O mūsų vis mažiau...

Matyt, jau įpratome prie tuštėjančių miestų, miestelių ir kaimų. Jau nieko nestebina tuščios miestelių gatvės. Jose žmonių net vasarą nepadaugėja. Tik savaitgaliais bent jau rajonų miestuose, kuriuos kažkaip net miestais nepridera vadinti, būna šioks toks pagyvėjimas. Ir iš kur bus tie žmonės, jei jų taip sparčiai mažėja.

Lietuvoje per pusmetį žmonių sumažėjo 26 tūkst. 230. Skaičiai liūdni, nes tai daugiau nei 2017 m. liepos 1 d. gyveno Švenčionių rajone – 24 tūkst. 109 žmonės., iš jų trijuose miestuose gyveno 14812, o kaimuose 9297. Miestuose per pusmetį sumažėjo 457 žmonėmis (2017 m. sausio 1 d. gyveno 15269), o kaimuose sumažėjo 734 žmonėmis, tai beveik tiek, kiek gyvena dvejose mažesnėse rajono seniūnijose, tokiose kaip Kaltanėnai su Labanoru.

Panaši situacija ir aplinkiniuose rajonuose. 2017 m. liepos 1 d. Ignalinos r. gyveno 5544 žmonės, o sausio 1 d. jų buvo 16104, sumažėjimas – 560 žmonių. O kai tų žmonių ir taip nedaug, tai mažėjimas dar labiau jaučiamas. Molėtų r. per pusmetį žmonių sumažėjo nuo 18667 iki 18128, 539 žmonėmis. Zarasų r. per pusmetį gyventojų sumažėjo nuo 16429 iki 15875, 554 žmonėmis.

Štai tokia statistika, kuri nėra džiuginanti. O kiek gi gyventojų gyveno minėtų rajonų miestuose. Čia pirmauja Zarasai – 6340 gyventojų, Molėtuose – 5650, o Ignalinoje – 5142 gyventojai. O kokia situacija Švenčionių rajono miestuose? Čia lyderiauja Pabradė, kur 2017-07-01 gyveno 5448 gyventojai (per pusmetį sumažėjo 80 žmonių, 2017-01-01 buvo 5528). Švenčionėliuose liepos 1 d. gyveno 5054 žmonės, per pusmetį gyventojų sumažėjo 115, o Švenčionyse gyveno tik 4319 žmonių, per pusmetį jų sumažėjo 139, tai daugiausia iš visų trijų miestų. Tai, matyt, logiška, matant, kad dabartinė rajono valdžia lyg ir užmiršo rajono centrą.

Lietuvoje daugiausia gyventojų, kaip ir pridera, gyvena Vilniuje – 535672, Kaune – 290068, Klaipėdoje – 149701, o štai kaimyninėje Utenoje – 26151. Žinoma, pateikti skaičiai yra preliminarūs, jie gali šiek tiek keistis tai į vieną, tai į kitą pusę. Už šios informacijos pateikimą esu dėkingas Lietuvos statistikos departamento Ryšių su visuomene skyriaus vyriausiajai specialistei Birutei Stolytei. O dabar trumpai pažvelkime, kaip mes gyvenom vidurvasarį – liepą.

Per 2017 m. liepos mėnesį Švenčionių rajone įregistruoti 23 gimę vaikai, 31 žmogus mirė, susituokė net 26 poros, o išsiskyrė 6. Džiugu, kai matai tiek gimusių vaikų, o mirtis pasiglemžia vos 8 daugiau, o ir santuokų bei ištuokų balansas labai jau teigiamas. 2016 m. liepą gimusių vaikų buvo įregistruota 14, 9 mažiau nei šiemet, o mirusiųjų buvo 27, 4 mažiau nei šiemet, santuokų buvo 19, 7 mažiau nei šiemet, o ištuokų buvo 8.

Užvertėme dar vieno mėnesio puslapį. Nė nepajusime, kaip pralėks dar vienas, kitas mėnuo, o įžengdami į kitus metus matysime dar liūdnesnius skaičius tiek Lietuvoje, tiek rajone. Optimistas pasakys, kad viskas gerai, o pesimistas dar labiau nuliūs ir tyliai pamąstys: „traukiamės“...

Algis JAKŠTAS