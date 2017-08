Rajono valdžia nepelnytai nurašė Adutiškio kraštą

110 kv. m asfalto ir krūvelė žvyro – tai viskas, ko sulaukė Adutiškio kraštas šiais metais iš rajono biudžeto, nors biudžetas „kūpa“ per kraštus – jau surinkta 400 tūkst. eurų viršplaninių lėšų, iki metų pabaigos prognozuojama apie 700 tūkst. Eur. „Pinigų yra!“ - užtikrino dar visai neseniai buvęs prie valdžios K.Trapikas.

Matydami, kad rajono valdžia visiškai apleido Adutiškio kraštą, antradienį trijų partijų atstovai susitiko su Adutiškio ir Svirkų seniūnijų žmonėmis ir aptarė jiems aktualias problemas, drauge svarstė, kaip jas geriau spręsti, sutarė pareikalauti iš rajono valdžios, kad ši neignoruotų mūsų krašto istorinio perlo, kuris nukentėjo nuo Napoleono, I ir II pasaulinių karų, bet išliko patikima lietuvybės atrama. Dabar vėl nukentėjo...

Atsakomybė rinkėjams paskatino veikti

Adutiškyje ir Svirkose lankėsi grupė rajono savivaldybės tarybos narių – trijų skirtingų partijų atstovai: Valstiečių ir žaliųjų sąjungos – Vida Rastenienė, Dovilė Žižienė, Valdas Pauliukevičius, Darbo partijos – Vytautas Bulka ir šios partijos sąraše išrinktas Konstantas Ramelis bei Liberalų sąjūdžio – buvęs vicemeras Kęstutis Trapikas. Pasak visų jų, pilietiškumas ir atsakomybė rinkėjams neleido ilgiau laukti, kol rajono valdžia atsigręš, kaip sakoma, veidu į Adutiškį. Dėl valdančiųjų politinės kultūros stokos rajone prieita iki to, kad valdžioje esanti liberalų ir lenkų koalicija ignoruoja, žemina ir neleidžia normaliai dirbti tarybos nariams, kurie nepriklauso „valdžios ratui“. Tarybos narė Vida Rastenienė sakė, kad susiklostė tokia situacija, kad tarybos nariai iš savivaldybės negauna informacijos arba gauna iškreiptą. Todėl jie nusprendė patys susitikti su žmonėmis ir vietoje išsiaiškinti jų problemas, išklausyti pasiūlymus. Sėdo visi į vieną automobilį, Vytautas Bulka pats prie vairo – ir – pas rinkėjus.

Žmonės sakė, kad jau seniai nematę iš arti valdžios atstovų

Gražus Adutiškio miestelis, bet dabartinė rajono valdžia jam kažkodėl neskiria dėmesio. Darbštūs žmonės tvarkosi patys, aktyviai dirba bendruomenės. Bet išpuoselėtos sodybos ir duobėtos, dulkėtos gatvės, kuriomis turėtų pasirūpinti jau rajono valdžia, labai tarpusavyje nedera. Rajono ir Lietuvos pakraštyje gyvenantys žmonės jaučia nuoskaudą. „Niekas iš dabartinės rajono valdžios pas mus neatvažiuoja, atvežkite parodyti merą, mes nežinom, kaip jis atrodo“, - pasipylė salėje priekaištai.

Nors diena buvo labai graži, puikiai tiko ir dirbti daržuose, ir poilsiauti gamtoje, bendruomenės namuose prisirinko pilna salė adutiškiečių ir aplinkinių kaimų gyventojų. Žmonės gyrė atvykusius tarybos narius, kad išdrįso atvažiuoti, nepabijojo ir priekaištų išgirsti. Buvo visko – tiesa, priekaištų reikėtų klausytis rajono vadovams, nes tai jie turi visus svertus, valdo rajono pinigus ir nieko nedaro šiam kraštui.

Žmonės išties turi daug problemų, bet, pasak jų, rajono valdžiai jie nerūpi, tarsi tai būtų ne Švenčionių rajono dalis. „Dabartinei rajono valdžiai Pabradė – sostinė, Švenčionėliai – pusiau sostinė, Švenčionims – kas liko, o Adutiškiui – nelieka nieko“, - liūdnai juokavo gydytoja Nijolė Bučelytė.

Adutiškiečiai pasijuto įskaudinti ir po valdžios išgarsinto miestų apželdinimo projekto. „O Adutiškyje nereikėjo pasodinti bent medelį, bent kokį gvazdikėlį“, -piktinosi gyventojai.

Žmonės reikalauja seniūno!

Dabartinės rajono valdžios viena iš keistenybių – neskirti vadovų – erzina ir piktina adutiškiečius. Nuo tada, kai atleido seniūną Arūną Pirštelį, Adutiškio seniūnija dvejus metus dirba be seniūno. Visą tą užsitęsusį vadovo neskyrimo laiką jį pavaduojanti seniūno pavaduotoja Alicija Mikasėnienė labai stengiasi, bet prisipažįsta, kad jai per sunku dirbti už du. Beje, už pavadavimą priedo ji niekada negavo ir negauna. Susitikime su tarybos nariais nuskambėjo tiesus reikalavimas: „Kada pagaliau Adutiškyje bus seniūnas? Ar buvusį grąžinkite, ar kitą paskirkite, negali būti seniūnija be vadovo, vienai pavaduotojai labai didelis krūvis“. Žmonės tai supranta, bet meras, matyt, nesugeba suprasti, nes prie jo ne tik Adutiškyje, bet ir kitur yra įstaigų, kurios paliktos be vadovų treti metai. Meras yra sakęs, kad ir taip gerai.

Konkrečiai dėl Adutiškio – gali būti, kad meras delsia paskirti naują seniūną, nes galvoja, jog A.Pirštelis gali laimėti teismus ir būti sugrąžintas į darbą, nes buvo atleistas už visišką smulkmeną. Kalbama, kad buvo skundas (galimai inicijuotas), jog kapinėse pjovęs žolę darbininkas aptaškė paminklą. Už tai seniūnas neteko pareigų...

Ir mokykla - be vadovo...

Adutiškiečiai su širdies skausmu stebi, kaip miestelyje mažėja žmonių, suprantama, tuštėja ir mokykla. Aktyvūs miestelio gyventojai pirmiausia piktinasi ir nesupranta, kodėl mokykla, kaip ir seniūnija, dvejus metus dirba be vadovo – nuo tada, kai buvusi direktorė Milda Stūglienė išėjo iš darbo, nematydama galimybių dirbti su šia rajono valdžia. Laikini pavadavimai žmonių netenkina. „Laikinas vadovas ar pavaduotojas – tai ne vadovas“,- tiesiai sakė žmonės. Jie labai didžiuojasi savo miestelio mokyklos pasiekimais. Net dabar mokyklos sportininkai nušluosto nosis miestiečiams. Žmonės įsitikinę, kad mokykla be nuolatinio vadovo – blogai. Ir tai – mero kaltė.

Buvęs vicemeras Kęstutis Trapikas palaikė žmones: „Adutiškyje būtina išsaugoti mokyklą, bent pradinę, jeigu užsidarys mokykla – užges žiburys...“, - sakė jis.

O žmonės siūlė idėjas. „Stovi tuščias buvęs fabrikas. Sukurkite mums kokį Pabradės fabriko filialą, duokit darbo, ir niekas iš Adutiškio neišvažiuos, nereikės ir mokyklos uždarinėti, - kalbėjo adutiškietė Sološenkienė.

Tarybos nariai lankėsi ir Adutiškio mokykloje – domėjosi, kaip vyksta pasiruošimas mokslo metams ir šildymo sezonui. Pernai buvo daug problemų dėl katilo – jis greičiausiai dėl netinkamo kuro sugedo. Mokyklos ūkvedys Stanislovas Grigelis sakė, kad katilas remontuojamas, stengsis pasirūpinti kuru iš anksto.

Rajono valdžia mokykla nesirūpina, bet žmonės nepasiduoda – savo jėgomis tvarkosi. „Jūsų stiprybė darbštume“, - pagyrė adutiškiečius K.Trapikas.

Visą vasarą atskirti nuo pasaulio

Adutiškiečiai turi didelių pretenzijų valdžiai dėl autobusų. Jie negali suprasti, kaip taip gali būti, kad visą vasarą ir kitu laiku, kai būna mokinių atostogos, nėra kuo nuvažiuoti į Švenčionis. „Negalime net pas gydytojus patekti“, - skundėsi pagyvenusi moteris.

Pasirodo, žmonės už tai kaltino Vytautą Bulką, kurio įmonė veža keleivius. V.Bulka žmonėms paaiškino, kad autobusų maršrutus nutraukia savivaldybė. Moksleivių atostogų metu savivaldybė neduoda leidimo vežti keleivius. Šiuo metu iš 25 autobusų reisuose tik 5. Įmonė dėl to patiria didelių nuostolių.

„Jeigu tik savivaldybė duotų leidimą, mes mielai vežtume keleivius, - sakė Vytautas Bulka. - Sekmadieniais buvo reisas – vežė žmones į bažnyčia. Ir tą nutraukė – rajono valdžiai nereikia bažnyčios“...

Investuotojas galėtų išspręsti daug problemų

Jau keleri metai žmonės gyvena lūkesčiais, kad Adutiškio kraštą atgaivins investuotojas Žydrūnas Eimutis. Kalbama apie įrenginėjamus 90 vietų senelių namus. Suprantama, kiek ten turėtų dirbti personalo, ko gero, Adutiškyje būtų ir įkurtuvių – tikimasi, kad apsigyventų čia dirbsiantys medikai. Pasak investuotojo, jis viską daro savo lėšomis, be jokių paramų, todėl nėra lengva. Tiesa, tenka patikslinti, kad šiais metais jis gavo 9 tūkst. eurų paramą iš rajono biudžeto, rajono biudžeto lėšomis buvo paklotas vandentiekis ir nuotekos (dar apie 14-20 tūkst. Eur), objektui pasitarnautų ir planuojamas tvarkyti slėnis. Ž.Eimutis sakė už visa tai esąs labai dėkingas dabar jau buvusiam mero pavaduotojui K.Trapikui.

Tik štai šios svajonės atidarymas vis tolsta. Susitikime Ž.Eimutis patvirtino, kad senelių namai atsidarys jau lapkričio 9 d., kaip ir skelbiama internete. Kažkodėl tarybos narės Vidos Rastenienės prašymas patikslinti, kelintų metų lapkričio 9 d. investuotoją supykdė. V.Rastenienė paaiškino, kad šią datą jis buvo pranešę ir pernai, kalbėdamas rajono tarybos posėdyje. Taigi jau buvo žadėta 2016 metų lapkričio 9 d., bet taip ir neatsidarė. Dabar vėl įvardinta lapkričio 9 d., bet investuotojas nepasakė, kelintų metų.

Kodėl taip rūpi senelių namų atidarymas?

Tarybos narys Konstantas Ramelis paaiškino, kodėl taip aktualu, ar tikrai senelių namai atsidarys šį rudenį.

Reikia skubiai spręsti Adutiškio medicinos punkto klausimą. Punkto patalpos didelės, be to, joms jau reikia rimto remonto. Kaip pasakojo gyventojai, jau dabar to punkto oficialiai kaip ir nėra. Jiems PSPC vadovas Vytautas Vaitkevičius pasakęs, kad Švenčionių poliklinika siekia kažkokio aukštesnio lygio, tad šito punkto negali būti. Viskas skamba kažkaip labai painiai, bet viena aišku, kad be medicinos punkto žmonių negali palikti. Bendruomenė norėtų jį perkelti į bendruomenės namus, bet dar vienerius metus negali to padaryti – kol nesibaigė projekto laikas, kai negalima keisti paskirties. Pasak tarybos nario Konstanto Ramelio, jeigu Ž.Eimutis užtikrintų, kad senelių namus atidarys, kaip ir žada, jau šių metų rudenį, medicinos punkto klausimas savaime atkristų, nes investuotojas žada, kad pas jį bus ne tik šeimos gydytojo ir stomatologo kabinetai, kuriais galės naudotis ir vietos gyventojai, bet ir vaistinė. Deja, verslininko ryžtas sumažėjo. „Koks skirtumas – 9 ar 19 dieną, ar pan. – čia privatus verslas, atsakingas tik kreditoriui“,- pyktelėjęs atšovė investuotojas.

Bendruomenė neleis ignoruoti jos poreikių

Kol rajono valdžia lepinasi kurortuose, Adutiškyje ir Svirkose verda diskusijos, gimsta ryžtingi sprendimai, bręsta griežti reikalavimai.

Apie tai skaitykite kitą šeštadienį, rugpjūčio 19 d.

Irena PAULIUKEVIČIENĖ