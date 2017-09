Rebusas: finansinė duobė, esant biudžeto pertekliui?

Šalies ekonomika auga. Rajono, nors iš rekordiškai ištuštėjusio, biudžetas taip pat pasižymi gausa – iki metų pabaigos prognozuojama apie 1 mln. viršplaninių lėšų. Šio „stebuklo“ paslaptis slypi Gyventojų pajamų įstatyme (GPM). Kur žmogus bedirbtų, jo GPM pervedama į rajono, kur deklaruota asmens gyvenamoji vieta, biudžetą. Todėl Vilniuje, Utenoje ir toliau dirbantys mūsų rajono gyventojai, čia tik savaitgaliais ar net rečiau apsilankantys, mokesčius suneša Švenčionių rajonui. Rajono tarybos opozicija yra pareiškusi, kad rinkliavos už atliekų tvarkymą surenkama apie 150-200 tūkst eurų daugiau, negu realiai kainuoja jų tvarkymas. Kaip sakoma, lengvi pinigai.

Esant tokiai gerai finansinei situacijai, biudžetininkams netikėtas smūgis buvo atlyginimų vėlavimas, pažeidžiant naująjį Darbo kodeksą.

Pagal naują Darbo kodeksą:

146 straipsnis. Darbo užmokesčio mokėjimo terminai, vieta ir tvarka

1. Darbo užmokestis darbuotojui mokamas ne rečiau kaip du kartus per mėnesį, o jeigu darbuotojas prašo, –kartą per mėnesį. Bet kuriuo atveju už darbą per kalendorinį mėnesį negali būti atsiskaitoma vėliau negu per dešimt darbo dienų nuo jo pabaigos, jeigu darbo teisės normos ar darbo sutartis nenustato kitaip.

Vadinasi, atlyginimai turi būti išmokėti ne vėliau, kaip iki 10 dienos.

Kaip informavo mūsų šaltinis savivaldybės administracijoje, savivaldybė išsimokėjo atlyginimus ketvirtadienį, rugsėjo 14 d., pavėluotai 4 dienomis. Pasak šaltinio, iš kažkur skolinosi. Tuo tarpu, kai kurios kitos biudžetinės įstaigos poilsio dienų sulaukė be atlyginimų. Nuo algos iki algos gyvenantiems žmonėms tai nemažas iššūkis. Gal ir dar ilgiau būtų tekę laukti, jeigu ne paskelbti mero susitikimai su gyventojais. Norint išvengti nemalonaus klausimo, teko suktis. Kai kurių iš rajono biudžeto finansuojamų įstaigų darbuotojai lengviau atsikvėpė pirmadienį, pagaliau sulaukę daugiau kaip savaitę vėluojančių atlyginimų. Kiti dar priversti laukti. Būtų krizė – galima būtų suprasti, bet kai lėšų perteklius, o algos vėluoja, žmonės sako negalintys suprasti.

Mūsų inf.