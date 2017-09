Nelaimės. Kriminalai. Gaisrai.

Įsilaužta į ligoninės buhalteriją

Rugsėjo 11 d. Švenčionių r. PK buvo pranešta, kad Švenčionių rajono ligoninės patalpose kažkas įsibrovė į buhalteriją. Pareigūnai, nuvykę į įvykio vietą, nustatė, kad, išlaužus durų spynos liežuvėlį, buvo įsibrauta į buhalterijos patalpas, kur iš ten esančio stalčiaus dingo raktai nuo seifo, taip pat kompiuterinė laikmena. Seifas užrakintas, aiškinamasi ar kas nors dingo iš seifo. Iš šalia esančios patalpos taip pat dingo raktai nuo buhalterės kabineto, tualeto, virtuvėlės. Nuostolis tikslinamas.

Apvogė namą

Rugsėjo 11 d. į Švenčionių r. PK kreipėsi 81 metų vyras su pareiškimu dėl vagystės. Garbaus amžiaus senolis pastebėjo, kad išlaužus langą yra įsibrauta į jam priklausantį namą Karklinės kaime. Iš gyvenamojo namo pavogtas dujų balionas ir šaldytuvas „BEKO TSE 1262“. Iš viso padaryta turtinė žala siekia 230 EUR.

Aprinko automobilį

Nuo vagių nukentėjo ir 48 metų Skireliškės kaimo gyventoja. Rugsėjo 11 d. ji kreipėsi į Švenčionių r. PK pareigūnus, pastebėjusi, jog pavogti jos automobilio „Audi Avant“ du priekiniai žibintai, vairas, prietaisų skydelis bei pavarų svirties antgalis. Iš viso padaryta žala vertinama 350 eurų.

Apvogtos sodybos

65 metų vilnietė Švenčionių policijai pranešė apie vagystę iš jai priklausančios sodybos. Rugsėjo 9 d. apie 10 val. ryto su šeima atvykusi į Akmenynės kaime esančius šeimos namus, moteris pamatė išdaužtą lango stiklą. Namuose šeima pasigedo įvairių namų apyvokos daiktų. Iš viso padaryta 365 eurų turtinė žala. Sodyba ir jame esantis turtas yra draustas.

Apšvarinta buvo ir dar viena sodyba Vydžių Kelio kaime. Šešiasdešimtmetė moteris pranešė, jog ankstų rugsėjo 4 d. rytą atvykusi į sodybą pasigedo jai priklausančių daiktų: auksinio žiedo, auksinės grandinėlės bei mobilaus ryšio telefono „Nokia“. Sodyba priklauso jos 39 metų dukrai. Padaryta turtinė žala siekia 1000 eurų.

Apgavo „policininkas“

Aštuoniasdešimtmetis Švenčionėlių miestelio gyventojas kreipėsi su pareiškimu dėl apgavystės. Vyras pasakojo, kaip rugsėjo 9 dieną apie šeštą valandą vakaro pas jį į namus atėjo vyras, maždaug apie 30 m. amžiaus. Neprašytas svečias vilkėjo civiliais drabužiais ir prisistatė esąs policijos tardytojas iš Švenčionių r. policijos komisariato. Atvykėlis senoliui pranešė, kad jo namuose turimi pinigai galimai yra netikri, todėl juos būtina patikrinti. Senolis patikėjo „policininku“ ir atidavė jam turėtus 3000 eurų. Vyriškis kažkam paskambino ir telefonu padiktavo gautų pinigų numerius. Vėliau patikino, jog informacija apie netikrus pinigus tikrai „pasitvirtino“ ir jis per kelias dienas, pakeitęs pinigus, juos grąžins savininkui.

Smurtautojas uždarytas

Keturiasdešimtmetis Senos Pašaminės kaimo gyventojas rugsėjo 10 d. apie pirmą valandą nakties smurtavo savo namuose. Žodinio konflikto metu neblaivus (2,80 prom.) vyriškis puolė mušti 28 metų sugyventinę. Jis vieną kartą kumščiu trenkė moteriai į veidą, po to užlaužė ranką už nugaros, tampė ją už plaukų ir vieną kartą kumščiu sudavė jai į sprandą, taip sukeldamas moteriai fizinį skausmą. Nukentėjusioji taip pat buvo neblaivi (2.05 prom.). Atvykę greitosios medicinos pagalbos medikai, nukentėjusiajai pirmąją pagalbą suteikė vietoje ir paliko ją namuose. Smurtautojas uždarytas į areštinę.

Vairavo neblaivus

Ankstų rugsėjo 5-osios rytą Švenčionėliuose buvo sustabdytas automobilis „VW Passat“. Automobilį vairavo 52 metų neblaivus vyras. Įvykio vietoje pareigūnai vairuotojui nustatė vidutinį 1,74 promilių girtumą. Neblaivus vairuotojas uždarytas į areštinę.

Savaitės statistikas

Nuo 2017-09-04 iki 2017-09-10 Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Švenčionių rajono policijos komisariate užregistruota 117 informacinių pranešimų, pradėti 6 ikiteisminiai tyrimai.

Per savaitę į policijos komisariatą buvo pristatyti 4 asmenys, 3 iš jų buvo neblaivūs ir vienas nepilnametis. Areštinėje per savaitę pabuvojo 11 asmenų: 7 sulaikyti įtariami padarę nusikalstamą veiką, nuteisti/nubausti 2 asmenys, suimti 2. Iš viso surašyti 48 ANK protokolai, iš jų 23 KET protokolai: neblaivių vairuotojų buvo 2, neblaivių dviratininkų – 4, be saugos diržų – 4, be vairuotojo pažymėjimo – 5, dviratininkų pažeidimai – 4, nesustojo – 1, kita – 3. Registruota 17 kitų pažeidimų: girti viešoje vietoje – 5, chuliganizmo atvejai – 6, viešosios rimties trikdymas – 1, melagingi pranešimai – 3, garbės ir orumo pažeminimas – 2.

Švenčionių r. PK inf.