REPLIKA. Nuo Brežnevo laikų tiek padėkų nematėm...

Kažkaip keistai, kaip pagal užsakymą, pasipylė padėkos rajono valdžiai. Tiek padėkų nuo Leonido Iljičiaus laikų neprisimenu, o tiek mero veidų viename laikraštyje - kiek gyvas nesu matęs. Dėkoja valdžiai jau šimtais. Kažkas surašo, o paskui turbūt renka parašus, kaip kokiam referendumui? Pagal viską, esant tokiam parašų rinkimo vajui, jau ir man turėjo būti pasiūlyta pasirašyti. Esu pakankamai aktyvus pabradiškis, daug kur dalyvauju. Bet ne - nepasiūlė ir niekur nesutikau tų parašų rinkėjų. Gal jie tuos parašus ne „toje“ vietoje renka?.. O gal kažkas dėkoja sau?

Vis ginčijamės su draugu: ar Kasperovičiaus vadovaujamas laikraštis atsidėkoja merui Rimantui Klipčiui, viename numeryje spausdindamas po 9 jo fotografijas, ar jam taip liepta. Draugas sako – atsidėkoja, aš sakau – liepta. Kartais apsikeičiam nuomonėmis, kad nebūtų nuobodu.

Rajone visą vasarą – jokių švenčių, jokių pramogų. Nors dėl mero surengtų – būtų proga 11 jo nuotraukų įdėti. O dabar – pats valdžios laikraštis siunčia mus, Švenčionių rajono gyventojus, kaip kokius našlaičius, švenčių švęsti į ...Ignaliną! Kad kas pasakotų – nepatikėčiau, bet savo akimis daug kartų mačiau.

Tik atsiverčiu valdžios laikraštį – vis kvietimas į kokią nors šventę Ignalinoje. Švenčių ten daug. O kas pavogė mūsų šventes? Vis negalėjau patikėti kalbomis, kad mero R. Klipčiaus valdžia naikina rajone kultūrą, nevertina darbuotojų, atima finansavimą. Kai valdžios ruporas, kuriam vadovauja pats valdžios atstovas tarybos narys, jis – ir Švenčionių socialinių paslaugų centro ūkvedys, ir šiaip, kaip kalbama, svarbus asmuo, Valdemaras Kasperovičius, nuolat siuntinėja mus į kultūros renginius Ignalinos rajone, jau tikiu.

Ko čia stebėtis, kad rajonas apmiręs, nieko nevyksta. Jeigu valdžia neskiria pinigų renginiams, tai ir geriausi darbuotojai be pinigų nieko nesurengs. Per visą vasarą` porą švenčių padarė, bet tos pačios šventės buvo ir Ignalinoje, tik niekas to nesureikšmino. Kai švenčių daug, atrodo taip ir reikia. Išlepinti tie mūsų kaimynai...

Tai ką – varom savaitgalį į Palūšę, kur visą savaitę vyksta šeimų šventė!

Anupras iš Pabradės (vardą pats pakeičiau, kad tokio visoje Pabradėje nesurastų, kad ir aš valdiško darbo neprarasčiau, ir kad kas netyčia nenukentėtų)