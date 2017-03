Švenčionėliškių lūkesčiai – naujos darbo vietos

Tenkindami visuomenės teisę domėtis viešųjų asmenų – šiuo atveju vietinio lygio politikų – veikla, kovo 1 ir 4 d. laikraščiuose, rašėme apie rajono mero Rimanto Klipčiaus tėvų buvusio namo pardavimą. Susidomėjimas išties didelis – čia net gi ne kokia automobilio nuoma ar paltukas, o prabangus namas, kuriame augo pats meras. Mero reikalai visuomenę ypač domina, nes iki atėjimo į valdžią jis buvo labai prasiskolinęs. Iš karto po rinkimų apie jaunojo mero skolas rašė respublikinė žiniasklaida, viešai pasisakė niekaip negalėjusios atgauti skolų iš ūkininkų tėvo ir sūnaus Klipčių tuometinis AB „Lytagra“ vadovas Adomas Balsys (jis kreipėsi asmeniškai į mūsų redakciją). Skolos tuo metu litais buvo per milijoną. Po rinkimų Rimantas Klipčius portalui „15 min.“ gyrėsi, kad pradės kadenciją be skolų. Žinoma, to neįvyko, ir rajono meru tapo skolininkas. Natūralu, kad dabar žmonių susidomėjimas meru ir jo tėvu – tarybos nariu – didelis. Ne išimtis ir namas, kuris kažkada priklausė mero šeimai.

2001 m., kai bankas buvo areštavęs tuometinio verslininko ir rajono tarybos nario Rimo Klipčiaus turtą, namą nupirko vietos verslininkas – kaimynas. Daug kam pasirodė keista, kai prieš savivaldybių rinkimus viename iš savo agitacinių straipsnių tuo metu kandidatas į mero postą Rimantas Klipčius, be kita ko, rašė, kad nemažai naktų (buvo nurodytas net skaičius) jis nakvojo savo tėvo namuose, savo kambaryje Trūdų k. (būtent šiame name). Šių metų sausio mėnesį tą namą, žinoma, ne iš politiko Rimo Klipčiaus, bet iš vietos verslininko nupirko UAB „Patika“ - rajono žmonėms negirdėta firma, o tai vėl patraukė žmonių dėmesį. Mes padarėme klaidą, paskelbę, kad nupirko statybų bendrovė.

Mokesčių mokėtojų registro duomenimis, UAB „Patika“ (įmonės kodas 302605346) veiklos vykdymo adresas - Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Pušyno kel. 2-1., vykdoma veikla – tekstilės gaminių didmeninė prekyba ir architektūros veikla. Architektūra lyg ir siejasi su statybomis, bet bendrovė tai neigia. Pagaliau, tai nėra esminis dalykas. Rajono gyventojams smalsu, kas toliau vyks rajono mero šeimai kažkada priklausiusiame name. Spėliojama, gal kartais jame įsikurs kažkokia įmonėlė ir susikurs naujų darbo vietų? Žmonės kažko tikisi – juk nupirko vilniečiai verslininkai.

„Rekvizitai.lt“ duomenimis, UAB „Patika“ 2015 metų apyvarta buvo nuo 100 000 iki 200 000 eurų, dirbo 1 apdraustasis, naujesnių duomenų nepateikiama.

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos duomenimis, bendrovė 2016 m. į valstybės biudžetą sumokėjo 22 833 eurus, į savivaldybių biudžetus 1 196 eurus.

Mūsų inf.