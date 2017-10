Kaimo gyventojai teiraujasi: „O kodėl mes nenusipelnėm kermošiaus?“

Paprašė pagerbti

Rajono valdžia apsikvailino, Holokausto atminties dieną surengusi „Rudens kermošių“. Jau teko girdėti pasiteisinimų, esą tą dieną ir dar keliose savivaldybėse vyko rudens šventės. Bet tose savivaldybėse nebuvo tokių kraupių genocido faktų, kaip Švenčionyse. Niekur nevyko šventės geto vietoje, o Švenčionyse grojo kapelos ir šventės vedėjai kvietė linksmintis buvusio geto vietoje, galbūt ant žmonių kaulų. Kai išspausdinome skaitytojo laišką, daug žmonių baisėjosi ir piktinosi.

Nors valdžia kermošiaus neperkėlė į tinkamesnę dieną, į mūsų ir skaitytojo replikas reagavo. Kaip ir siūlė mūsų laikraštis, buvo bandoma sušvelninti nekorektišką situaciją, pakvietus žmones pagerbti Holokausto aukų atminimą. Galiu lažintis, kad tokio šventės akcento niekur nerasite. Vaizdžiai sakant, tylos minutė tarp polkų. Stebinčių rajono įvykius inteligentų nuomone, tokie veiksmai nestebina – prie valdžios vairo stojo silpna ir vadybos, ir intelekto prasme komanda, vieša paslaptis, kad nemaža dalis įvykius rajone įtakojančių asmenų greičiausiai net knygos rankose nelaikė nuo mokyklos suolo.

Kaimo žmonės pasijuto atstumti

Retenybe tapę šventiniai renginiai rajone taip pat dyla kaip mėnulio delčia – retyn, trumpyn, be ryškesnio akcento. Ne kas liko iš ankstesniųjų kermošių, kai kiekviena seniūnija savo kiemelyje turėjo ką pademonstruoti. Iš viso to liko vos keli kiemeliai, kuriuos rengėjai kažkodėl pervadino miesteliais. Nelabai ką meninio liko parodyti, o tradiciškai labiausiai laukiamo numerio – profesionalų koncerto išvis neliko. Visą dieną vykdavęs „Rudens kermošius“ šiemet baigėsi vos prasidėjęs – per pietus. Bet „paukščiukas“ padėtas.

Ir tai ne visos kermošiaus bėdos. Kaimų gyventojai liko it musę kandę ir labai įsižeidę. Mat rajono valdžia didelei daliai žmonių užkirto kelią apsilankyti Rudens kermošiuje. Administracijos direktoriaus sprendimu, vis mažiau autobusų važiuoja į kaimus, o šeštadieniais kai kur visai nevažiuoja. Tuo tarpu valdžia ir nepastebėjo, kad didelė dalis žmonių kaime gyvena taip sunkiai, kad neturi nuosavų automobilių. Jiems Rudens kermošius ir kitos rajono šventės nepasiekiamos. Pėsčiomis dešimtis kilometrų juk nenueis. Ką ten šventės – ir ligoninėje gulinčių artimųjų pasiekti negali. Todėl žmonės mus įpareigojo priminti valdžiai, kad kaimų gyventojai taip pat yra rajono gyventojai, ir jie nori lankytis rajoninėse šventėse bei valstybinių švenčių iškilminguose minėjimuose rajono centre. Jie prašo bent jau tomis dienomis organizuoti kaimo gyventojų pavėžėjimą į renginius.

„Statybų bumo“ pėdsakais...

Tuo tarpu švenčioniškiai sakė, kad šventinės nuotaikos nejautę ir jie. Gerokai tuštesniame mieste mažiau žmonių apsilankė ir kermošiuje. Per trejus metus rajonas sunyko labiau, negu kolūkių griovimo metais – tuščios gatvės, net Švenčionių turguje pirkėjų mažiau negu pardavėjų, jau nekalbant apie Švenčionėlius. Rajono centras apšiuro, net prieš savivaldybės langus – kaip kadaise prie kolūkio kontoros apželdinta pievelė: kur medelis, kur krūmas, kur koks kuokštas styro, pririštas prie dukart ilgesnio kuoliuko. Iš praeivius žavėjusio rožių žydėjimo likęs neprižiūrėtas kemsynas. Ir tai – reprezentacinė rajono vieta, kaip sakoma, rajono širdis.

Iš žadėto „statybų bumo“ liko šnipštas. Švenčionėliuose Kaltanėnų gatvės per dvejus metus užbaigti negali. Aišku, tai, kad principe šios gatvės remonto projektą dabartiniai paveldėjo iš buvusios valdžios, viskas buvo suplanuota ir parengta, nutyli. Kaip ir daugelį objektų, kurių net užbaigti nepajėgia. Vienas tokių – Švenčionėlių miesto kultūros centras. Statybininkai paliko du nebaigtus lopus – paradinį įėjimą ir kitoje pastato pusėje. Kalbama, kad tokiu būdu jie bando „išmušti“ iš rajono valdžios nesumokėtus pinigus už darbą.

Buvusio kultūros ministro Šarūno Biručio ir buvusio mero Vytauto Vigelio pastangomis pradėtas Švenčionių cerkvės remontas taip pat nejuda iš vietos. Radęs jau pradėtą remontuoti viršutinį kupolą, naujasis meras Rimantas Klipčius užsikabarojo, pasidarė selfį (madingas būdas fotografuoti save patį telefonu), pasipuikavo facebook‘e ir paliko reikalus likimo valiai.

„Šviežiai iškeptas“ meras išdidžiai perkirpo įkurtuvių juostelę iki jo įrengtuose senelių namuose Šventoje ir, matyt, juos taip pat paliko likimo valiai, jeigu jau metai šios įstaigos darbuotojos vargsta be karšto vandens – maigo kažkokį mygtuką ir tam kartui pasišildo vandens bent apiplauti senukams. Be tinkamos priežiūros paliktas šildymo katilas, dar ir užpylus netinkamo kuro, visai išėjo iš rikiuotės. Priminsime, kad šios įstaigos ūkiu rūpinasi net du dabar svarbūs rajone asmenys, energetiku senelių namuose dirba pats UAB „Švenčionių švara“ vis dar laikinai einantis direktoriaus pareigas Juozas Šiaudinis, o ūkvedžiu – nuo pat išrinkimo į tarybą politikas ir tarybos narys Valdemaras Kasperovičius. O šildymo katilą nėra kam prižiūrėti...

Miško g. Švenčionyse gyventojai po replikų mūsų laikraštyje apie gatvės remontą, kuris neatlaikė metų, pasidalino atsargia viltimi, kad gatvė bus sutvarkyta. Sakė, buvo atvažiavę valdžios atstovai ir ŽADĖJO sutvarkyti, bet tik kitąmet. Jeigu į rajono biudžetą įplaukia tiek daug mokesčių, kaip giriasi meras, tai kodėl reikia laukti kitų metų, kai gatvė tokia pavojinga? Kaip labai reikia nemylėti žmonių, kad verstum juos tiek laukti, nors pažadais pripažįsta, jog padėtis tikrai bloga.

Net nuteistajam daugiau laiko duodama

Pradėjus nuo minutės, norėtųsi ir baigti minute. Mat šiomis dienomis ji rajone kažkaip išpopuliarėjo. Minute pagerbia aukų atminimą kermošiaus repertuare, minute užčiaupia kitaip manančius.

Ketvirtadienį vykusiame rajono tarybos posėdyje meras su savo valdančiuoju flangu galutinai nutildė opozicijoje esančius tarybos narius. Dar kartą „patobulinus“ Tarybos veiklos reglamentą, iš dviejų klausimų svarstomu klausimu opozicijai nuo šiol bus leista užduoti tik VIENĄ klausimą. Pasisakymui skirta iki 1 MINUTĖS. Frakcijos vardu leidžiama kalbėti iki 1,5 (pusantros) minutės. Na, pabandykite patys paskaičiuoti, kiek galima pasakyti per 1 minutę. O juk svarstomi rajono reikalai.

Opozicija šoke nuo tokio akibrokšto ir neranda žodžių net komentuoti. Ir taip labai apribotos opozicijos teisės visiškai atimtos. Tai reiškia galutinį 11 tarybos narių, už kurių, beje, yra daugiau rinkėjų, negu už dabartinės valdančiosios daugumos, nušalinimą nuo rajono reikalų. Sėdėti ir tylėti? Ar su tokiu teisių pažeidinėjimu taikstysis inteligentai? Kaip tokius chuntos metodus įvertins rinkėjai?

Irena PAULIUKEVIČIENĖ