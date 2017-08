Tikrosios rudens gėrybės – pas „Telia“

Kad ir koks būtų Jūsų ruduo, „Telia“ pasirūpins visa mokslui, pramogoms ir darbams reikalinga įranga: „iPhone“ telefonams, kompiuteriams ir „Samsung“ planšetėms su patraukliais „Telia“ mokėjimo planais dabar siūlomos neeilinės nuolaidos, jos žmonėms leis sutaupyti šimtus eurų.

Ruduo ateina su skirtingas poreikiais ir norais: vieniems – išaugta mokyklinė uniforma, kitiems – gausaus sodo derliaus rūpesčiai, tretiems darganos – geriausias laikas žvejybai. Tačiau visi sutinka – rudenį dažnai pradedami nauji gyvenimo etapai, o jiems reikia ir naujos kokybės. Ne tik perkeltine, bet ir tiesiogine prasme – didesnės raiškos telefono ekrane, spartesnio interneto, galingesnio kompiuterio ar naujos planšetės.

„Ruduo yra vienas geriausių laikų metuose atsinaujinti įrangą, todėl iš anksto paruošėme žmonėms ypač patrauklius pasiūlymus su neeilinėmis nuolaidomis „iPhone“ telefonams, kompiuteriams ar „Samsung“ planšetėms. Pasirinkę sparčiausio 4G mobiliojo ryšio ar šviesolaidinio interneto paslaugų planą, jie galės sutaupyti šimtus eurų“, – sako „Telia“ privačių klientų vadovas Norbertas Žioba.

„iPhone“ – iki 40 proc. pigiau

Obuoliai pigiausi rudenį, tai galioja ir „Apple“ įrenginiams iš „Telia“. Daug naršantys internete žmonės 24 mėnesiams pasirinkę planą „Premium neribotai“ už žinovų vertinamą „iPhone SE 32 GB“ su pradine 53 eurų įmoka per mėnesį mokės vos 10 eurų. Flagmano su obuolio ženklu – „iPhone 7 Plus 128GB“ – norintys jį galės turėti už 30 eurų per mėnesį. Tie, kas pirmenybę teikia „Android“ operacinę sistemą naudojantiems išmaniesiems telefonams, turi dar didesnį pasirinkimą – „Xiaomi“, „Huawei“ ar „Samsung“ modelių kainos, pasirinkus ne mažesnį nei 10,90 eurų per mėnesį mokėjimo planą 24 mėnesiams, siekia vos nuo 8 eurų per mėnesį.

Minus 300 eurų – kompiuteriui

Geriausias derinys ne tik pamokoms ruošti, bet ir pramogoms – kokybiškas kompiuteris su sparčiu internetu, o naujiems ir terminuotų interneto paslaugų įsipareigojimų neturintiems vartotojams „Telia“ turi iš kojų verčiantį pasiūlymą. Užsisakę šviesolaidinio interneto paslaugų planą „Premium šviesolaidinis“ arba „Namai 3 šviesolaidinis“, jie turės galimybę su 300 eurų nuolaida įsigyti vieną iš nešiojamųjų kompiuterių: „ASUS E502NA“ (kaina be sutarties – 454 eurai), „Lenovo Ideapad 520“ (be sutarties – 862eurai) arba „Apple MacBook Air“ (be sutarties – 998 eurai). Neblogai, tiesa?

„Samsung“ planšetės – iki 100 eurų pigiau

Jei rudenį lapus labiau patinka vartyti ir skaityti, o ne grėbti, tai gali reikšti, jog atėjo pats geriausias metas įsigyti planšetę. Šis ruduo tam puikiai tinka, nes užsisakę „Telia“ „CONNECT 200“ mobiliųjų duomenų planą su 24 mėnesių sutartimi, už „Samsung Galaxy Tab S3“ už įrenginį mokant dalimis 36 mėnesius, neribodami savęs internete planšetės lapus ir langus vartys už 18 eurų per mėnesį.

Tai – tik dalis „Telia“ pasiūlymų Jūsų rudeniui. Labiausiai Jūsų poreikius atitinkantį sprendimą visada galime pateikti artimiausiame „Telia“ salone, paskambinus „Telia“ klientams nemokamu telefonu 1817 arba interneto svetainėje telia.lt.