Su „Telia One“ – daugiau greičio, duomenų ir kanalų

Televiziją užsisakote iš vienur, namų internetą – iš kitur, o už šeimynykščių mobiliojo ryšio paslaugas gaunate sąskaitas iš kelių operatorių? Gana vargti. Nuo šiol, visas šias paslaugas užsisakę iš „Telia“, galėsite mėgautis visais „iš vienų rankų“ privalumais kartu su specialiu pasiūlymu „Telia One“. Jūs sutaupysite laiko ir dar gausite greičio, daugiau duomenų ir dar daugiau mėgstamų televizijos kanalų.

1. Tris kartus didesnė namų interneto sparta

Jau dabar „Telia“ klientai gali naudotis kokybišku šviesolaidiniu internetu su didele sparta, tačiau su „Telia One“ jūsų turimo interneto greitis gali patrigubėti. Taigi, jei šiuo metu naudojatės 100 Mbps spartos internetu, mes jį pagreitinsime iki 300 Mbps, o jei turite 300 Mbps – džiaugsitės net 1 Gbps sparta. Tokios spartos užteks visiems namiškiams ir jų įrenginiams, o atostogaujančių draugų atsiųstą šimto nuotraukų albumą atsisiųsite greičiau nei ištarsite „šviesolaidinis internetas“. Ir viskas – už tą pačią kainą.

2. Tris kartus daugiau mobiliųjų duomenų

Atsinaujinę mobiliojo ryšio planą, su populiariuoju „Premium M“ vietoje 2 GB per mėnesį galėsite išnaršyti 6 GB, o užsisakę „Premium L“ už tą pačią kainą gausite nebe 6 GB, o net 18 GB duomenų. Ką su tiek duomenų veikti? Viską! Tam, kad išnaudotumėte 18 GB, jums reiktų be perstojo (ir be miego) naršyti „Facebook“ ištisą savaitę, arba dvi savaites dieną ir naktį klausytis internetinio radijo, arba visą dieną žiūrėti aukštos raiškos vaizdo transliacijas. „Telia One“ už įprastą kainą trigubai daugiau duomenų suteiks ne tik jums, bet ir dar keturiems jūsų namiškiams, taigi įspūdžiais galėsite keistis neribodami savęs.

3. Trys papildomi TV kanalų rinkiniai išmaniosios televizijos žiūrovams

„Telia“ išmaniosios televizijos pagrindinį paketą sudaro 55 TV kanalai, o su „Telia One“ jį papildysime dar trimis kanalų rinkiniais: „Kino“, „Laisvalaikio“ ir „Žinių“. Iš viso – papildomai net 17 kanalų, taigi visada turėsite ką pažiūrėti. Be to, „Telia“ išmaniojoje televizijoje rasite dviejų savaičių įrašus, kuriuos galima žiūrėti nuo pradžių, sustabdyti ar prasukti, taigi nereikia jaudintis, jei dėl kokių nors aplinkybių praleidote savo mėgstamą laidą. Dar daugiau įdomaus turinio rasite videonuomoje, o „Vaikų kampelis“ pasirūpins mažųjų žiūrovų poreikiais.

Pasinaudoti „Telia One“ pasiūlymais gali ir esami, ir nauji klientai. Jiems tereikia užsukti į artimiausią „Telia“ klientų aptarnavimo saloną ir atnaujinti esamas sutartis arba pasirinkti naujas paslaugas. Taip pat daugiau apie „Telia One“ pasiūlymus galima sužinoti paskambinus trumpuoju numeriu 1817arba internete telia.lt.