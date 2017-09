Nuo lapkričio Registrų centrui turės būti teikiama informacija apie viešųjų įstaigų dalininkus

2017 m. lapkričio 1 d. įsigalios Viešųjų įstaigų įstatymo pakeitimai, pagal kuriuos viešosios įstaigos privalės teikti informaciją apie dalininkus į Registrų centro tvarkomą Juridinių asmenų dalyvių informacinę sistemą. Šiuo metu pareigą teikti duomenis apie akcininkus ir narius turi tik uždarosios akcinės bendrovės ir mažosios bendrijos.

Įsigaliojus naujajai tvarkai, į JADIS turės būti teikiami kiekvieno viešosios įstaigos dalininko (ir fizinio, ir juridinio asmens) duomenys, jo teisių įgijimo data, dalininko įnašo vertė, dalininko teisių perleidimo data. Įregistravus naują viešąją įstaigą, duomenys apie jos dalininkus turės būti pateikiami JADIS ne vėliau kaip per 5 dienas nuo momento, kai steigėjas perdavė viešajai įstaigai įnašą ir tapo dalininku, o pasikeitus dalininkams ir jų duomenims – per 5 dienas nuo tokių pasikeitimų.

Už duomenų pateikimą bus atsakingas viešosios įstaigos vadovas.

Viešosios įstaigos, įsteigtos iki 2017 m. spalio 31 d., kurių dalininkai ir duomenys apie juos nuo š.m. spalio 31 d. iki 2018 m. gegužės 1 d. nepasikeis, į JADIS duomenis turės pateikti iki 2018 m. liepos 1 d.

Tikimasi, kad šie pakeitimai padės užtikrinti skaidresnę viešųjų įstaigų veiklą ir efektyvesnį viešąjį administravimą.

Šiuo metu Juridinių asmenų registre yra įregistruota virš 10,3 tūkst. viešųjų įstaigų.

Nuo 2015 finansinių metų viešosios įstaigos turi vykdyti ir prievolę Juridinių asmenų registrui teikti metines finansines ataskaitas.

Šiais metais pateikta virš 13 tūkt. dalyvių sąrašų

Per pirmuosius aštuonis šių metų mėnesius į RC tvarkomą Juridinių asmenų dalyvių informacinę sistemą (JADIS) pateikta virš 13 tūkst. dalyvių (akcininkų) sąrašų, iš kurių beveik 10 tūkst. pateikė UAB, likusius – mažosios bendrijos. Iš viso JADIS šiuo metu yra sukaupusi virš 51 tūkst. UAB ir MB dalyvių (akcininkų ir narių) sąrašų.

Juridinių asmenų registro (JAR) duomenimis, šiemet iki rugsėjo įregistruota daugiau kaip puse tūkstančio daugiau naujų juridinių asmenų negu pernai per tokį patį laikotarpį. Per pirmuosius aštuonis metų mėnesius JAR iš viso įregistruoti 7 604 nauji juridiniai asmenys, o pernai per tokį laikotarpį buvo įregistruoti 7074 juridiniai asmenys. Daugiausiai naujų juridinių asmenų – 45 proc. – šiemet įregistruota Vilniuje, mažiausiai (po kelis) – Neringoje ir Rietave.

Kaip įprasta, registruojant naujus juridinius asmenis dominuoja uždarosios akcinės bendrovės (4454 UAB, arba 56 proc.) ir mažosios bendrijos (1859, arba 24 proc.). Iš visų šiemet naujai įregistruotų juridinių asmenų 6 proc. (461) sudaro viešosios įstaigos, 4 proc. (338) – asociacijos, 3 proc. (194) – individualios įmonės. Rugsėjo 1 d. duomenimis, šiemet įregistruoti 44 nauji labdaros ir paramos fondai bei 6 žemės ūkio bendrovės. Pernai per tokį patį laikotarpį iš visų JAR įregistruotų naujų juridinių asmenų 61 proc. sudarė UAB, 19 proc. – mažosios bendrijos, 7 proc. – viešosios įstaigos, 3 proc., kaip ir šiemet, individualios įmonės, 6 proc. – asociacijos.

84 proc. UAB steigiama su minimaliu 2 500 eurų įstatiniu kapitalu. Daugiausiai JAR įregistruotų UAB turi vienintelį akcininką (tokių UAB yra virš 74 tūkst..), virš 21 tūkst. UAB turi nuo 2 iki 5 akcininkų.

Iš viso Juridinių asmenų registre šiuo metu registruota virš 226,5 tūkst. juridinių asmenų.

RC inf.