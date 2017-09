Nepamirštamos Rimanto Nalivaikos susitikimų su vilkais akimirkos

Nufotografuoti vilką gamtoje – visų gyvąją gamtą fotografuojančių fotografų svajonė, nes vilkas, ko gero, ne tik atsargiausias, bet ir gudriausias mūsų miškuose gyvenantis žvėris. Nors kalbame apie vilkų perteklinę gausą Lietuvoje, bet tik retam pavyksta pamatyti natūralioje gamtoje šį gudrų plėšrūną. Čia tik pasakose lapė gudruolė sugeba vilką aplink pirštą apvynioti ir įtikinti su uodega žvejoti. Realybėje viskas atvirkščiai. Pažiūrėkime, kiek įvairiausių lapių fotografijų ir parodose, ir virtualiuose tinkluose, o su vilkais prasčiau. Žinoma, išskyrus tuos atvejus, kai fotografuojama nacionaliniuose parkuose ar draustiniuose.

Nedaugeliui Lietuvos gamtos fotografų yra pavykę natūralioje gamtoje nufotografuoti vilką. Beje, vienas pirmųjų tą padarė Jonas Barzdėnas. Šiemet keletą įsimintinų akimirkų iš susitikimų su vilkais užfiksavo ir Rimantas Nalivaika.

- Rimantai, nufotografuoti vilką natūralioje gamtoje – juk kiekvieno fotografo svajonė?

- Nors fotografuoju jau daug metų, daug laiko praleidžiu fotografuodamas žvėris, esu matęs vilkus iš toli – toks pirmas kartas buvo 1978 metais, po to 1987-aisiais mačiau porą vilkų iš palyginti arti. Jeigu tada būčiau turėjęs dabartinę fototechniką, gal ir būčiau nufotografavęs. Tą susitikimą atsimenu iki šiol. Buvo žiema, vasario mėnuo. Tikra žiema. Ryte apie pusę dešimtos, pamatęs bėgantį vilką, sustojau, išlipau iš automobilio ir sustaugiau. Vilkas atsitūpė. Tikras gražuolis. Po to, pasižiūrėjęs į mane, atsikėlė, ir tuomet pamačiau bėgantį kitą vilką. Aš, pasigėrėjęs susitikimo akimirkomis, nuvažiavau, o vilkai nuėjo savo keliu. Nors aš ilgą laiką ir medžiojau, sumedžioti ar šauti į vilką neteko. Tai ne tas žvėris, kurį lengva sumedžioti ar nors pamatyti.

Vilką pirmą kartą, nors ir iš gana toli, nufotografavau prieš kelerius metus. Tą rytą fotografavau tetervinus, o po to nuvažiavau į kitą vietą, kur matydavau vilkų pėdsakų, ir pastebėjau bėgantį vilką. Jausmas fantastiškas, kai anksti ryte matai vieną tauriausių, gudriausių Lietuvos žvėrių. Gyvenimas vilką išmokė būti atsargiu, nepatikliu. Evoliucijos metu, nepaisant to, kiek žmonės su juo kovojo, nes vilkai darė ir padaro nemažai žalos, vilkai išgyveno. Vilkas turi šeštą jausmą – intuiciją, kuri padeda išgyventi.

- Rimantai, kolegų fotografų, kuriems gamtoje yra pavykę nufotografuoti vilką, nėra daug?

- Net ir turint puikią fototechniką, tą padaryti nėra lengva. Tuos laiminguosius Lietuvoje galima suskaičiuoti ant rankų pirštų. Džiaugiuosi, kad vienas pirmųjų tą padarė mano bičiulis Jonas Barzdėnas, su kuriuo daug fotografuojame kartu.

- Šie 2017-ieji ir tau padovanojo keletą įspūdingų susitikimų su vilkais?

- Galima sakyti, kad taip. Pirmas susitikimas buvo ryte. Gulėjau laukdamas stirnino prie laižyklos. Bet taip nieko ir nesulaukęs nutariau grįžti prie automobilio. Buvo 7 val. 25 min. Einu, stebiu aplinką ir kaimo pusėje pamatau keistą žvėries judesį. Nesupratau, kas tai per žvėris, Ir čia šmėstelėjo mintis - o gal vilkas? Kol svarsčiau, kaip čia užsimaskavus, žvėris dingo. Po to kauktelėjo stirna. Atsisukau į jos pusę, o suktelėjęs galvą į kairę, pamačiau per avižų lauką mano pusėn bėgantį vilką. Pritūpęs pradėjau laukti. Avižos aukštos, vilko nesimato. Jis tik kas kokių 20-30 metrų kilsteli galvą. Laukiu. Likus gal kokių 30 merų iki manęs jis vėl kilstelėjo galvą. Nuspaudžiau fotoaparatą, bet autofokusas prašovė, pataikė į avižas. Antro šanso vilkas man nesuteikė - apsisukęs skuodė tolyn. Stabtelėjo gal už kokių 100 metrų. Tą kadrą padariau. Adrenalino gavau gerą dozę...

-Bet šitą sąlyginę nesėkmę kompensavo susitikimas su vilkiukais.

- Taip, ko gero, tu teisus. Šį kartą susitikimas su vilkais, tiksliau, vilkiukais buvo vakare. Dieną lynojo, o vakare pradėjo kilti rūkas. Ir aš tolumoje pastebėjau vilkiukus. Pavyko sėkmingai priartėti prie mažųjų plėšrūnų ir nufotografuoti. Laiko fotografuoti turėjau gal 5 minutes. Tą vakarą mane lydėjo sėkmė. Buvo ir vėjas palankus, ir šviesos pakankamai. Emocijų buvo daug. Jau kai per žiūronus pamačiau vilkiukus, širdis ėmė daužytis kaip pašėlus, bet jeigu pasiduosi emocijoms, nieko nenufotografuosi. Tik po to, jau matydamas, kad pavyko, gali džiaugtis išskirtine sėkme.

- Po kelių dienų vėl buvai sutikęs vilkiukus?

- Taip, po savaitės aš vėl juos mačiau, bet nufotografuoti nepasisekė, nors emocijų buvo daug. Tai atsitiko rugpjūčio 13 d. sėdėjau automobilyje ir laukiau. Prasėdėjau nuo pusės penkių vakaro iki devynių. Devinta nulis nulis iš kairės už kokių 30 metrų pamačiau vieną vilkiuką. Jis atsigulė ant miško keliuko ir žiūri į automobilio pusę. Po kiek laiko ir antras vilkiukas pasirodė. Ilgai neužsibuvę vilkiukai pasitraukė. Gal po 10 minučių per galinio vaizdo veidrodėlį pamačiau tupintį vilkiuką. Matyt, jį sudomino nematytas objektas. Patupėjęs pasitraukė ir, apėjęs automobilį, dingo miške. Vėl jį pamačiau gal už kokių 30 metrų. Netrukus atsirado ir kitas gražuolis, kuris atsitūpė gal už kokių 10 metrų nuo automobilio. Ir šitam buvo įdomu, kas čia per daiktas miške stovi... Įspūdžių ir emocijų buvo labai daug. Nors fotografuoti buvo jau tamsu ir nė karto nenuspaudžiau fotoaparato, bet šis susitikimas su vilkiukais man išliks visam gyvenimui, - dalinosi įspūdžiais mano bičiulis Rimantas Nalivaika, kuris visą gyvenimą fotografuodamas gamtoje laikosi svarbiausio principo – nepakenkti. Kartais dėl to ir vieną kitą kadrą praleidžia, bet išsaugo žvėrių ir paukščių ramybę. Ir šį kartą jis neatskleidė vietos, kur fotografavo vilkiukus. Tegul ramiai auga, o su Jumis, gerbiamieji skaitytojai, mes galime pasigrožėti nuostabiomis vilkų fotografijomis.

Algis JAKŠTAS