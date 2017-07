Norite kokybiškai nudažyti namą? Paskambinkite Jurijui

Ne kiekvienas turime galimybę ir patirtį, kai reikia nudažyti namą ar kitą didesnį statinį. Ilgokai tai rimtai procedūrai ruošiausi ir aš. Pagaliau prieš metus, t.y. praeitą vasarą, buvo nuspręsta – dažom. O kas nudažys, kai pats tinkamos įrangos neturi?

Štai tada laikraštyje „Švenčionių kraštas“ radęs skelbimą ir paskambinau Jurijui Trofimovui, UAB „Jurijus ir Ko“ įkūrėjui. Susitarėme susitikti. Apžiūrėjęs dažymo objektą, Jurijus šyptelėjęs tarė:

- Manau, per porą dienų padarysim.

- Įdomu, kaip tą įmanoma padaryti? – pagalvojau, bet jau kitą dieną pamačiau, kad Jurijaus žodžiuose buvo tiesa, nes namas buvo ne tik valomas, bet ir dažomas, panaudojant modernią įrangą. Tiesiog gražu buvo žiūrėti.

Kaip Jurijus ir žadėjo, namas buvo nudažytas per porą dienų. Kai darbas buvo baigtas, susėdę su Jurijumi ir pasišnekėjome apie įmonės UAB „Jurijus ir Ko“ atsiradimą bei vykdomus darbus.

- Savo veiklą pradėjome prieš 8 metus. Aš pats esu profesionalus statybininkas. 20 metų dirbau statybos darbų vadovu, o specializaciją pasirinkau, galima sakyti, atsitiktinai. Gavome didelį objektą, tai faktiškai buvo pirmas įkurtos įmonės objektas. Beje, įmonę aš įkūriau per pačią ekonominę krizę. Tai buvo rizikingas žingsnis, o pirmas objektas, kurį reikėjo nudažyti, – 7500 kv. m – buvo rimtas iššūkis, bet padarėme laiku. Taip, porą mėnesių dirbome be poilsio dienų. Iš pradžių naiviai galvojom, kad dažysim voleliais, teptukais, bet greitai supratome, kad be modernios įrangos bus šnipštas. Nupirkau dažymui reikalingus mechanizmus ir objektą užbaigėme laiku. Bet po to susidūrėme su kita problema – atsiskaitymais. Visi aktai buvo pasirašyti, bet pinigų užsakovai nemokėjo. Darbus baigėme gruodžio 24 d., prieš pat Kalėdas, žmonės prašo uždirbtų pinigų, o tu jų neturi, nes tau pažadėjo ir neištesėjo. Atsidūriau tarp dviejų ugnių – iš vienos pusės smaugia mokesčiai, vien PVM reikėjo sumokėti 8000 litų, o kur dar Sodra, važiavau, prašiau, kad neblokuotų sąskaitų, o iš kitos pusės reikėjo atsiskaityti su žmonėmis. Teko tris metus teisintis, situacija tada buvo nepavydėtina. Sunkesnio laikotarpio neteko išgyventi. Iš tos situacijos vargais negalais išsikapsčiau ir sau daviau žodį – daugiau didelio objekto neimsiu. Nes verslo santykiuose labai daug nesąžiningumo, - apie įmonės įkūrimo aplinkybes pasakoja Jurijus Trofimovas.

- Ar patirtis padeda bendrauti su užsakovais?

- Žinoma. Per porą dešimtmečių, kai dirbau statybos vadovu, įgyta neįkainojama patirtis, kaip bendrauti su užsakovais. Ir po tos stresinės situacijos geriau renkuosi mažesnius objektus. Čia gali greičiau reaguoti į situaciją. Jei supranti, kad su užsakovu gali būti problemų, pasitrauki ir tiek. Aš manau, kad mano nervai kainuoja daugiau nei konfliktinės situacijos, teismai.

- Man sunku įsivaizduoti, kad žmonės gali nemokėti už atliktus darbus...

- Yra kategorija žmonių, kuriems visada viskas blogai. Kaip tu gerai atliktum užsakymą, visada ras pretekstą nesumokėti. Tokių žmonių nors ir nedaug, bet yra. Kartais tokią situaciją pavyksta nuspėti iš anksto ir išvengti konfliktinės situacijos.

- Dabar ne dienomis, o valandomis atsiranda naujų dažų ir kitų priemonių, naudojamų jūsų darbe. Kaip pavyksta susigaudyti toj gausybėj naujovių?

- Visada tenka aiškintis, domėtis naujienomis. Kartais žmonės, turintys pinigų, pamatę reklamą, perka brangius dažus, o ar jie tinka, neįsigilina, o paskui pasirodo, kad ne viskas taip gražu, kaip piešiama, yra tam tikrų sąlygų. Tenka aiškintis ir aiškinti užsakovui. Nėra tokių dažų, kurie laikytų dešimtmečius. Naujovėmis reikia domėtis, ir tą tenka daryti nuolat.

- Su kokiais klientais pačiam geriau dirbti?

- Man skirtumo nėra, ar dažyti individualiam asmeniui, ar įmonei priklausančius pastatus. Mes juk dirbame greitai ir stengiamės darbus atlikti kokybiškai. Tai ir yra pagrindiniai rodikliai. Žmonės kartais nepatiki, kai pasakai, kad darbus atliksim per porą dienų, o paskui stebisi, kaip čia taip per tokį trumpą laiką darbai užbaigti. Vieną kartą gydytojas sako, kaip čia greitai tokią sumą pinigų mes uždirbome. Ir kad jis tiek neuždirba. O aš jam juokaudamas ir sakau, man gerų darbininkų labai reikia... Žinoma, tai tik pajuokavimai, nes mūsų darbe daug kas priklauso ir nuo to, ar rasi objektą, ar nerasi, nuo gamtos malonės taip pat. Gelbsti ir tai, kad žmonės, pas kuriuos dirbome, parekomenduoja pažįstamiems. Žmonės pradeda atsirinkti, - sako UAB „Jurijus ir Ko“ direktorius Jurijus Trofimovas.

- Jurijau, o kaip žmonės gali užsisakyti jūsų įmonės paslaugas?

- Viskas labai paprasta, tiesiog paskambinti telefonu 8 679 90305, o mūsų atliktų darbų pavyzdžius galima pamatyti Facebook‘o paskyroje Dailus namas.

- Ačiū už pokalbį ir sėkmės darbuose.

Algis JAKŠTAS