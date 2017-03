Sergant katarakta delsti negalima

Matote neryškiai, vaizdai tapo išplaukę, matomi tarsi žiūrint pro rūką ar matinį stiklą – tai gali būti pirmieji kataraktos ženklai. Kas tai per liga? Kaip ji gydoma? Kada reiktų kreiptis į specialistą?

Katarakta (lęšiuko sudrumstėjimas) – viena pagrindinių regėjimo netekimo priežasčių pasaulyje, kurią šiuolaikiniai oftalmologijos pasiekimai leidžia sėkmingai gydyti.

Priežastys įvairios, tačiau pagrindinė – amžius.

Katarakta gali keliauti iš kartos į kartą, gali būti įgimta ar įgyta po traumos ar ligos, tačiau dažniausia ligos pasireiškimo priežastis – amžius. Su metais vyksta akies lęšiuko pokyčiai, formuojasi drumstys, kurios ryškėja, plečiasi, pamažu susilieja, todėl žmogus pradeda blogai matyti. Nors pradinėse stadijose katarakta gali nesukelti rimtų regėjimo problemų, tačiau ligai progresuojant silpstantis regėjimas gali baigtis aklumu.

Ligos eiga.

Sergant katarakta silpnėja matymo ryškumas, drumstėdamas lęšiukas iškraipo spalvas, gali atsirasti jautrumas ryškiai šviesai, dingsta kontrastinis matymas. Kartais pacientai daiktus mato dvigubus ar gelsvame fone. Kad ir kokius akinius žmogus užsidėtų, matymas nepagerėja. Kataraktai progresuojant rūkas akyse didėja, darosi sunku skaityti, vairuoti automobilį. Lęšiukui visai sudrumstėjus regėjimas išnyksta. Kai lęšiuko drumstis pradeda trukdyti pilnaverčiam gyvenimui, darbinei veiklai, reiktų nedelsiant kreiptis į specialistą.

Gydymo metodai: trumpa ir saugi operacija.

Vienintelis kataraktos gydymo būdas – operacija: sudrumstėjusį lęšiuką pakeičiant dirbtiniu. Naudojant šiuolaikišką mikrochirurginę įrangą – fakoemulsifikatorių – akyje pro 2–3 mm dydžio pjūvį išsiurbiamas sudrumstėjęs lęšiukas ir vietoj jo implantuojamas dirbtinis. Kataraktos operacija – neskausminga procedūra, dažniausiai atliekama naudojant vietinę nejautrą. Operacija trunka apie 30 minučių, regėjimas dažniausiai pagerėja iškart po operacijos ar praėjus keletui dienų.

Svarbu nedelsti.

Pastebėjus pamažu silpstantį regėjimą reiktų ilgai nedelsiant pasikonsultuoti su gydytoju. Kataraktos operacijos sėkmė priklauso ne tik nuo gydytojo meistriškumo, naudojamos įrangos, bet ir nuo ligos stadijos. Kuo labiau lęšiukas būna sudrumstėjęs, tuo sunkesnė operacijos eiga, padidėja pooperacinių komplikacijų rizika, regėjimas atsistato per ilgesnį laikotarpį. Be to, kataraktai progresuojant, gali padidėti akispūdis, rizikuojama susirgti glaukoma – liga, nuo kurios apakus, regėjimo sugrąžinti nebeįmanoma.

Modernios ir saugios operacijos.

A.Klinikos „Akių chirurgijos centre“ operacijos atliekamos pasitelkiant gydytojų meistriškumą bei naujas technologijas. Operacijas atlieka savo srities profesionalas – gyd. Saulius Ačas. Tai aukščiausios kvalifikacijos specialistas, kuris atliko ne tik šimtus kataraktos operacijų, tačiau ir ne vieną ypač sudėtingą akių operaciją, kas leido įgyti neįkainojamos patirties. „Akių chirurgijos centre“ dirbantys gydytojai aprūpinti modernia diagnostine ir operacine įranga, kokybiškomis priemonėmis. Kataraktos operacijos atliekamos labiausiai paplitusiu kataraktos pašalinimo metodu – fakoemulsifikacijos būdu. Čia atvykę pacientai džiaugiasi, kad profesionalią pagalbą galima gauti nelaukiant ilgose eilėse, ypač tai aktualu jei katarakta sparčiai progresuoja.

Šiuolaikinė metodika leidžia pasiekti puikių rezultatų, tačiau svarbu pernelyg ilgai nelaukti. Prisiminkite, kuo ankstyvesnėje ligos stadijoje kreipiamasi į gydytojus, tuo geresnių rezultatų galima tikėtis, o komplikuotų ir uždelstų atvejų operacijos eiga visada ilgesnė ir sudėtingesnė.

