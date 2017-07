Nuo šimto piliakalnių kiekvienam į širdį

2009-aisiais gimusi idėja visiems lietuviams kartu visame pasaulyje liepos 6-ąją 21val. Lietuvos laiku giedoti Lietuvos Respublikos himną kasmet vis tvirtėja ir pasipildo naujomis bendruomenių ir pavienių žmonių iniciatyvomis. V.Kudirkos „Tautiška giesmė“ tarsi juosta apjuosia visame pasaulyje išsibarsčiusius lietuvius. Šiemet visuotinis himno giedojimas buvo numatytas nuo 100 piliakalnių, taip skelbiant žinią, kad artėja Lietuvos valstybės 100-metis. Be to, 100 piliakalnių yra simboliškas pasirinkimas ir dėl to, kad šie metai – Lietuvos piliakalnių metai.

Žinoma, „Tautiška giesmė“ skambėjo ir daugelyje kitų vietų – visur, kur tik susibūrė grupelė aktyvių žmonių.

Tradiciškai himnas skambėjo ir prie Švenčionėlių kultūros centro, kur kasmet Karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną 21 val. kultūros centro kolektyvas kviečia visus norinčius prisijungti. Kasmet šis susibūrimas praturtinamas ir kultūrine programa, žmonių iniciatyvomis. Štai ir šiemet švenčionėliškė Kazimiera Smagurauskienė kartu su dukra surišo šūsnį lietuviškos tautinės vėliavos spalvomis išmargintų juostelių, kurias renginio metu užrišo dalyviams ant rankų.

Nepaprastą švietėjišką ir pilietiškumo ugdymo akciją surengė rajono tarybos narė Švenčionėlių bendruomenės pirmininkė Dovilė Žižienė. Pirmiausia ji buvo pasiruošusi trispalvį specialų žymeklį, kuriuo visiems norintiems ant veidų ar rankų nupiešė lietuviškas trispalves. Gausiai susirinkę vaikai ir jaunimas tokia atrakcija ypač džiaugėsi. Dar didesnis susidomėjimas ir džiugesys apėmė mažuosius himno giedotojus, kai jaunoji politikė ir visuomenininkė Dovilė Žižienė įteikė jiems dovanų puikias vaikiškas lavinamąsias knygeles apie Lietuvos himną ir apie Lietuvos istoriją. Tai tikrai vertinga dovana ir tuo pačiu patriotizmo bei pilietiškumo pamoka mažiesiems Lietuvos Respublikos piliečiams ir puikus pavyzdys visiems, kad dideli darbai prasideda nuo mažų.

Pašaminės kaimo (Švenčionėlių seniūnija) gyventojai tradiciškai himno giedoti renkasi prie bažnyčios vietoje pastatyto kryžiaus. Tačiau šiemet pavakarėj stipriai nulijus ir atvėsus orui, nutarta rinktis į kaimo klubą. Jo vedėja Dalė Basiūnienė prieš tai kaimo vaikams surengė edukacinį užsiėmimą – piešimą ant stiklo ir akmenų. Vaikų darbeliuose atsispindėjo būsimo renginio tematika, Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo epizodai ir kiti Lietuvos valstybės istorijos momentai. Devintą valandą vakaro akordeonu akomponuojant Broniui Gumbriui visi darniai sugiedojo „Tautišką giesmę“. Po to Pašaminės moterų vokalinis ansamblis atliko keletą dainų, buvo skaitoma poezija, kalbamasi, vaišinamasi arbata ir sumuštiniais.

Grandiozinis renginys šiemet liepos 6-ąją vyko Molėtų rajone, Dubingiuose. Gal tiksliau pasakius keli renginiai, kurie gražiai susipynė į vieną. Nuo Dubingių piliakalnio kartu su dainininku Andriumi Mamontovu ir saksofonininku Petru Vyšniausku skambėjusį himną ir visas iškilmes transliavo LRT. Prieš tai čia vyko Aukštaitijos regionų sutartinių šventė „Sutarlėja“, kur sutartinės skambėjo Jurkiškio upelio pažintiniame take, ir sutartinių koncertas ,,Tūta tūtava“ Dubingių Šv. Jurgio bažnyčioje. Sutartines tarp kitų čia giedojo ir Švenčionėlių kultūros centro kolektyvas „Lakiūtė“ (vadovė Milda Petkevičienė). Šventės dalyviai pasivaikščiojo ir įspūdingu pažintiniu taku, gėrėjosi kvapą gniaužiančiais gamtos vaizdais, gražiai sutvarkyta ir lankytojams pritaikyta teritorija, piliaviete, nauja Dubingių bažnyčia. 21 val. ta didžiulė minia dalyvių ir žiūrovų susiliejo į galingą chorą „Tautiškai giesmei“. Po jos šventė dar tęsėsi – piliavietėje vyko Lietuvos tautinio kostiumo konkurso „Išausta tapatybė“ baigiamasis koncertas.

Irena POŽĖLIENĖ