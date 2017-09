Nelaimės. Kriminalai. Gaisrai.

Balionas sprogo keičiant

Rugpjūčio 30 d. apie 21 val. Švenčionių r., Adutiškio mstl., moters (g. 1945 m.) name, sūnui (g. 1975 m.) keičiant dujų balioną įvyko dujų nutekėjimas ir sprogimas, kurio metu nukentėjo pats vyras bei apgadintas namas. Nukentėjusysis dėl viso kūno nudegimo paguldytas į ligoninę.

Į žmoną metė puodą

57 metų Prienų kaimo gyventojas rugpjūčio 27 d. apie septintą valandą vakaro smurtavo savo namuose. Konflikto metu vyriškis metė maisto gaminimo puodą į savo 63 metų žmoną. Virtuvinis rakandas krisdamas pataikė į dešinę moters ranką. Nukentėjusioji patyrė fizinį skausmą. Smurtautojas uždarytas į areštinę.

Smurtavo prieš dukrą

Švenčionių mieste gyvenantis 55 metų vyras be priežasties priekabiavo prie savo dukros. Tėvas 22 metų merginą įžeidinėjo necenzūriniais žodžiais, stumdė ją, nudrėskė dešinės pusės skruostą, smaugė, naudojo prievartą bei sužalojo dešinę ranką. Jam vėliau buvo nustatytas 2,24 promilės girtumas.

Agresyvus vyras sulaikytas ir uždaryta į Švenčionių r. PK areštinę.

Dingo daiktai

Rugpjūčio 26 d. į Švenčionių r. PK kreipėsi Švenčionių gyventoja dėl dingusių daiktų. 72 metų moteris pranešė policijai, kad iš jai priklausančio privataus garažo, esančio šalia gyvenamojo namo Vaičiukiškės kaime, dingo du (10 ir 30 metrų ilgio) trijų fazių elektros ilgintuvai ir trys šešių metrų lankai, skirti šiltnamiui įrengti. Kiti namų apyvokos daiktai pavogti iš sandėliuko, išlaužus jo duris. Iš viso padaryta žala siekia 150 eurų.

Partrenkė pėsčiąjį

Rugpjūčio 27 d. apie 10 valandą vakaro Pabradėje, Vilniaus gatvėje, buvo partrenktas pėsčiasis. 37 metų amžiaus vyrą lengvasis automobilis „Škoda Octavia“ kliudė prie parduotuvės „Visą parą“, esančios šalia Pabradės parko. Automobilį vairavo jaunas 24 metų vyras. Greitosios medicinos pagalbos automobiliu nukentėjęs vyras buvo nugabentas į skubios pagalbos skyrių Lazdynų ligoninėje Vilniuje.

Per savaitgalio reidą – 1 neblaivus vairuotojas

Savaitgalio metu Švenčionių r. PK pareigūnai rajono teritorijoje organizavo prevencinę policinę priemonę, kurios metu tikrino transporto priemonių vairuotojų blaivumą, apsvaigimą nuo narkotikų ar kitų psichiką veikiančių medžiagų. Per savaitgalio akciją sulaikytas 1 neblaivus vairuotojas (jam nustatytas 1,35 promilės girtumas), kitam fiksuotas 0,38 promilės girtumas. Sulaikytajam pažeidėjui pradėta administracinio nusižengimo teisena ir jam gresia bauda nuo 300 eurų bei prarasta galimybė vairuoti transporto priemonę mažiausiai 12 mėnesių.

Savaitės statistika

Nuo 2017-08-21 iki 2017-08-27 Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Švenčionių rajono policijos komisariate užregistruoti 87 informaciniai pranešimai, pradėti 4 ikiteisminiai tyrimai.

Per savaitę į policijos komisariatą pristatyti 7 asmenys, iš jų 3 buvo neblaivūs. Areštinėje per savaitę pabuvojo 8 asmenys: 7 sulaikyti įtariami padarę nusikalstamą veiką, nuteistas/nubaustas 1 asmuo, suimtų asmenų nebuvo. Iš viso surašyta 41 ANK protokolas, 15 iš jų KET protokolai (neblaivių vairuotojų buvo 1, neblaivių dviratininkų - 4, be saugos diržų – 2, be vairuotojo pažymėjimo - 3, dviratininkų pažeidimai – 4, kita - 5. „VW Caddy“ automobiliu fiksuoti 103 pažeidimų atvejai). Fiksuoti 9 kito pobūdžio pažeidimai: girti viešoje vietoje – 5, chuliganizmo atvejai – 2, melagingi pranešimai - 1, garbės ir orumo pažeminimas – 1.

