti savo teise susigrąžinti Gyventojų pajamų mokesčio permoką.

* Pavyzdžiai, kuomet susidaro mokėtina GPM suma dėl per didelio pritaikyto metinio ar papildomo NPD:

Loreta 2016 metais dirbo įmonėje, apskaičiuojant jos atlyginimą buvo taikytas NPD bei išskaičiuojamas Gyventojų pajamų mokestis (GPM). 2016 m. kovo ir spalio mėnesiais Loreta sirgo, todėl už kovo ir spalio mėnesį jai išmokėtas ne tik atlyginimas, bet ir Sodros išmokos. Įmonės buhalterė, apskaičiuodama atlyginimą už kovo ir spalio mėnesį neatsižvelgė į išmokėtą Sodros išmoką ir NPD apskaičiavo tik nuo apskaičiuotų darbo užmokesčio pajamų. Metams pasibaigus Loretai atsirado pareiga perskaičiuoti metinį NPD, pateikti Metinę pajamų deklaraciją ir grąžinti į biudžetą per mažai sumokėto GPM, nes apskaičiuojant NPD už kovo ir spalio mėnesį nebuvo atsižvelgta į iš Sodros gautas išmokas.

Kornelijus dirbo darbovietėje, kurioje apskaičiuojant atlyginimą jam pritaikydavo NPD. Be to, norėdamas gauti papildomų pajamų Kornelijus rašydavo straipsnius į žurnalą pagal autorinę sutartį ir gavo honorarą. Kadangi per metus Kornelijus gavo pajamų iš kelių šaltinių, jam atsirado pareiga perskaičiuoti metinį NPD, pateikti Metinę pajamų deklaraciją ir grąžinti į biudžetą per mažai sumokėto GPM.

Leonas 2016 metais dirbo įmonėje, apskaičiuojant jo atlyginimą taikytas NPD bei papildomas NPD už santuokoje auginamą vaiką. 2016 m. balandžio mėnesį Leonas išsiskyrė su žmona, teismo sprendimu vaiką augina sutuoktinė. Leonas savo įmonės buhalterei nepranešė, kad jam nebetaikytų papildomo NPD už vaiką, nes teisė pasinaudoti visu papildomu NPD nuo 2016 m. gegužės mėnesio tenka sutuoktinei kaip vienai auginančiai vaiką. Metams pasibaigus Leonui atsiranda pareiga perskaičiuoti metinį papildomą NPD, kadangi jį darbovietė, apskaičiuodama Leono atlyginimą, taikė visus 2016 m., o šia lengvata jis galėjo naudotis tik už keturis mėnesius (tol, kol su žmona vaiką augino kartu). Leonas privalėjo pateikti Metinę pajamų deklaraciją ir grąžinti į biudžetą per mažai sumokėto GPM.