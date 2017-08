„Telia“ išmaniosios televizijos žiūrovams – ypatingas sporto ir kino derinukas

Kol Lietuvos krepšininkai lieja prakaitą ruošdamiesi Europos vyrų krepšinio čempionatui ir mokosi naujų derinukų, „Telia“ jau dabar kviečia sirgalius rezervuotis geriausias vietas rungtynėms stebėti – sofas savo namuose. „Telia“ naujiems išmaniosios televizijos žiūrovams dovanoja išskirtinę dovaną – „Viasat“ sporto kanalų rinkinį dvejiems metams. Ką pasirinkti turės ir tie, kas trilerį sporto aikštelėje mielai iškeičia į gerą komediją – jų ekranuose dvejus metus galės suktis filmai per „Viasat“ kino kanalus.

„Atkaklios varžybos dažnai primena gerą įtempto siužeto filmą, o kokybiškas kinas gali pakrauti geros energijos ne ką mažiau negu pergalių akimirkos sporto arenose. Belieka pasirinkti, ką smagiau žiūrėti su šeima ar draugais, ir mėgautis išmaniosios televizijos privalumais kasdien“, – sako Norbertas Žioba, „Telia“ privačių klientų vadovas.

Tų, kurie užsisakys išmaniąją televiziją ir pasirinks „Viasat“ sporto kanalų rinkinį, lauks papildoma dovana. Europos krepšinio čempionato metu į šį rinkinį „Telia“ įtrauks specialiai Lietuvos krepšinio rinktinės rungtynėms dedikuotą kanalą „TV3 Krepšinis HD“. Šio kanalo žiūrovai visas lietuvių kovas čempionate galės stebėti HD raiška ir mėgautis pačiu kokybiškiausiu transliacijų vaizdu.

„Viasat“ sporto kanalų rinkinį sudaro „Viasat Sport Baltic“, kuris rodys visas Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes, lauko sporto aistruolių pamėgtas „Viasat Golf“ ir autosporto gerbėjų vertinamas „Viasat Motor“. Pasirinkę „Viasat” filmų kanalų rinkinį, žiūrovai matys net 4 kanalus, kurie transliuoja viso pasaulio filmus, Holivudo premjeras ir kino klasiką. Šių kanalų žiūrovai filmus galės ne tik atsukti nuo pradžių, bet ir naudotis 14 dienų archyvu. Kiekvieno šių kanalų rinkinio įprasta kaina mėnesiui yra 3,90 euro.

Apsilankiusiųjų „Telia“ salonuose laukia ir daugiau staigmenų – itin geros naujų televizorių kainos bei galimybė juos įsigyti išsimokėtinai be jokio pabrangimo. Be to, visi klientai, nuo rugpjūčio 14 d. iki rugsėjo 8 d. užsisakę „Viasat“ sporto arba „Viasat Combo“ kanalų paketus, dalyvaus žaidime. Jame bus galima laimėti kelionę į Europos krepšinio čempionato finalą Stambule dviems bei kitus prizus.

„Telia“ išmaniąją televiziją užsisakyti ir specialiais dovanų pasiūlymais pasinaudoti nuo šiandien galima artimiausiame klientų aptarnavimo salone. Daugiau rudens pasiūlymų taip pat galima gauti paskambinus „Telia“ klientams nemokamu telefonu 1817 arba interneto svetainėje telia.lt.