Integralios pagalbos plėtra Lietuvoje ir Švenčionių rajone

Visuomenei senstant reikia vis daugiau paslaugų

Ilgėjanti gyvenimo trukmė džiugina, bet senyvo amžiaus sulaukusių asmenų sveikatos būklė – anaiptol ne visada. Daugelį senjorų užklumpa dažni senatvės palydovai – lėtinės ligos ir negalavimai, dėl kurių jie praranda savarankiškumą, gebėjimą apsitarnauti. Kad šie asmenys kuo ilgiau galėtų gyventi savo įprastoje aplinkoje, jiems reikia įvairių paslaugų namuose. Vien pagalbos buityje, kuri yra neblogai išplėtota, užklupus ligai, neužtenka. Net tiems, kurie nėra vieniši. Slaugant ligonį, reikia ir daug laiko, ir žinių. Kiekvienas, kuriam teko slaugyti neįgalų ar sunkiai sergantį žmogų, žino, kaip svarbu tuo metu sulaukti aplinkinių pagalbos, ypač kai esi dirbantis.

Augant slaugos ir priežiūros paslaugų poreikiui, 2013 metais 21 savivaldybėje pradėta teikti integrali pagalba namuose. Tai buvo iš esmės naujų paslaugų teikimo bandomieji projektai – socialinės globos ir slaugos namuose.

Bandomieji projektai pasiteisino

Bandomuosius projektus gerai įvertino tiek paslaugų gavėjai, tiek savivaldybių atstovai ir tyrėjai. Tyrimų rezultatai parodė, kad paslaugos atitiko neįgalių ir senyvo amžiaus asmenų poreikius.

Pirmuosius projektus vykdžiusių socialinių paslaugų centrų vadovų teigimu, nauda buvo abipusė – ir gyventojams, ir centrams. Pavyzdžiui, Anykščiuose, kurie buvo vieni pirmųjų, sudarytos dvi mobiliosios komandos nuo pat pradžių dirbo komandinio darbo principu. Dėl šio projekto centras įsigijo reikalingų licencijų, higienos pasų slaugos, masažo paslaugoms namie teikti. Nupirkta techninės pagalbos ir slaugos priemonių – mobilių keltuvų ir vonių, perkėlimo paklodžių, keltuvų į vonią ir kita. Taip pat įsigijo du automobilius, kuriais mobiliosios komandos vyksta pas klientus. Atsirado galimybė kokybiškas socialines ir slaugos paslaugas teikti visame Anykščių rajone, pagerėjo jų prieinamumas atokiose rajono seniūnijose.

Projektų vykdytojai taip pat įsitikino, kad naujų paslaugų labai reikia ne tik slaugomiems asmenims, bet ir jų artimiesiems. Artimieji, kurie dėl savo neįgalių ar senyvo amžiaus šeimos narių slaugymo namie negalėjo dirbti, dabar gali grįžti į darbo rinką, skirti laiko asmeniniams poreikiams.

Toks darbų organizavimas tapo sektinu pavyzdžiu.

Integrali pagalba - visoje Lietuvoje

Įvertinus 2013-2015 m. vykdytų bandomųjų integralios pagalbos (socialinės globos ir slaugos) į namus projektų rezultatus ir klientų atsiliepimus, patvirtintas Integralios pagalbos plėtros veiksmų planas vėlesniam periodui. Pagal šį planą nuspręsta teikti integralią pagalbą visose Lietuvos savivaldybėse.

Priemonės tikslas – sukurti ir plėtoti kokybišką integralią pagalbą (socialinės globos ir slaugos) namuose neįgaliems vaikams, darbingo amžiaus neįgaliems asmenims, senyvo amžiaus asmenims ir konsultacinę pagalbą šeimos nariams, prižiūrintiems neįgalius vaikus, darbingo amžiaus neįgalius asmenis, senyvo amžiaus asmenis.

Orientuojasi į senyvo amžiaus asmenis

Švenčionių socialinių paslaugų centras 2016 m. rugsėjo 22 d. su Europos socialinio fondo agentūra pasirašė projekto „Integralios pagalbos į namus plėtra Švenčionių rajone“ finansavimo sutartį ir trejus metus - iki 2019 m. rugsėjo 22 d. - vykdys projektą.

Projekto vadovė Joana Jurkevičienė apibrėžė rajone įgyvendinamo projekto tikslą - suteikti integralią pagalbą (socialinę globą ir slaugą) namuose Švenčionių rajono savivaldybės senyvo amžiaus asmenims, turintiems sunkią negalią, bei konsultacinę pagalbą jų šeimų nariams.

Rajone įgyvendinamo integralių paslaugų projekto biudžetas – 280 tūkst. 800 Eur. Jis įgyvendinamas Europos socialinio fondo lėšomis. Numatyta suteikti paslaugas 36 asmenims.

Projektą įgyvendina kartu su partneriu

Švenčionių socialinių paslaugų centras projektą „Integralios pagalbos į namus plėtra Švenčionių rajone“ įgyvendina kartu su partneriu Švenčionėlių socialinių paslaugų centru. Tai padaryta atsižvelgiant į Švenčionių rajono specifiką: yra trys pagal dydį lygiaverčiai miestai, kurie su aplink esančiomis kaimiškomis vietovėmis tarsi dalina rajoną į tris zonas, rajono teritorija viena didžiausių, o gyventojų tankumas – vienas mažiausių.

Kas padaryta?

Projekto vykdytojas ir partneris paslaugoms teikti subūrė 3 mobiliąsias komandas, kurios dirba Švenčionyse, Švenčionėliuose ir Pabradėje. Komandą sudaro socialinis darbuotojas, slaugytojas ir jų padėjėjai. Iš projekto lėšų nupirkti ir mobiliosioms komandoms priskirti trys lengvieji automobiliai „Opel Meriva“. Nupirkta sanitarinių ir higienos prekių, dar numatoma įsigyti smulkesnės įrangos: kėlimo diržų, kurie labai pravers prižiūrint gulinčius ligonius, patogių vonelių galvai plauti ir kt.

Siekiant užtikrinti, kad integralią pagalbą artimieji (šeimos nariai) geriau suvoktų bei užtikrintų senyvo amžiaus su sunkia negalia asmenų poreikius, slaugos specialistai organizuoja individualias (šeimos nariams) ir grupines konsultacijas.

Apmokyta 18 mobiliųjų komandų darbuotojų, priimta į darbą profesionali slaugytoja. Siekiant skatinti neformalią pagalbą, teikiamą bendruomenės narių, savanorių, organizuotas viešas renginys visuomenei.

Apie naujas paslaugas gyventojus informavo projekto koordinatorė Svetlana Ryliškienė.

Kokias paslaugas gauna gyventojai?

Integrali pagalba susideda iš dviejų dalių: 1) dienos socialinė globa asmens namuose – tai visuma socialinių paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė pagalba namuose dienos metu; 2) slauga asmens namuose – tai asmens sveikatos priežiūros paslaugos, teikiamos asmeniui namuose, siekiant užtikrinti paslaugų prieinamumą ir tęstinumą, tenkinant asmens slaugos poreikius namų sąlygomis.

Pagerėjo paslaugų kokybė

Iki šio projekto gaudavę pagalbos namuose paslaugas žmonės netrukus pastebėjo, kad pagerėjo paslaugų kokybė. Pradėjus dirbti profesionaliai slaugytojai, žmonės gauna ir medicininę pagalbą, kurią įmanoma teikti namuose, konsultacijas.

Švenčionėliškė Ona P. jau dvejus metus slaugo sunkiai sergančią garbaus amžiaus motiną. Pasak jos, ir anksčiau socialinių paslaugų centro teikiamos paslaugos buvo didelė parama, be kurios dirbdama ji negalėtų išsiversti. Motina be pagalbos negali nei atsigulti, nei atsisėsti, jau nekalbant apie kitką, o Ona dirba Vilniuje, išvažiuoja visai dienai, grįžta vėlai. Dieną motina rūpinasi socialinė darbuotoja. „Ji nuoširdi ir rūpestinga, labai stengiasi, bet po mokymų labai pasijuto, kad tapo profesionalesnė, be to, pas mus periodiškai pradėjo lankytis ir slaugytoja, ko anksčiau nebuvo, - integralių paslaugų projekto naudą vertina rajono gyventoja.

Kas gali gauti integralios pagalbos į namus paslaugas ir kur kreiptis?

Paslaugos teikiamos asmeniui, kuriam nustatytas visiško nesavarankiškumo lygis ir specialusis nuolatinės slaugos poreikis. Dienos socialinė globa teikiama iki 4,5 val. per dieną 5 kartus per savaitę asmens namuose. Valandų poreikį nustato socialinis darbuotojas apsilankymo pas asmenį namuose metu suderinęs su pageidaujančiu gauti paslaugas asmeniu (jo globėju, rūpintoju arba asmeniui atstovaujančiu suaugusiu šeimos nariu).

Slaugos paslaugos teikimo trukmę nustato slaugytojas pirmo apsilankymo pas asmenį namuose metu, suderinęs su pageidaujančiu gauti paslaugas asmeniu (jo globėju, rūpintoju arba asmeniui atstovaujančiu suaugusiu šeimos nariu), bet ne ilgiau kaip 4,5 val. per dieną.

Norint gauti integralias paslaugas, reikia kreiptis į projekto vykdytoją – Švenčionių socialinių paslaugų centrą (Stoties g. 16, Švenčionys) arba skambinti tel. (8 387 51744). Kiekvienu konkrečiu atveju viską paaiškins projekto vadovė Joana Jurkevičienė, projekto koordinatorė Svetlana Ryliškienė.