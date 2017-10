Graužikų startas: apsaugokite nuo jų namus

Artėjant šaltajam sezonui, startuoja graužikų kontrolės sezonas. Pasak kenkėjų kontrolės ekspertų „Dezinfa“, prieš metus spalio pradžioje sezonas jau buvo įsibėgėjęs, tačiau šiemet dėl šiltesnių orų jis tik prasideda.

„Apžvelgiant metų orus, pastebime, kad kito kenkėjų kontrolės ciklai – peršoko mėnesiu į priekį, t. y., jei vapsvų sezonas kulminaciją pasiekdavo rugpjūčio mėnesį, tai šiais metais jos buvo aktyviausios rugsėjį. Taip ir su pelėmis bei žiurkėmis – šie kenkėjai jau rugsėjo pradžioje pradėdavo lįsti į žmogaus pastatus, ieškodami sau tinkamo lengvesnio maisto ir šiltesnės vietos žiemai, tačiau šiemet sezono startas – spalį. Kas dar nepasirūpino prevencija prieš graužikus, kaip tik dabar pats metas“, – rekomenduoja UAB „Dezinfa“ biologas Liutauras Grigaliūnas.

Patikrinkite sandėliukus ir rūsius

Graužikams patraukliausios vietos tos, kuriose šilta, saugu, t. y. retai lankosi žmonės, yra vandens ir jiems patinkančio įvairiausio maisto: daržovių, vaisių, sausainių ir kt.

„Rūsiai, patalpos, kuriose atvirai sandėliuojamos maisto gėrybės, yra vietos, kuriose dažniausiai aptinkami graužikų židiniai. Gerai apžiūrėkite, ar sienose, grindyse, langų pastogėse nėra tarpų. Jei pastebėjote bent menkiausią plyšį, patariame užsandarinti. Sandarinti plyšius galima betonu, metalinėmis detalėmis ar kitomis panašiomis priemonėmis, kurių graužikai negalėtų įveikti“, – patarimais dalinasi specialistas.

Paberkite miltų virtuvėje

Pelės mėgsta lankytis virtuvėje – ten dažniausiai jos randa joms patinkančio maisto. Tam, kad išsiaiškintumėte, ar jūsų virtuvėje karaliauja pelės, kenkėjų kontrolės ekspertai pataria paberti miltų.

„Jei ties grindjuostėmis pastebėjote 3-8 mm ilgio rudos spalvos pailgų trupinėlių ir jums kilo įtarimas, kad tai pelių išmatos, prieš naktį tarp sienos ir grindų, ant stalo, spintelių viršaus plonu sluoksniu paberkite miltų. Jei ryte pastebėjote mažų pėdučių įspaudus, turite naujų gyventojų. Pelių užkrėstumą išduoda graužimo žymės ant įvairių daiktų, pragraužtos nedidelės skylės sienų kampuose, aplink kanalizacijos vamzdžius“, – pasakoja „Dezinfos“ specialistas.

Neįsileiskite graužikų į vidų

Kenkėjų kontrolės ekspertai pataria laiku „užtrenkti duris“ graužikams ir neįsileisti jų į savo namus.

„Rekomenduojame aplink namus išdėlioti specialias jauko dėžutes, kurios yra saugiai užrakintos, kad augintiniai ar vaikai neparagautų graužikų nuodo. Tikėtina, kad pelės ir žiurkės, radusios maisto lauke, nebesiverš jo ieškoti į uždaras patalpas“, – pataria kenkėjų kontrolės specialistas.

Susitvarkykite aplinką

Tiek individualių, tik daugiabučių gyventojai privalo atsakingai rūpintis aplinka, kad patys neviliotų graužikų į savo namus.

„Atliekos lauke turi būti laikomos tvarkingai, kiek toliau nuo gyvenamųjų pastatų, kartoninės dėžės, audeklai, porolonai turi būti išmesti arba sandariai paslėpti. Patariama nuolat pjauti žolę, pašalinti besiraizgančius vijoklius, nes žiurkės ir pelės – puikios sportininkės, pasižyminčios gana puikiu fiziniu pasirengimu: jos gerai šokinėja, laipioja, plaukia“, – atkreipia dėmesį kenkėjų kontrolės ekspertas.

Nuleiskite tualeto dangtį

Į butus pelės ir žiurkės dažniausiai patenka per kanalizacijos, elektros bei šildymo sistemų įvadų angas.

„Žiurkės ne tik puikiai plaukia, bet ir po vandeniu gali išbūti net iki 3 minučių. Į daugiabučius jos neretai patenka per kanalizacijos sistemas: atplaukia kanalizacijos vamzdžiais, įlenda pro skyles, esančias aplink praustuvus, ventiliavimo ir kt. sistemas“, – pasakoja ekspertas.

Apsisaugokite nuo ligų

Pelės ir žiurkės perneša žmonių ir naminių gyvūnų sveikatai pavojingų ligų sukėlėjus : salmoneliozę, leptospirozę, tuliaremiją, jersiniozę ir kt. Taip pat graužikai nešioja blusas, erkes, kurios nešioja infekcinių ligų sukėlėjus.

„Daugelis paminėtų ligų sukėlėjų į žmogaus organizmą patenka per odą, gleivinę ar žarnyną ir yra perduodami per pelių ar žiurkių paliekamas išmatas, seiles, šlapimą, liečiant nugaišusį gyvūną ar valgant apkrėstus vaisius ir daržoves. Todėl būtina laikytis higienos: plauti valgomus vaisius, apgraužtas gėrybes nedelsiant išmesti, po kenkėjų naikinimo atlikti dezinfekciją, t.y. viską gerai išplauti, išpurkšti tinkamomis priemonėmis, reikalui esant, patalpas ozonuoti“, – perspėja L. Grigaliūnas.

Rekomendacijas parengė Kristina STRAKAUSKIENĖ