Nelaimės. Kriminalai. Gaisrai.

Už antausį sūnui – į areštinę

Rugpjūčio 20 d. apie penktą valandą vakaro tarpusavyje susikivirčijo Senos Pašaminės kaime gyvenanti 49 metų moteris ir trisdešimtmetis jos sūnus. Savo namų kieme agresyviai nusiteikusi moteris du kartus ranka trenkė neblaiviam sūnui į veidą. Jam vėliau buvo nustatytas 3,07 promilės girtumas. Jaunas vyras nuo smūgio krito ant žemės ir susižalojo kairės rankos alkūnę. Atvykę greitosios medicinos pagalbos medikai vietoje suteikė nukentėjusiajam pirmąją pagalbą. Ranką prieš sūnų pakėlusi moteris sulaikyta ir uždaryta į Švenčionių r. PK areštinę

Smurtavo prieš artimuosius

Rugpjūčio 18 d. apie 12 valandą nakties neblaivus 27 metų Svirkų k. gyventojas žodinio konflikto metu puolė mušti sugyventinę. Jis vieną kartą kumščiu trenkė moteriai į kairės pusės šoną, taip sukeldamas jai fizinį skausmą. Atvykę greitosios medicinos pagalbos medikai, nukentėjusiajai pirmąją pagalbą suteikė vietoje. Smurtautojas iš įvykio vietos paspruko. Kartu gyvenantys keturi mažamečiai vaikai tarp suaugusiųjų kilusio incidento nematė.

Šventinę }Žlinių dieną ramybės trūko ir Dotinėnų kaime. Apie antrą valandą dienos viename iš namų kiemų pora sutuoktinių krovė malkas. 63 metų vyras, kuriam nustatytas 1,77 promilių girtumas, rankomis griebė žmoną už kaklo ir pradėjo smaugti. 56 metų moteris taip pat buvo neblaivi. Jai nustatytas 1,73 promilių girtumas. Kaip vėliau policijai aiškino sulaikytas ir į areštinę uždarytas vyras, jog smurto griebėsi norėdamas nubausti žmoną už, esą, netvarkingai kraunamas malkas.

Nuo smurtautojo gynėsi peiliu

Švenčionėliuose žodinio konflikto metu rugpjūčio 15 d. apie 9 valandą vakaro ginčas kilo tarp dviejų Alyvų gatvėje gyvenančių sutuoktinių. 38 metų vyras, siautėdamas savo namų kieme, labai smarkai sumušė už save vieneriais metais jaunesnę žmoną. Gindamasi nuo neblaivaus (nustatytas 2,52 prom. girtumas) smurtaujančio vyro, moteris spruko į namo vidų ir, norėdama apsiginti, griebė peilį, kuriuo vėliau sužalojo savo vyrui ranką. Nukentėjusioji taip pat buvo neblaivi – jai nustatytas 2,5 prom. girtumas). Besivaidijančių tėvų vaikai perduoti vyro tėvams. Smurtaujantis vyras sulaikytas ir uždarytas į areštinę.

Nukentėjo nuo ilgapirščių

Švenčionių r. PK rugpjūčio 19 d. registruotas pranešimas dėl dingusių daiktų. 56 metų Panevėžio gyventojas pranešė policijai, kad iš jam priklausančio negyvenamo privataus namo, esančio Švenčionių mieste, dingo žoliapjovė, dviratis, trimeris ir kiti namų apyvokos daiktai. Vagystė įvykdyta per laikotarpį nuo rugpjūčio 9 iki 19 dienos, išlaužus namo duris. Iš viso padaryta žala siekia 1671 eurą. Dingęs turtas draustas nebuvo.

Grasino susidoroti

Rugpjūčio 18 d. į Švenčionių r. PK pareigūnus kreipėsi Tebėriškės gyvenanti moteris. Ji skundėsi, jog buvęs jos sutuoktinis, gyvenantis Aidukų kaime, minėtos dienos rytą apie devintą valandą, atėjo į jos namų kiemą ir grasino sudeginti namus bei susidoroti su moterimi. Pasak moters, šis 58 metų vyras nuolat ateina prie jos namų, terorizuoja ją, grasina sudeginti namus, sistemingai baugina buvusią žmoną, naudodamas psichologinę prievartą. Per rugpjūčio mėnesį vyriškis jau trečią kartą lankėsi šių namų kieme. Viena gyvenanti moteris yra išsigandusi bei įbauginta buvusio sutuoktinio.

Vogė kurą

Rugpjūčio 14 d. Švenčionių r. PK gavo pranešimą apie kuro vagystę. Nukentėjęs 31 metų vyras aiškino, jog tos pačios dienos rytą, apie 10 val., pastebėjo, kad yra apgadinti jam priklausantys du traktoriai-miškovežiai. Nuo vieno iš jų kuro bako buvo nudaužta spyna ir pavogta apie 40 litrų dyzelinio kuro, o nuo kito traktoriaus kuro bako nupjauta guminė žarna ir dingo 100 litrų dyzelinio kuro. Savininkui priklausanti žemės ūkio ir miško technika stovėjo netoli Rudžionių kaimo.

Netikėtas radinys

Rugpjūčio 17 d. Švenčionių r. PK pareigūnai buvo informuoti apie netikėtą radinį. 25 metų mergina, vaikščiodama po parką, įsikūrusį Kaltanėnų miestelyje, pastebėjo žmogaus kaulus ir apie tai pranešė policijai. Į įvykio vietą atvykę pareigūnai nustatė, kad tai žmogaus kaukolė ir kaulai. Radinys buvo supakuotas ir nugabentas į Valstybinės teismo medicinos tarnybos Vilniaus skyrių ekspertizei atlikti.

Nugvelbė vaizdo stebėjimo kamerą

Rugpjūčio 16 d. Švenčionių r. PK buvo fiksuotas pranešimas apie dingusią vaizdo stebėjimo kamerą. Šešiasdešimtmetis Budrių kaimo gyventojas aiškino pareigūnams, kad liepos 29 d. apie 15 valandą buvo pavogtas fotoaparatas-kamera „Boly Media MG 982K-12M“. Ši įranga paprastai yra naudojama medžioklėje ir buvo įrengta Labanoro girios teritorijoje, šalia Paibutiškio kaimo. Fotoaparatas buvo pritvirtintas ant pušies, šešių metrų aukštyje. Padarytas nuostolis siekia 410 eurų.

Partrenkė dviratininką

Rugpjūčio 16 d. apie 10 valandą vakaro Švenčionyse Adutiškio gatvėje buvo partrenktas dviratininkas. Dvidešimtmetį jaunuolį, mynusį dviratį važiuojamąja kelio dalimi, nutrenkė pro šalį, ta pačia kryptimi, lėkęs automobilis OPEL ZAFIRA. Dviratininkas buvo blaivus, tuo tarpu transporto priemonės vairuotojui, 44 metų vyrui, nustatytas 2,49 promilių girtumas.

Savaitės statistika

Nuo 2017-08-14 iki 2017-08-20 Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Švenčionių rajono policijos komisariate užregistruoti 136 informaciniai pranešimai, pradėta 12 ikiteisminių tyrimų.

Per savaitę į policijos komisariatą buvo pristatyti 6 asmenys, iš jų 4 buvo neblaivūs. Areštinėje per savaitę pabuvojo 23 asmenys: 18 sulaikyti įtariami padarę nusikalstamą veiką, nuteistas / nubaustas 1 asmuo, suimti 4. Iš viso surašyta 42 ANK protokolai, iš jų: 14 KET protokolų (neblaivių vairuotojų buvo 1, neblaivių dviratininkų - 1, be saugos diržų – 4, be vairuotojo pažymėjimo - 3, pėsčiųjų pažeidimai – 1, dviratininkų pažeidimai – 4) ir 13 kitų pažeidimų (girti viešoje vietoje – 4, chuliganizmo atvejai – 4, viešosios rimties trikdymas - 3, vagystės – 1, garbės ir orumo pažeminimas – 1).

Švenčionių r.PK inf.