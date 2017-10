Už mero automobilio nuomą savivaldybė sumoka dvigubai daugiau, negu specialistui už darbą

Neseniai per Lietuvą nuskambėjo skandalas, kad Klaipėdos miesto meras švaisto biudžeto lėšas prabangaus „Volvo“ automobilio nuomai – po 600 eurų per mėnesį. Et, kokios čia lėšos! Štai Švenčionių rajono meras Rimantas Klipčius tai tikrai žino, kas yra prabanga. Šalia Švenčionių savivaldybės merui R.Klipčiui vežioti nuomojamo 5 klasės BMV Klaipėdos miesto meras su savuoju atrodo vargšas... O už mero prabangą sumokame mes visi, gerbiamieji rajono gyventojai. Ir mokesčius mokėdami, ir rinkliavą už šiukšles. Kodėl taip švaistomos biudžeto lėšos?

Pasiaiškinti automobilių peripetijas mums padėjo bene geriausias rajone transporto žinovas tarybos narys Vytautas BULKA.

Kuo ypatingas mero automobilis?

Prabanga, žinoma. Atlikus tam tikrą tyrimą paaiškėjo, kad Švenčionių meras važinėja prabangiausios klasės automobiliu, kurio nuoma mums visiems kas mėnesį kainuoja 1013 eurų. Toks automobilis – visų jaunų žmonių svajonė. Tiesa, tokiame jauname amžiuje realiai nepasiekiama net neblogai uždirbant. Automobilis kainuoja daugiau kaip 40 tūkst. eurų.

Prieš keletą metų vos įkėlęs koją į politiką, tuomet jauniausias tarybos narys Rimantas Klipčius ir jo tėvas ypač aršiai kritikavo tuometinį merą dėl važinėjimo prabangiu automobiliu. Automobilis BMV buvo nuomojamas iš „Krasta auto“ - oficialaus BMV atstovo. Tai buvo veiklos nuoma – firma duoda automobilį, ir važinėji, bet pasibaigus sutarčiai ir išmokėjus solidžią sumą, praktiškai tiek pat, kiek kainuoja pats automobilis, automobilio negauni, skirtingai nuo lizingo.

Kai jaunasis politikas buvo išrinktas meru, turbūt visi tikėjosi, kad jis atsisakys prabangaus BMV ir išsinuomos kuklesnį arba pasielgs dar taupiau – priims sprendimą savivaldybei įsigyti normalų automobilį lizingu. Kaip matome, nieko panašaus neįvyko. Jaunasis meras greitai pajuto prabangos mokesčių mokėtojų sąskaita skonį, o pažadus rūpintis rajono žmonėmis ar bent jau atpiginti rinkliavą už šiukšles tiesiog „pamiršo“.

Naujasis meras kaip prisėdo ant dar šiltos BMV sėdynės, taip ir „prilipo“?

Taip, jaunasis meras neatsisakė jo paties kritikuotos prabangos ir toliau važinėja tuo pačiu automobiliu, be to, manau, visiškai atnaujintu, o gal net visai nauju. Pats mačiau, pagal pasirašytą veiklos nuomos sutartį, klientui pageidaujant, automobilis atnaujinamas arba pakeičiamas nauju. Numeriai išlieka tie patys, jie perkeliami ant naujo automobilio. Tai – akių dūmimas rinkėjams, kad jie galvotų, jog išrinktieji daug metų važinėja tais pačiais automobiliais. Kiek man žinoma, nuvažiavę vos 20 tūkst. kilometrų, tokie nuomojami prabangūs automobiliai jau yra keičiami naujais.

Kas naudingiau – automobilio veiklos nuoma ar pirkimas lizingu?

Vienareikšmiškai – pirkimas lizingu. Veiklos nuoma naudinga tik firmai, kuri nuomoja automobilius. Paprastai už nuomą būna sumokėta tiek pat, o gal ir daugiau, negu būtų kainavę įsigyti automobilį lizingu. Todėl verslo įmonės dažniausiai perka lizingu ir po penkerių metų įmonė turi apynaujį automobilį nuosavybės teise.

Kodėl tada valdininkai taip mėgsta veiklos nuomą?

Pirmiausiai, ne visi valdininkai taip elgiasi. Normalios savivaldybės automobilius perka lizingu. Ignalinos, Visagino, Zarasų savivaldybės turi savo automobilius Valdininkai švaisto ne savo pinigus, o mokesčių mokėtojų – turbūt tai viską pasako. Be to, yra dar viena priežastis, kurią valdininkai nutyli. Tai – automobilio žymėjimas. Kai ant durų yra lipdukas, pavyzdžiui, „Švenčionių rajono savivaldybė“, esi labiau matomas – rizikinga važinėti asmeniniais reikalais. Atsiradus reikalavimui, kad valstybinių įstaigų transportui žymėjimas privalomas, tuoj buvo surasta spraga – neva nuomojamo automobilio firma neleidžia žymėti.

Kas dažniausiai važinėja tokiais prabangiais automobiliais?

Tie, kam priklauso pagal statusą. Žinau, kad Seimas savo autoūkyje turi keletą tokių automobilių aukštiems svečiams aptarnauti. Kai Lietuva pirmininkavo ES, iš tos pačios „Krasta auto“ buvo nuomojami prabangūs BMW, atitinkantys ES komisarų ir kitų aukštų užsienio svečių statusą. Manau, skurstančio rajono merui važinėti tokiu automobiliu yra akiplėšiška.

Kuo dažniausiai važinėja merai, kitų įstaigų vadovai?

Daugiausiai „Škodomis“. Tai geras, ekonomiškas, saugus automobilis. Praėjusį sekmadienį dalyvavau Žydų genocido dienos minėjime. Žydų ambasadorius su asmens sargybiniu atvažiavo automobiliu „Škoda“. Tokiu automobiliu važinėja daugelio ministerijų atstovai, generalinis komisaras, kuris vadovauja 15 tūkstančių policininkų, „Lietuvos energijos“ direktoriaus pavaduotojas, Premjeras S.Skvernelis taip pat važinėjo „Škoda“. Galėčiau vardinti ir vardinti. Labai puikus pavyzdys Vilniaus miesto vicemeras G.Paluckas, kuris į darbą važinėja viešuoju transportu. Buvęs Vilniaus meras A.Zuokas ir riedžiu į darbą atvažiuodavo.

Įdomi mokančių taupiai gyventi ir nedemonstruoti prabangos skandinavų patirtis. Ten valdžios institucijos prabangius automobilius išsinuomoja vienai ar kelioms dienoms tik ypatingomis progomis, kai reikia vykti vizito, į oficialius renginius ir kt.

Manau, mūsų rajonui per didelė prabanga iš Vilniaus kasdien vežiotis merą ir jo patarėjus, kol kas nepasižymėjusius jokiais rajonui naudingais darbais. Iš Vilniaus į Švenčionis važiuoja pakankamai daug autobusų.

Kiek gi mūsų rajonui kainuoja meras?

Neproporcingai daug. Automobilio nuoma kas mėnesį kainuoja 1013 Eur, kita tiek kainuoja kuras, nes tas prabangus BMW kas dieną sukaria daugiau kaip 400 kilometrų: ryte vairuotojas važiuoja į Vilnių atvežti merą ir jo patarėjus į darbą – į Švenčionis, o vakare visus veža atgal į Vilnių. Tarsi Švenčionių rajone nebūtų tinkamų šioms pareigoms žmonių! Kaip spjūvis rinkėjams į veidą. Kaip tai suprasti? Meras su savo „komanda“ dirbti mūsų rajone gali, o gyventi mūsų rajonas jiems, matėte, netinka?

Bet grįžime prie skaičių. Transportas merui vežioti kartu su kuru kas mėnesį kainuoja apie 2000 eurų, dar per 2000 eurų alga. Tokios išlaidos, o žadėtųjų permainų į gera taip ir nematyti, tik tragiškai tuštėjantis rajonas, net miestai.

Irena PAULIUKEVIČIENĖ