Kęstutis Trapikas: Pinigų yra! Ir Adutiškio kraštas nusipelno investicijų

Praėjusią savaitę su Adutiškio ir Svirkų seniūnijų gyventojais susitiko grupė rajono savivaldybės tarybos narių – trijų skirtingų partijų atstovai: Valstiečių ir žaliųjų sąjungos – Vida Rastenienė, Dovilė Žižienė, Romualdas Pauliukevičius, Darbo partijos – Vytautas Bulka ir šios partijos sąraše išrinktas Konstantas Ramelis bei Liberalų sąjūdžio – buvęs vicemeras Kęstutis Trapikas. Buvęs vicemeras finansinę rajono padėtį, taip pat ir rajono valdžios vingrybes, žino geriau, negu bet kas kitas. „Pinigų rajono biudžete dabar yra, tiek laisvų pinigų gal dar niekada ir nebuvo, - įsitikinęs Kęstutis Trapikas. - Prie Vigelio buvo žymiai sunkesni laikai, sunku buvo vykdyti biudžetą. Dabar situacija visai kita – šiuo metu mokesčių inspekcija jau surinko 400 000 eurų viršplaninių lėšų“. Valdžiai belieka juos sąžiningai ir protingai paskirstyti“.

Valdantiesiems oponuojantys tarybos nariai reikalauja, kad iš prognozuojamų iki metų pabaigos 700 000 eurų viršplaninių lėšų dalis būtų skirta Adutiškio krašto gaivinimui. Svirkų seniūnija – taip pat šio krašto dalis.

Kontratakos „perliukai“

Nesantys valdžioje tarybos nariai susitikimuose su gyventojais aptarė svarbiausias šio krašto aktualijas. Apie dalį diskusijose paliestų jautrių problemų rašėme praėjusį šeštadienį, bet jų yra kur kas daugiau. Tiesa, kai kurie paliesti klausimai sulaukė rajono valdžios žaibiškos kontratakos. Rajono valdžia atostogauja, bet jų ruporas budi. Kaip pakuždėjo vietos gyventojai, net galimai kontrabandininkai informaciniuose dirvonuose darbuojasi – susitikimus įrašinėja. Atitinkamo lygio ir vertinimai, kaip antai atsakymas, kodėl Adutiškio mokykla dvejus metus be vadovo. Valdžios žodžio skleidėjai atskleidė: „Nė vieno avantiūristo, norinčio tapti mažutėlės mokyklėlės vadovu, neatsirado“. Kaip dar labiau galima pažeminti mokyklą ir jos bendruomenę?

Tai gal ir seniūnija daugiau kaip metai be vadovo todėl, kad neatsiranda „avantiūristų“? Pasirodo, ne, šiuo atveju prasibylinėjusi rajono valdžia prisipažįsta bijanti Arūno Pirštelio grąžinimo į darbą: „A.Pirštelis siekia grįžti per teismus, tad nenuostabu, kad situacijai neišsisprendus galutinai, nėra ir to, kuris imtųsi seniūnauti Adutiškyje“. Suprasdami, kad atleidimas buvo greičiausiai neteisėtas, savivaldybės vadovai baiminasi ir dėl, atrodytų, elementaraus dalyko, kad buvęs seniūnas naudojasi advokato pagalba. „Buvusį seniūnijos vadovą globoja šilta teisininko ranka“, - išgąstingai teigia valdininkai.

Nutylėta ir dar viena svarbi priežastis, kodėl savivaldybė, kaip niekur kitur šalyje, po dvejus metus nesugeba paskirti įstaigų vadovų. Tai – nevykę pretendentai, kurie niekaip nesugeba išlaikyti valstybės tarnybos testų. Kai kurie bandytojai jau išnaudojo bandymų limitą ir dvejus metus negalės laikyti. O ten žiūrėk – ir nebereikės...

Ir dar pora „perliukų“. Pasirodo, 9000 eurų parama iš rajono biudžeto, t. y. mūsų visų pinigų, investuotojui Ž.Eimučiui – laikomi smulkūs pinigėliai: „Dar ŠIEK TIEK lėšų (9000 Eur! - red.) skirta darbuotojų apmokymui“.

Bendruomenė geriau žino

Bendruomenės tam ir steigėsi, kad galėtų tarti svarų žodį tvarkant jų gyvenamąją aplinką, viešąsias erdves, sprendžiant kitus svarbius klausimus. Todėl visiškai nesuprantamas rajono valdžios diktatas, kur įrengti žaidimų aikštelę. Bendruomenė norėtų, kad ji būtų įrengta prie mokyklos arba dar geriau – prie bendruomenės namų, kur renkasi ir vakaroja jaunos šeimos su vaikais, bet valdžia sako parinkusi visiškai netinkamą vietą ir net kuoliukais pažymėjusi – prie pat judrios gatvės, priešais parduotuvę, kurioje prekiaujama alkoholiniais gėrimais. „Blogesnės vietos turbūt negalėjo surasti, - piktinosi adutiškiečiai. - Mums čia nepatinka, nenorime, kad atėję pažaisti vaikai matytų girtaujančius, o po to „prigulusius pailsėti“ asmenis, kurie būtent čia sukiojasi, nes čia pat – ir socialiniai būstai.“

Kultūros centro naikinti neleis

Rajoną garsinęs aukšto lygio kolektyvais Adutiškio kultūros centras, kaip ir visas Adutiškis, atsidūrė podukros vietoje. Remonto būtinai reikia, o valdžia, išgyvendama auksinius laikus, apie remontą su bendruomene net nekalba. Atvirkščiai, adutiškiečius pasiekė kalbos, kad kultūros centrą planuojama kur nors perkelti. „Perkelti – reikštų sunaikinti kultūrą“, - įsitikinę žmonės. Kambarėlis mokykloje ar bendruomenės namuose – tai ne kultūros centras. Dabar šis objektas formuoja miesto centrą ir yra neatsiejama jo dalis. „Neleisime naikinti Adutiškio“, - ryžtingai nusiteikusi bendruomenė.

Kelias į Alių durpyną duobėmis klotas...

Kiekvienas investuotojas turėtų būti brangus. Jis kuria darbo vietas, gaivina kraštą, turtina biudžetą. Tik pasižvalgius po Adutiškį kyla abejonių, ar rajono valdžiai tinka šios tiesos. Vieną investuotoją, kaip sakoma, gerbia ir myli, paremia ir darbais, ir pinigais. O apie kitą gal ir nežino? Užtat adutiškiečiai jį – Alių durpyną – geru žodžiu mini. Rajono valdžios požiūrį į šią įmonę geriausiai atspindi kelias į šią įmonę (žiūrėti nuotraukoje). „Dalį kelio jie (savivaldybė) taisė, kitą dalį taip ir paliko. Kol kada baigs, reikės iš naujo taisyti, nes paklotas simbolinis asfalto sluoksnis. Tokie kelių remontai – kaip lavono kutenimas“, - piktinosi vietos gyventojas.

Valdžia pelnosi iš šiukšlių?

Neliko nepaliestas ir daugeliui adutiškiečių opus klausimas – už ką jie moka tokius pinigus, jeigu net šiukšlių nėra. Galima sakyti, ši rajono valdžia rinkimus laimėjo vien pažadu sumažinti šiukšlių kainą. Tai buvo svarbiausias liberalų pažadas. Beje, tą žadėjo ir kitos partijos, bet žmonės turbūt išgirdo garsiausiai rėkiančius, bet, kaip dabar paaiškėjo, pažadų nevykdančius. Todėl dabar iš 160 eurų gyvenančiai senutei, kuri per metus nė dviejų konteinerių negali pririnkti, šiukšlių mokestis tapo nepelnyta bausme. Tokių žmonių kaimiškose vietovėse – daugybė. Išeitų, kad rajono valdžia iš jų pelnosi – šiukšlių nėra, tai ir vežti nėra ką, o pinigus vis tiek lupa. Už nieką – nesuteiktą paslaugą, šiukšles, kurių nėra.

Ne kartą rašėme, kad tarybos narys Konstantas Ramelis visaip bandė prastumti pro mero barikadas sprendimo projektą, kuriuo siūlė trečdaliu sumažinti rinkliavos mokestį. Meras net neleido rajono tarybai svarstyti šio pasiūlymo. Tuometis mero pavaduotojas Kęstutis Trapikas taip pat buvo pateikęs sprendimo projektą ir siūlė maždaug tiek pat mažinti rinkliavos mokestį. Nė vienas pasiūlymas mero „nesudomino“, nors jis prieš rinkimus garsiausiai žadėjo mažinti rinkliavą.

„Šiukšlių mokestį yra iš ko mažinti. Savivaldybė rinkliavos per metus surenka 150-200 tūkst. eurų daugiau, negu reikia joms surinkti ir sutvarkyti“, - patikino K.Trapikas, būdamas vicemeru asmeniškai matęs šiuos duomenis. Reikia pridėti, kad net esant tokiam pinigų pertekliui, rajono vadovybė sugeba prasiskolinti atliekų tvarkymo centrui taip, kad sulaukia grasinimų nepriimti atliekų (apie tai rašėme).

Tarybos nariai vieną iš priežasčių atskleidė žmonėms. Jeigu prieš dvejus metus (iki dabartinės valdžios atėjimo) atliekų išvežimo į Kazokiškių (Trakų r.) sąvartyną 1 kilometro kaina buvo 1 euras, tai dabar nusamdė atliekų vežėją, kuriam moka 2 eurus už 1 kilometrą. Kodėl taip pabrango ir ar tikrai vežėjas tiek gauna, galėtų atsakyti tik jis, žinoma, tik išgėręs tiesios eleksyro...

„Valdžia bejėgė prieš mūsų problemas“

Nuo šių žodžių prasidėjo tarybos narių susitikimas su gyventojais Svirkose. Ūkininkė Stasė Kliševičienė pasakojo mynusi mynusi savivaldybės slenkstį dėl gatvelės asfaltavimo, net pati siūliusi prisidėti lėšomis, prašė bent sąmatos, kol pagaliau vieną kartą išėjusi iš mero suprato, kad valdžia jos net negirdi. „Valdžia – dėl valdžios, - atsiduso svirkietė. – Valdžia bejėgė prieš mūsų problemas“.

Valdžia bejėgė (arba nenori!) ir prieš kitą problemą, kuri nervina žmones. Ypač tuo skundėsi Kackonių kaimo gyventojai. Jie norėtų gyventi gražiai, o apleisti, kai kurie griūvantys tušti namai ne tik darko aplinką, bet ir kelia pavojų. „Kodėl taip apleisti Kackonys?, - teiravosi šio kaimo gyventoja. - Po kaimą laksto lapės, kiškiai, briedžiai, tuoj gyvatės apstos“. Žmonės sako, taip yra dėl apleistų sodybų, kurių kaime pilna, ir reikalauja, kad savivaldybė priverstų savininkus susitvarkyti, o jeigu neranda, sutvarkytų pati. Buvusi mokykla sugriuvusi – jau tikras gyvatynas, nereikia toli šeimininko ieškoti, bet ir jos niekas neardo. Seniūnas sako, kad nėra pinigų...

Keliai baisūs, šviesos nėra

Žmonės vienas per kitą skundėsi, kad Svirkų seniūnijos kaimuose tokie keliai, jog senutės su lazdomis negali eiti – griuvinėja. Savivaldybė nevykdo Europos komisijos direktyvos – apšviesti gyvenamąsias vietoves. Už tai Lietuvai gali grėsti sankcijos, kaip ir už lauko tualetus.

Pasak tarybos nario K.Trapiko, Svirkos rajonui svarbus kraštas, daug gražių sodybų, tarp jų ir vilniečių, kurie su noriu įsiliejo į vietos bendruomenę, bet problemų nemažai, pirmiausia – keliai, tad gaila, kad rajono valdžia jį paliko kaip baltą dėmę – 0 investicijų...

Žmonės piktinosi, kad jie seniūnaičių nerinko

Svirkų ir aplinkinių kaimų gyventojai skundėsi, kad jie nepatenkinti seniūnaičiais, kurių, kaip jie tvirtina, nerinko ir net nežino, kas juos paskyrė. Žmonės mano, kad dėl to kyla daug problemų – niekas jiems neatstovauja, neperduoda valdžiai jų pageidavimų ir kt. Panašu, kad susiduriame su demokratijos stoka rajone. Įdomu, ar tik Svirkų seniūnijoje taip įvyko su seniūnaičiais?

Demokratijos nerasite net rajono taryboje!

Tarybos narys Konstantas Ramelis pasidalino su adutiškiečiais mintimis apie opozicijos vaidmenį. Valdžia negali būti be opozicijos, kuri yra kaip gydytojas – apsaugo nuo „ligų“. Bet Švenčionių rajono valdžia to nesupranta ir bando užčiaupti opoziciją, kad ši neatliktų savo funkcijų. „Kaip galima dirbti, kai posėdžio metu meras leidžia užduoti 2 klausimus nuo opozicijos, kai joje daugiau kaip dešimt narių? - retoriškai klausė K. Ramelis. - Iš viso 4 klausimai 25 tarybos nariams. Neįmanoma normaliai apsvarstyti klausimų. Niekur taip nėra. Seime dirbau opozicijoje, bet nieko panašaus nebuvo – diskusijos vyko laisvai, niekas neribojo pasisakymų, klausimų, niekas nebandė užčiaupti opozicijos, atsižvelgė į pasiūlymus. Situacija Švenčionių rajono taryboje ir savivaldybėje pasibaisėtina. Dėl valdančiųjų balsais priimto tarybos veiklos reglamento gautas Vyriausybės atstovo reikalavimas taisyti daugybę pažeidimų.“

Pasak tarybos narių, meras ir valdančioji dauguma visiškai ignoruoja opoziciją. Kad ir toks atvejis: Kelių direkcija pasiūlė rajonui pasirinkti iš 15 žvyrkelių, kuriuos asfaltuoti. Keli valdininkai susėdę kabinete nusprendė ir rajono tarybai pateikė 3 ruožus. Tarybos narių net nuomonės neišklausė.

Kadangi dabartinė valdžia, dar nieko savo nepadariusi, o visus dvejus metus labai vėluodama vis dar užbaiginėja ankstesnės valdžios rengtus projektus (kai kuriuos tik dabar pradeda!), bet savinasi svetimas idėjas ir prisiskiria nuopelnus, tarybos narys Konstantas Ramelis informavo gyventojus, kad Svylionių kelią remontuoja ne savivaldybė, ir čia jos jokių nuopelnų nėra. Dirbdamas praėjusios kadencijos Vyriausybėje, kultūros ministras Šarūnas Birutis prašė žemės ūkio ministrės Virginijos Baltraitienės, kad Svylionių kelias būtų įrašytas į ŽŪM „Zebro“ fondo programą. Todėl jis dabar ir tvarkomas. Kaip sakoma, savivaldybė čia ne prie ko, nors fotografuotis prie kelio gi neuždrausi, girtis – taip pat...

Už ką kliuvo laikraščiui?

Taip, gerbiamieji, Adutiškyje kliuvo ir mums, „Švenčionių kraštui“. Drįstu pasakyti, kad vis per valdžios apsileidimą. Galiu pasiteisinti – valdžios laikraštis dar aktyviau agituoja vykti į Ignalinos šventes...

Gyventojai priekaištavo, kad anksčiau dažnai rašėme apie renginius Adutiškyje, o dabar – tai Ignalina, tai Paliesius. Pasiteisinu: brangieji, daug mieliau rašyti apie savo miestus ir miestelius, savo rajono renginius, bet situacija susiklostė kurioziška – tenka rašyti apie kaimynus. Pirmiausia – rajono valdžia taip sugriovė kultūrą, kad ji vos kvėpuoja, mėnesių mėnesiais štilis. Beveik dvejus metus Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto skyrius buvo be vedėjos. Galite įsivaizduoti laivą be irklų? Lygiai taip pat ir kultūros reikalai mūsų rajone. Prieš gerą pusmetį vedėja paskirta, bet pokyčių nesimato. Todėl ir tenka žvalgytis į Ignaliną. Ten visą vasarą gausu renginių įvairiam skoniui. Štai ir patraukė švenčionėliškiai ir dalis švenčioniškių linksmintis į Ignaliną, geros muzikos pasiklausyti – į Paliesių. Laikraščiui belieka eiti paskui savo skaitytojus, informuoti – kas, kur, kada.

Gal ir mūsų rajone po kokių poros metų išauš kultūrai geresni laikai?..

Irena PAULIUKEVIČIENĖ