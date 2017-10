Bauda milžiniška, o kaltų nėra...

Europos Komisija baigė tyrimą dėl 2008 m. išardytos „Lietuvos geležinkeliams“ priklausiusios atkarpos Mažeikiai-Rengė ir skyrė bendrovei 28 mln. Eur baudą. Be to, įmonė turi per tris mėnesius parengti planą, kaip padėtį ištaisyti.

Daug metų „Lietuvos geležinkeliams“ vadovavęs Stasys Dailydka sako, kad nejaučia atsakomybės dėl sprendimo išardyti geležinkelio ruožą, Pasak S.Dailydkos, tai buvo ne jo, o valstybės lygio sprendimas.