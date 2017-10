Švenčionėlių poliklinika miesto centre – jau daugiau kaip du dešimtmečius

Maždaug prieš pusmetį Švenčionėlių poliklinikai – Švenčionių r. PSPC padaliniui – vadovauti pradėjo šeimos gydytoja Aldona Deveikienė. Kaip visada, švelni, rami ir kantri gydytoja, tokia išlieka ir toliau. „Vadovauti Švenčionėlių poliklinikos kolektyvui lengva, - santūriai šypsosi A.Deveikienė – Čia visi dirba sąžiningai, kruopščiai ir patikimai“.

Šiame miesto centre esančiame pastate, pasak vedėjos, poliklinika įsikūrė 1991-ųjų rugsėjį. Ir didžioji dalis kolektyvo – gydytojų ir slaugytojų – čia dirba praktiškai nuo tada. Ta proga šios savaitės pradžioje surengtoje fotosesijoje įamžinti nuotraukoje pavyko beveik visą kolektyvą. Žinoma, surinkti medikus bendrai nuotraukai nėra lengva, nes gydytojai dirba skirtingu grafiku ir ne tik šioje medicinos įstaigoje. Taigi ir šįkart dėl įtempto darbo grafiko keletas specialistų negalėjo kartu nusifotografuoti.

Per visą Švenčionėlių gyvavimo istoriją, poliklinika keitė ir savo darbo vietą, keitėsi ir pobūdis, ir pacientai. Pasikeitė, žinoma, ir gydytojai. Nors iš pirmo žvilgsnio lyg ir viskas taip pat – baltas chalatas, ant kaklo stetoskopas... Gydytoja A.Deveikienė juokiasi: „Dar ir rašiklis rankoje...“ O ir misija per amžių amžius ta pati – pagydyti ligonį... Ligoniai, pasak A.Deveikienės, taip pat kitokie. Gaila, bet Švenčionėliuose demografinė situacija kaip ir visoje Lietuvoje – gyventojų mažėja ir jie sensta. Dėl to daugėja ligonių, turinčių po kelias ligas ar negalavimus. Aišku serga ir mažyliai, o vasaromis užsuka ir pasisvečiuoti tėviškėje sugrįžę emigrantai. Žinoma, pacientai tapo mobilesni, mažiau kviečia gydytoją į namus – sėda į automobilį ir atvažiuoja ar atveža negaluojančius vaikučius. Jie žino, kad poliklinikoje juos ne tik apžiūrės gydytojas ir paskirs gydymą, bet prireikus čia pat laboratorijoje atliks reikiamus tyrimus. Beje, laboratorija, vienas iš svarbiausių dalykų, kuriuo didžiuojasi Švenčionėlių poliklinika. Pasak A.Deveikienės, čia dirbantiems gydytojams įprasta, kad prireikus operatyviai gali gauti tyrimų rezultatus ir tiksliau diagnozuoti susirgimą bei paskirti atitinkamą gydymą. „Mes pasitikime kruopščiai ir atsakingai laboratorijoje dirbančia Marina Podlipskiene ir jos atliekamais tyrimais, kuriais prireikus visada naudojamės“, - sako Švenčionėlių poliklinikos vedėja.

Švenčionėliuose šiuo metu yra trys šeimos gydytojų centrai – taigi pacientai renkasi, kur jiems patogiau. Tačiau poliklinikos vedėja džiaugiasi, kad pacientų yra, gydytojai ir slaugytojos turi darbo. Poliklinikoje galima gauti ir papildomų sveikatos paslaugų.

A.Deveikienė sakė norinti, kad Švenčionėlių poliklinika visada būtų, kaip ir iki šiol, patikima gydymo įstaiga, taip pat ir miestelio centro puošmena. Jau šiemet šiek tiek labiau apsitvarkė aplinką, pasodino daugiau gėlynų, labai norėtų ir pastato išorę susitvarkyti. Juolab, kad gydytojų kabinetai jaukiai sutvarkyti, apstatyti ergonomiškais baldais, aprūpinti kompiuterine technika ir medicininėmis priemonėmis.

Irena POŽĖLIENĖ