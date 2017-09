Labanorinė – pirmiausia Švč. Mergelės Marijos atlaidai

Labanorinė arba Švč. Mergelės Marijos gimimui skirti atlaidai pradėti švęsti prieš kelis šimtus metų. Matyt nuo tada, kai Labanore 16-ojo amžiaus pirmoje pusėje buvo pastatyta pirmoji bažnyčia. Pirmoji Labanoro bažnyčia rašytiniuose šaltiniuose minima 1522 metais. Labanoro Švč. Mergelės Marijos gimimo parapija įkurta apie 1767 metus, tuo pačiu vardu konsekruota ir 1820 pastatyta nauja medinė Labanoro bažnyčia, išstovėjusi iki 2009 m. gruodžio 21 d. Bet Labanoras be bažnyčios ilgai nebuvo, nes jau 2011 m. per Švč. Mergelės Marijos gimimo atlaidus buvo konsekruotas naujos bažnyčios altorius ir pašventinta nauja bažnyčia. Per praėjusius 6 metus naujoji bažnyčia pamažėle vis gražėjo, turtėjo dvasinėmis vertybėmis. Dabar jau visi trys altoriai turi puikius paveikslus, kuriuos sukūrė dailininkė Margarita Čepukienė, o pačius altorius padarė meistrai Darius Vaišvila ir Henrikas Ratauskas. Jau gal porą metų nebendravau su Labanoro parapijos klebonu Jurgiu Kazlausku, gal todėl ir pirmas mano klausimas jam buvo, kas nauja Labanoro bažnyčioje?

- Klausimas geras, į kurį galima atsakyti taip: per porą metų gerokai pajudėjome pirmyn gražindami bažnyčią. Jau tik įėjus į bažnyčią matyti, kaip ji pasikeitė, nes įgyvendinta viena didžiausių mano svajonių – sudėtos grindys. Gražiai sutvarkėme zakristiją, kaip ir priklauso pagal stilių. Ir trečias dalykas – gavome šv. Kazimiero skulptūrą, kurią pastatėme presbiterijoje. Skulptūra super graži. Ją faktiškai padovanojo restauratoriai iš Kauno, nes mokestis buvo tikrai simbolinis. Jie nenorėjo, kad šv. Kazimiero skulptūra atsidurtų privačioje kolekcijoje, o kad bažnyčioje gyventų su žmonėmis. Žmonės, atvažiavę į Labanorinės atlaidus, pamatys gražų šv. Kazimierą Labanoro bažnyčioje. Dar vienas sakralinis dalykas bus paveikslai, sukurti iš per bažnyčios gaisrą sudegusių liturginių drabužių. Juos sukurė restauratorė Teresė Blažiūnienė. Tie paveikslai turės dvejopą reikšmę – bus išsaugota istorinis atminimas ir tų įšventintų per laiką liturginių drabužių poveikis dabarties laike. Taigi turėsime dar vieną kolekciją Labanore. Jau yra iš sudegusios bažnyčios vinių sukurtos stacijos, tavo, Algi, fotografijos ir dabar – paveikslai iš liturginių drabužių. Tokie pokyčiai mane džiugina ne tik kaip parapijos kleboną, bet ir žmogų, matantį, kaip keičiasi ir gražėja bažnyčia. Juk visa tai kuria jaukesnę atmosferą bažnyčioje.

- Klebone Jurgi, viena iš tavo dar neįgyvendintų svajonių – tikri vargonai.

- Taip, ši svajonė kol kas dar neįgyvendinta. Idėjų yra, reikia turėti avansinių pinigų, tada vargonus galima užsakyti, bet be avansinių pinigų to nepadarysi, bet gal ir tą svajonę pavyks įgyvendinti. Aš tikiu, kad Dievas leis tą padaryti.

- Labanorinė pirmiausia yra Švč. Mergelės Marijos gimimui skirti atlaidai, kurie neįsivaizduojami be bažnyčios...

- Taip, esi visiškai teisus. Jei nebūtume atstatę, tikriau pastatę naujos bažnyčios, nebūtų ir švenčių, ir jomarkų. Manau, kad žmones į Labanorinę pirmiausia traukia Švč. Mergelės Marijos atlaidai. Šiemet kaip ir kiekvienais metais melsimės kelias dienas. Šv. Mišios bus aukojamos penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį. Sekmadienį po 12 val. mišių bus ir procesija. Kadangi šiuo metu vadovauju keturioms parapijoms, tai procesijoje pamatysime į atlaidus su savo parapijų vėliavomis atvykusius Kirdeikių, Kuktiškių, Saldutiškio ir, žinoma, Labanoro atstovus. Vaizdas turėtų būti įspūdingas. Bus ir svečių kunigų, o svarbiausia tikiuosi, kad kaip ir kiekvienais metais sulauksime gausaus tikinčiųjų ir piligrimų būrio, - apie būsimus atlaidus Labanoro parapijos klebonas Jurgis Kazlauskas, o aš dar noriu gauti atsakymą į seniai rūpintį klausimą, kas taip traukia jaunus žmones tuoktis Labanoro bažnyčioje.

- Aš tą patį klausimą dažnai užduodu jaunavedžiams, kurie atvyksta tuoktis. Ir žinote kokį išgirstu atsakymą? Čia labai gera aura. Čia tiesiog gera. Manau, čia ir slypi atsakymas. Žmonės kurti šeimai, priimti santuokos sakramentą pasirenka tą vietą, kur jiems gera. Jau šiemet sutuokiau 19 porų. Džiugina ir tas faktas, kad beveik visos poros, susituokusios Labanoro bažnyčioje, čia krikštija ir savo vaikus. Nors iš visų mano žinioje esančių parapijų Labanoro gyventojų skaičiumi mažiausia, bet čia daugiausia santuokų ir daugiausia pakrikštytų vaikų, o kai matai tokius rezultatus, pagalvoji, kad Labanoras be bažnyčios būtų kaip žmogus be sielos, - baigdamas mūsų pokalbį sako Labanoro parapijos klebonas Jurgis Kazlauskas.

Algis JAKŠTAS